ADA, SHIB ve DOGE 3-4 Ocak Hafta Sonu Tahminleri

Yeni yılın ilk sürprizini yapan BTC 90.900 doların üzerine çıktı. Sevinmek için erken ancak günlük kapanış bu bölgede olursa hafta sonu yükselişi için umut verici. Altcoinler son 3 ayda yeni dipler yaptı ve bir türlü sonu gelmeyen düşüşlerin ardından dip seviyelerden yükselişe geçmeleri kısa vadeli kazanımlar da olsa kriptonun doğasında var. Peki ADA, SHIB ve DOGE kaç dolar olur?

Dogecoin (DOGE)

Elon Musk desteği geçen yıl Dogecoin’in üzerinden çekildi. Hükümet verimlilik departmanı da en büyük meme coine yeterince fayda sağlamadı. Meme coinlerde kısa süreli yükselişler olsa da DOGE 2025’te isteneni vermedi. Ancak uzun süredir devam eden satışların ardından DOGE tekrar çift haneli yükselişle güne devam ediyor.

Genelde altcoinler bir bütün olarak yükselişe geçeceği sırada DOGE gibi riskli ve büyük varlıkların buna öncülük ettiğini görürsünüz. Bugün itibariyle yaşadığımız şey o eski günlere benziyor. Yani BTC günlük kapanışı 90 bin dolar üzerinde yapabilirse özellikle 90.500 dolar desteğe çevrilebilirse en azından hafta sonunda Dogecoin (DOGE) daha büyük kazançlar elde edebilir.

0.1168 dolarda istikrarlı düşüşü sonlandıran DOGE dile kolay 80 gün boyunca düştü. Kısa vadeli yükselişler görsek de hep daha düşük tepeler yaptı. Fakat 0,14 doların üstüne dönmeye hazırlanan DOGE artık hafta sonunda 0.1584 desteğine oturabilir. Ardından hedef 0.182 dolar direnci olacak. Kısa vadede tatmin edici bir zirve olur ancak ralli uzarsa 0.212 ve ardından 0.2545 dolarlık yükseliş bölgesi eşiği geri kazanılabilir.

Cardano (ADA) ve Shiba Coin

Dikkat ederseniz birçok altcoin bu 80-90 günlük dönemde istikrarlı biçimde düştükten sonra son zamanların en düşük seviyesine ulaştıktan sonra bu hareketi başlattı. İşten bu 80 günlük dönem dört yıllık döngü hikayesi nedeniyle kripto paralarda %90’ı aşan yeni kayıplar öngören analistleri satış yapmayı bırakmadığı süreci temsil ediyor. Sürekli ama sürekli satışlar devam ettikçe fiyat daha da aşağılara indi ve artık satıcılar tükendi.

Daha ilginci bu yükselişler hızlanırsa 80 gündür satış yapanlar “ellerini başlarının arasına alıp ben ne yaptım” edasıyla hızla alıcı konumuna geçip 80 günlük yükselişin fitilini ateşleyebilir. ADA Coin 0.3757 dolarlık desteğin üzerinde ve 0.456 dolara kadar yükselişin devamı şaşırtıcı olmaz. Elbette genel piyasa hissiyatı belirleyici olacak.

Tüm altcoinler 80 gündür dibe koşarken SHIB 390 gündür dibe koşuyor. Eski havası söndü ve hype kategorilerden yararlanma hikayesi artık Shiba Coin ekibinde tutmuyor. Çoktan Shiba AI projelerinin falan havada uçuşması lazımdı tıpkı DeFi, Metaverse, NFT vesaire hype dönemlerinde gördüğümüz gibi. Formdan düşse de SHIB o kadar uzun süredir grafikte düşüş yaşıyor ki “artık yeter” noktasına geldi.

0.00000686 dolarda dibini yaptıktan sonra ikinci günlük yükseliş mumunu dikti. Gözünü 0.00000875 dolardaki direnç seviyesine diken SHIB eğer başarılı olursa 0.00001161 doları geri alarak “bir sıfır daha silme” yolunda ilerleyebilir. Hafta sonu için 0.00000976 dolar makul bir hedef olabilir. Elbette bu hedefler genel piyasa hissiyatına bağlı.