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Ethereum (ETH) Değil Bu Altcoin’in Gas Fee’leri %100 Arttı!

Bu altcoin, ağ geliştirmeleri ve yeni çözümlerle daha çok yatırımcı çekiyor. Ancak bu, altcoinin ağındaki gas fee'lerin artışına sebebiyet veriyor.
16:35
30 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Cardano (ADA) ağındaki gas fee’lerin %100’ü bulan artışları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Cardano bu artışla, gas fee’leri ile ünlü olan Ethereum’u geride bırakıyor ve yatırımcılarının olumsuz tepkilerini alıyor. Cardano yatırımcıları, projenin geleceği hakkında endişeli ve temkinli olmaya devam ediyor.

Gas Fee Neden Artıyor?

Bir kripto analitik firması olan Messari Io, Cardano ağındaki ücretlerin Ağustos ve Mayıs’tan bu yana giderek arttığını söylüyor. Ağdaki ücret artışı, Cardano kullanıcı sayısının artmasına, ağdaki işlem yoğunluğuna ve Cardano proje sayısının artmasına bağlanıyor.

Her ne kadar Cardano, ağlarında güncelleme ve katman çözümleri konusunda gelişmelerle gündeme gelse de gas fee’lerin artışına engel olamıyor. Uzmanlar, yüksek işlem hacimleri ile artan gas fee’lerin zincir üstü merkezi olmayan çözümlerin artan kullanımı ile arasındaki farka dikkat çekiyor. Volatilite yüksek olduğunda yatırımcılar, fonlarını yeniden düzenleme, transfer ve diğer işlemlere yönelttikçe ağdaki işlem yoğunluğu giderek aktifleşiyor. Ancak ağda yeni bir merkezi olmayan uygulama veya çözüm görüldüğünde kullanımın artışı daha da yüksek oluyor. Dolayısıyla getirilen çözümler, dengeyi sağlayamıyor ve gas fee’lerin artışı önlenemiyor.

Artış Neden Bir Sorun?

Analistler, bir Cardano işlemi için 0,5 dolar civarında bir gas fee ödemenin sorun olmadığını bildiriyor. Cardano ağının daha da gelişmesi ve yeni çözümlerle fiyat artışı görmesi yatırımcıları tetikliyor. Aynı şey, Ethereum (ETH) ağında NFT çılgınlığı trendinin artması ile de görülebiliyor. Uzmanlar, aynı Ethereum’da olduğu gibi Cardano’nun da yeni projeleri sayesinde benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekiyor.

Ethereum ağı, 2021’de basit bir fon işlemi için 100 dolara kadar çıkan ve hatta para basma işlemleri için daha fazla ücret görülen sorunlar yaşamıştı. Bu noktada herhangi bir yatırımcı, 10 dolarlık bir işlem için 50 dolar ödemek istemediğinden Ethereum ağı büyük bir fon ve yatırımcı çıkışıyla karşılaşmıştı.

Bununla beraber uzmanlar, finansal verilere bakıldığında Cardano’nun piyasa değeri Ethereum ve Bitcoin’in seviyelerine ulaşırsa ADA’nın 10 dolara kadar ulaşabileceğini öngörüyor. Dolayısıyla uzmanlar, eğer ADA 10 dolara kadar ulaşırsa gas fee’lerin 5 dolara kadar çıkabileceğini ve bunun da projeyi olumsuz etkileyip yatırımcı kaybettireceğini söylüyor.

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