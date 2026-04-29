DOGECOIN (DOGE)Ethereum (ETH)

Dogecoin (DOGE) ve Ethereum (ETH) 29 Nisan tahminleri

Bilmeniz Gerekenler

  • Bloomberg'e göre, Deribit'teki yoğun alım opsiyonu pozisyonları, uzun gama dinamikleri altında piyasa yapıcıların fiyat yükselişlerinde satış yapmasına neden olarak yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.
  • Faiz kararına dakikalar kala BTC 76 bin doların altında. DOGE 0,1018 doların üzerine çıktı ve 0,1172 doları hedefliyor.
  • DaanCrypto ETH için 2.600-2.700 doları hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Fed faiz kararına artık dakikalar kaldı ve BTC fiyatı 76 bin doların altında. Son 24 saatte DOGE yatırımcıları dışında majör altcoinlerde yüzü gülen olmadı. Trump’ın saldırı ihtimalini tekrar masaya getirmesiyle BTC zayıflarken bizi nelerin beklediğine göz atalım. ETH ve DOGE için tahminler ne yönde?

İçindekiler
1 Ethereum (ETH)
2 Dogecoin (DOGE)

Ethereum (ETH)

Bloomberg’e göre, Deribit’teki yoğun alım opsiyonu pozisyonları, uzun gama dinamikleri altında piyasa yapıcıların fiyat yükselişlerinde satış yapmasına neden olarak yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Bu durum da 80 bin dolar direncini kuvvetlendiriyor. Nitekim haber akışı da boğalar aleyhine.

ETH fiyatı 2.270 dolarda oyalanıyor ve DaanCrypto yükselişten yana umutlu.

“Grafikteki ETH için önemli seviyeler.

Son birkaç haftadır yavaş bir yükseliş eğilimi var, ancak 2.400 dolar civarında dirençle karşılaşılmıyor. Yukarı yönlü bir kırılma olması halinde, fiyatın 2.600-2.700 dolar aralığına doğru yükselmesi muhtemel.

Aşağı yönde ise, boğaların son birkaç haftadır devam eden bu küçük yükseliş eğilimini ve ivmeyi sürdürebilmek için diyagonal desteği korumaları gerekiyor.”

Dogecoin (DOGE)

0.1116 dolara kadar yükselen DOGE tek bir günde %15 kazanç elde etti. Dogecoin (DOGE) piyasa dönüşlerinde birçok kez öncülük ettiği için son yükseliş yatırımcıları umutlandırdı. Ancak İran gündemi bunun olması engelliyor. Kremlin yetkisi yazı hazırlandığı sırada yaptığı açıklamada Putin ve Trump’ın 1,5 saat görüştüğünü, Trump’ın anlaşmadan yana olduğunu söyledi.

Peki DOGE için sıradaki hedef ne? Ali Martinez birkaç saat önceki değerlendirmesinde halen daha yükselişin devamı için umut olduğundan bahsetti.

Dogecoin (DOGE), beklendiği gibi 0,1018 doların üzerine çıktı ve şu anda kanalın tepesindeki 0,1172 dolarlık hedefe doğru ilerliyor.”

Üç gün önceki değerlendirmesinde de Martinez böyle bir hareket öngörmüştü;

“DOGE için en yakından takip ettiğim seviye $0.1018. Bu direnç seviyesinin üzerinde, artan hacimle desteklenmiş sürdürülebilir bir dört saatlik kapanış görmek istiyorum; bu, boğa kırılımını doğrular. Eğer o seviyeyi geri alırsak, bu hareket için teknik hedefim $0.1172; bu, kanal üstüyle uyumlu.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
