Coinbase Premium ilk kez negatife döndü BTC satış baskısı arttı

Bitcoin fiyatı son günlerde hareketli bir süreçten geçerken, Coinbase Premium göstergesi uzun süre sonra ilk kez negatife döndü. Coinbase Premium, ABD’li yatırımcıların yoğunlukla kullandığı Coinbase borsasındaki Bitcoin fiyatı ile yurt dışındaki diğer kripto para borsalarından alınan fiyat arasındaki farkı gösteriyor.

ABD piyasalarında alış iştahı azaldı

Nisan ayının başından 22 Nisan’a kadar pozitif seyreden Coinbase Premium, böylece ABD’li kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e ilgisinin yüksek olduğunu işaret ediyordu. 8 Nisan’da 66 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin, bu süreçte neredeyse 78 bin dolara kadar tırmandı ve Premium göstergesi de zirveye çıktı. Ancak veri, nisan ayı sonuna doğru negatife döndü.

Coinbase, ABD merkezli kurumsal ve bireysel yatırımcıların en çok kullandığı borsalar arasında yer alıyor. Borsa, ABD dolarına dayalı işlemler için bir referans noktası olarak değerlendirildiği için Premium’un negatife dönmesi, Amerikalı yatırımcıların Bitcoin’i dünya genelindeki diğer yatırımcılara göre daha düşük fiyattan sattıkları veya yeni alım yapmakta isteksiz oldukları şeklinde yorumlanıyor.

Onchain veriler satış dalgasını destekliyor

Zincir üzerindeki göstergeler de ABD’de görülen bu dönüşü teyit ediyor. 24 Nisan’da Bitcoin fiyatı 78 bin dolara yaklaşırken, 7 günlük Gerçekleşen Zarar (Realized Loss) metriği 5,97 milyar dolara ulaştı. Bu gösterge, yatırımcıların ilk aldıkları fiyattan daha düşük seviyede satış yaptıklarında oluşan toplam zararı hesaplıyor.

Yani yaklaşık 6 milyar dolarlık zararda satış, Bitcoin fiyatı 78 bin dolardayken, yatırımcıların Bitcoin’i bundan daha yüksek fiyatlarda satın aldıklarını gösteriyor. CryptoQuant analisti Axel Adler Jr., bu müthiş zararı üstlenen yatırımcıların büyük olasılıkla 80 bin ila 95 bin dolar aralığında alım yaptıklarını ve nisan ayındaki yükselişi pozisyonlarını kapatmak için fırsat olarak gördüklerini belirtti.

Adler Jr.’a göre, bu yatırımcılar Nisan’daki sıçramayı yeniden alım için değil, çıkış kapısı olarak değerlendirdi ve zararına da olsa elindeki Bitcoin’leri elden çıkardı.

Satıcı baskısı azalıyor mu?

İki önemli gösterge, ABD’li kurumsal yatırımcıların Coinbase üzerinden alım ivmesi kaybederken, piyasadaki satış baskısının arttığını ortaya koydu. Bitcoin fiyatı son olarak yaklaşık 76 bin dolarda seyrediyordu.

Piyasa katılımcılarının bundan sonraki süreçte izleyeceği ana gelişmelerin başında, Gerçekleşen Zarar göstergesinin düşmeye devam edip etmeyeceği geliyor. Nitekim 24 Nisan’daki rekor seviyenin ardından bu değer 28 Nisan’da 4,7 milyar dolara geriledi ve satıcı grubunda bir azalma yaşandığı sinyalini verdi.