SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu son 18 ayın en güçlü toparlanmasını yaptı fiyat %20 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 SHIB, 18 ay sonra %20’lik sert yükselişle 0,00000628 dolara ulaştı.
  • Token 200 günlük ortalamaya yaklaşıyor; 0,0000075 dolar seviyesi kritik direnç olarak öne çıkıyor.
  • Büyük yatırımcının satışa geçmesi, yükselişi hızla terse çevirebilir; destek oluşmazsa trend zayıflayacak.
  • 🔎 En önemli detay: Tüm gözler $SHIB ’de, bu seviyede kalıcı güç kazanıp kazanamayacağı belli değil.
Shiba Inu, uzun süren değer kaybının ardından teknik açıdan toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Son birkaç ayda görülen hareketlilikle birlikte, fiyat Mart 2026’dan bu yana yaklaşık yüzde 20 artarak 0,00000628 dolara çıktı. Analistler şu an için SHIB’in 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşmasını izliyor; bu seviye 0,0000075 dolar ve piyasa açısından kritik öneme sahip.

İçindekiler
1 200 Günlük Ortalama ve Direnç Bölgesi
2 Piyasa Dinamikleri ve Direnç Noktaları
3 Büyük Yatırımcıların Rolü ve Piyasa Beklentisi

200 Günlük Ortalama ve Direnç Bölgesi

SHIB’in fiyatı 2024 Aralık’taki zirve anında 0,00003366 dolara kadar yükselmişti. Ancak bu zirveden sonra geçen 18 aylık dönemde, tokenın değeri kademeli bir şekilde eriyerek %84’lük bir kayıp yaşadı. Güncel toparlanma ise tüm bu süreçteki en dikkat çekici yükselişi temsil ediyor.

200 günlük hareketli ortalama, şu anki fiyatın yüzde 18 üzerinde bulunuyor. Teknik açıdan bu ortalama, hem alıcılar hem de satıcılar için geçmişte önemli bir referans noktası oldu. Ortalama aynı zamanda uzun vadeli fiyatların ortalaması olduğundan, yeniden bu seviyeye yaklaşılması piyasada yakından izleniyor.

Piyasa Dinamikleri ve Direnç Noktaları

Genellikle aşırı satılmış varlıkların, ortalama fiyatlarına geri dönmesi piyasa dinamiklerinin bir parçası olarak görülüyor. SHIB’in mevcut hareketi de bu tür bir modele uyuyor. Fiyat, ortalamadan ciddi şekilde saptığı için 0,0000075 dolara dönüş teknik olarak mantıklı görünüyor. Fakat bu seviyeye ulaşmak, daha büyük bir yükseliş sürecini garanti etmiyor.

2025 yılındaki ayı piyasası sürecinde yüksek fiyattan pozisyon açan çok sayıda yatırımcı hâlâ zararını telafi etmeye çalışıyor. SHIB fiyatı bu yüksek maliyetli bölgelere yaklaştıkça satış baskısı da artıyor. 0,0000075 dolar seviyesi, hareketli ortalama olmasının dışında, geçmişten gelen maliyet kümelenmeleriyle birlikte önemli bir direnç hattı.

Büyük Yatırımcıların Rolü ve Piyasa Beklentisi

Bu fiyat bandında balinaların, yani büyük yatırımcıların davranışı kritik öneme sahip. Eğer bu kişiler artan satışları karşılayıp fiyatı bu bölgede tutarsa, SHIB için kısa vadeli de olsa yeni bir destek oluşabilir. Ancak tam tersine, yükselişte ellerindekileri piyasaya sürerlerse, toparlanma çabası hızla zayıflayıp düşüş yeniden başlayabilir.

Henüz bu hareketlilik yeni bir boğa döngüsünün başladığı anlamına gelmiyor. Genel piyasa hâlâ temkinli bir görünümde ve SHIB’in önemli dirençlerini net şekilde aşamadığı görülüyor. Son dönemdeki yüzde 20’lik artış kayda değer olsa da, 2024’ten bu yana yaşanan büyük kayıpların yanında görece sınırlı kalıyor.

200 günlük hareketli ortalaması 0,0000075 dolar olan SHIB, son değer kaybının ardından yüzde 20’lik artışla bu seviyeye yaklaşırken, kritik direnç noktalarında güçlü satış baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
