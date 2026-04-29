Dogecoin gün içinde yüzde 14 yükseldi, 1,74 milyar dolarlık açık pozisyon dikkat çekti

Dogecoin, ABD Merkez Bankası’nın faiz kararından hemen önce küresel risk piyasalarında görülen kısa vadeli yükselişten en çok fayda sağlayan kripto para oldu. Çarşamba günü yüzde 14’e varan değer artışıyla 0,112 dolara kadar ulaşan Dogecoin, toplam kripto para piyasasını geride bıraktı.

Piyasadaki canlanma ve borsada işlem gören ürün etkisi

Dogecoin fiyatlarındaki bu dikkat çekici yükselişte, Almanya’nın önde gelen elektronik işlem platformu Xetra’da piyasaya sürülen 21Shares’in fiziksel teminatlı Dogecoin borsa yatırım ürünü de etkili oldu. Bu gelişmenin özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisini artırdığı belirtiliyor.

Son 24 saatte Dogecoin’in vadeli işlem piyasasındaki açık pozisyon miktarı yüzde 25 artarak 1,74 milyar dolara çıktı. Son iki haftalık dönemde de bu artış yüzde 46’ya ulaştı. Vadeli işlemlerdeki bu yükseliş, hem türev yatırımcılarının hem de profesyonel fonların Dogecoin’e yöneldiğine işaret ediyor.

Fiyat yükselirken açık pozisyon hacminin de aynı doğrultuda büyümesi, uzmanlar tarafından genellikle kurumsal katılımın güçlendiği ve piyasada yeni sermayenin girdiğinin göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Teknik göstergeler ve tarihsel desenler

Dogecoin’in son hareketleri teknik analiz açısından da dikkat çekiyor. Fiyat, 2023 yılında görülen ve yüzde 300’lük bir ralliye öncülük eden yükselen trend çizgisine yeniden temas etti. Teknik analizde sıkça kullanılan MACD göstergesinde oluşan yukarı yönlü kesişme, fiyatın dip noktasını geçtiğine dair yeni bir sinyal veriyor.

Yapılan analizler, eğer bu desen tekrarlanırsa Dogecoin’in önümüzdeki haftalarda yüzde 300’ü aşan bir artışla 0,33 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Piyasadaki güncel fiyat verilerine göre DOGE/USD paritesinin 0,10 ile 0,11 dolar bandındaki direnç alanını aşması, yükselişin devamı açısından belirleyici olacak.

Ünlü analist Trader Tardigrade, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “haftalık grafik temiz, dip oluştu, yapı korunuyor” diyerek, mevcut teknik görünümle birlikte Dogecoin’in bir sonraki hamlede 1 dolara kadar yükselebileceğine dikkat çekti.

Makro gelişmeler ve likidasyonlar

Dogecoin’in ivmeli çıkışı ABD Merkez Bankası’nın Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesine denk geldi. Piyasalarda, faizlerin yüzde 3,50 ile 3,75 arasında sabit tutulacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

Geçmiş dönemlerde ise Dogecoin, faiz toplantılarından önce yükseliş yaşarken, karar sonrası genellikle düzeltme hareketleriyle karşılaştı. Mart ayında yaşanan son büyük sarsıntıda DOGE yüzde 15 düşerek, vadeli işlemlerde 890 milyon dolarlık bir pozisyonun kapanmasına ve toplamda 30 milyon dolarlık Dogecoin’in tasfiye olmasına yol açmıştı.

Dogecoin’in fiyatında oluşan teknik formasyonlar ve işlem hacmindeki canlanma, dikkatleri yeniden bu popüler kripto paraya çevirdi. Önümüzdeki günlerde fiyatın 0,11 dolar seviyesindeki kritik direnci kırması, uzun vadeli bir yükseliş dalgasının önünü açabilir.