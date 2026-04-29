Son Dakika: Fed 29 Nisan faiz kararını açıkladı

Ford uçak gemisi de İran’a doğru yola çıkıyor ve gerilim artıyor. Bu hafta Fed haftası olsa da İran gündemi piyasaları ilk sırada meşgul ediyor. Powell son toplantısına başkanlık etti ve yarım saat sonra yapacağı açıklamalar asıl odak noktası olacak.

Fed faiz kararı

Fed tahmin edildiği gibi faizleri sabit bıraktı. Aynı dakikalarda Trump Beyaz Saray’da Artemis astronotlarıyla bir araya geliyor. Savaşın devamı ve ateşkese rağmen anlaşmanın sağlanamaması petrol fiyatı üzerinde baskı oluştururken enflasyonu da yukarı çekiyor. Artık Fed’in bu yıl faiz indirimi yapma ihtimali şartlar aniden hızla değişmezse son derece düşük.

Faiz karar metnindeki detaylar şöyle;

Faizler sabit bırakıldı.

Fed faiz oranını %3,5–%3,75 aralığında tutma kararı aldı (8’e karşı 4).

Fed: Miran, faiz indirimi yönünde muhalefet etti.

Fed: Orta Doğu’daki gelişmeler yüksek düzeyde belirsizlik yaratıyor.

“Son göstergeler, ekonomik faaliyetin istikrarlı bir hızda genişlediğini göstermektedir. İşgücü piyasasındaki artış ortalama olarak düşük seviyelerde kalmış ve işsizlik oranı son aylarda pek değişmemiştir. Enflasyon yüksek seviyededir; bu durum kısmen küresel enerji fiyatlarındaki son artıştan kaynaklanmaktadır.

Komite, uzun vadede tam istihdam ve yüzde 2’lik bir enflasyon oranına ulaşmayı hedeflemektedir. Orta Doğu’daki gelişmeler, ekonomik görünüm konusunda yüksek düzeyde bir belirsizliğe yol açmaktadır. Komite, ikili görevinin her iki yönüne yönelik risklere dikkat etmektedir.

Hedeflerini desteklemek amacıyla Komite, federal fon faiz oranı hedef aralığını yüzde 3,5 ile 3,75 arasında tutmaya karar vermiştir. Federal fon faiz oranı hedef aralığında yapılacak ilave ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken Komite, gelen verileri, değişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendirecektir. Komite, tam istihdamı desteklemeye ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmeye kararlıdır.

Para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, Komite gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edecektir. Komite, hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek riskler ortaya çıkması halinde, para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazırdır. Komite’nin değerlendirmeleri, işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki bilgileri dikkate alacaktır.” – Fed