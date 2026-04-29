Kayıt Banner
Ekonomi

Son Dakika: Fed 29 Nisan faiz kararını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

Fatih Uçar
Ford uçak gemisi de İran’a doğru yola çıkıyor ve gerilim artıyor. Bu hafta Fed haftası olsa da İran gündemi piyasaları ilk sırada meşgul ediyor. Powell son toplantısına başkanlık etti ve yarım saat sonra yapacağı açıklamalar asıl odak noktası olacak.

Fed faiz kararı

Fed tahmin edildiği gibi faizleri sabit bıraktı. Aynı dakikalarda Trump Beyaz Saray’da Artemis astronotlarıyla bir araya geliyor. Savaşın devamı ve ateşkese rağmen anlaşmanın sağlanamaması petrol fiyatı üzerinde baskı oluştururken enflasyonu da yukarı çekiyor. Artık Fed’in bu yıl faiz indirimi yapma ihtimali şartlar aniden hızla değişmezse son derece düşük.

Faiz karar metnindeki detaylar şöyle;

  • Faizler sabit bırakıldı.
  • Fed faiz oranını %3,5–%3,75 aralığında tutma kararı aldı (8’e karşı 4).
  • Fed: Miran, faiz indirimi yönünde muhalefet etti.
  • Fed: Orta Doğu’daki gelişmeler yüksek düzeyde belirsizlik yaratıyor.

“Son göstergeler, ekonomik faaliyetin istikrarlı bir hızda genişlediğini göstermektedir. İşgücü piyasasındaki artış ortalama olarak düşük seviyelerde kalmış ve işsizlik oranı son aylarda pek değişmemiştir. Enflasyon yüksek seviyededir; bu durum kısmen küresel enerji fiyatlarındaki son artıştan kaynaklanmaktadır.
Komite, uzun vadede tam istihdam ve yüzde 2’lik bir enflasyon oranına ulaşmayı hedeflemektedir. Orta Doğu’daki gelişmeler, ekonomik görünüm konusunda yüksek düzeyde bir belirsizliğe yol açmaktadır. Komite, ikili görevinin her iki yönüne yönelik risklere dikkat etmektedir.
Hedeflerini desteklemek amacıyla Komite, federal fon faiz oranı hedef aralığını yüzde 3,5 ile 3,75 arasında tutmaya karar vermiştir. Federal fon faiz oranı hedef aralığında yapılacak ilave ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken Komite, gelen verileri, değişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendirecektir. Komite, tam istihdamı desteklemeye ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmeye kararlıdır.
Para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, Komite gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edecektir. Komite, hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek riskler ortaya çıkması halinde, para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazırdır. Komite’nin değerlendirmeleri, işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki bilgileri dikkate alacaktır.” – Fed

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Fed Başkanı Powell Son Kez Konuşuyor

Sıcak Gelişme: Operasyon ihtimali masada ve İran için vakit daralıyor

Warsh onayı aldı, Powell gidiyor! Bu akşam beklenenler

Son Dakika: Beyaz Saray yetkilisi aylarca sürebilir dedi

İşte karar anı geldi, QCP Capital 29 Nisan piyasa analizi

Chiliz taraftar token’larında yeni dönem: Solana ve Base entegrasyonu başladı

Galaxy Digital ilk çeyrek kaybını 216 milyon dolara düşürdü

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Dogecoin gün içinde yüzde 14 yükseldi, 1,74 milyar dolarlık açık pozisyon dikkat çekti
Bir Sonraki Yazı Kriptoya dayalı hisselerde Robinhood verileriyle sert düşüş
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bhutan devleti 2026 başından bu yana 200 milyon dolardan fazla Bitcoin sattı
BITCOIN (BTC)
Son Dakika: Fed Başkanı Powell Son Kez Konuşuyor
Ekonomi
XRP’de 1,37 dolar seviyesinde kritik destek ve yeni büyüme sinyalleri
RIPPLE (XRP)
Kripto Portföyünü Yönetmenin En Hızlı Yolu
BITCOIN Haberleri
Kriptoya dayalı hisselerde Robinhood verileriyle sert düşüş
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?