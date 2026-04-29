Kriptoya dayalı hisselerde Robinhood verileriyle sert düşüş

Kripto para bağlantılı hisseler, Çarşamba günü ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimlerin ve Robinhood’un beklentilerin altında kalan bilançosunun etkisiyle sert değer kaybı yaşadı. Dijital yatırım aracı Robinhood, ilk çeyrekte kripto gelirinde %47’ye yakın düşüş açıkladıktan sonra hisse senedi değerinde neredeyse %14’lük bir gerileme gördü. Robinhood, özellikle genç ve teknoloji meraklısı kullanıcılar arasında popülerliğiyle biliniyor, son yıllarda ise kripto işlemlerinin önemli bir kısmını oluşturmuştu.

Kripto odaklı borsalarda ve madencilerde düşüş

Robinhood’dan gelen zayıf finansal rakamlar, sektörde genel bir güvensizlik duygusuna yol açtı. ABD merkezli kripto para borsası Coinbase hisseleri ile kurumsal yatırımcı odaklı Bullish’in hisseleri %8’e yakın değer kaybetti. Gemini borsasının hisse değerinde ise %6’lık azalma görüldü; Winklevoss kardeşlerin sahibi olduğu bu platform devam eden soruşturmalar ve regülasyon baskıları nedeniyle son dönemde sıkça gündemdeydi.

Bitcoin madenciliği yapan Riot Platforms ile MARA hisselerinde ise %6 ile %7 arasında gerileme yaşandı. Kurumsal olarak en fazla Bitcoin’e sahip şirket olan MicroStrategy’nin de değeri %4 düşüş gösterdi. Bu dalgalanmalar, kripto hisselerinin piyasa fiyatlarının, kripto paraların kendisinden daha yüksek oranda oynadığını ortaya koydu.

Bitcoin fiyatı ve jeopolitik gelişmeler

Bitcoin fiyatında da hafif bir hareket gözlemlendi; lider kripto para birimi 76.000 doların altına gerileyerek son 24 saatte %0,5 oranında değer kaybetti. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin fiyatındaki bu sınırlı düşüş, kripto hisselerindeki kayıpların gölgesinde kaldı.

Piyasalardaki satış dalgasını hızlandıran bir diğer unsur ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın sunduğu askeri deniz ablukasını sona erdirme teklifini reddetmesi oldu. ABD’nin tutumunu koruması, küresel petrol ticaretinde kritik bir noktada bulunan Hürmüz Boğazı’nın açılmasını engelledi. Haberlere göre İran yönetiminin önerisi, Boğaz’ın yeniden açılması ve nükleer görüşmelerin ertelenmesi yönündeydi. Trump ise ancak daha kapsamlı bir nükleer anlaşma sağlanırsa ablukayı kaldırmaya yanaştı.

Piyasalarda genel durum ve beklenen gelişmeler

Orta Doğu’dan gelen gerginlik haberleri, petrol fiyatlarını da artırdı. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı %6 çıkarak 100 doların üzerine tırmandı. Enerji tedarikinin aksayabileceği yönündeki endişeler fiyatları doğrudan etkiledi.

Küresel borsalarda ise kripto bağlantılı hisselere kıyasla daha sığ bir dalgalanma izlendi. ABD’nin önde gelen teknoloji endeksi Nasdaq %0,35 gibi ölçülü bir kayıp yaşadı.

Günün ilerleyen saatlerinde piyasaların seyri açısından iki önemli gelişme takip edilecek. ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı beklenirken, başkan Jerome Powell’ın görevdeki son toplantısında herhangi bir faiz değişikliği öngörülmüyor. Ancak piyasalar, karar sonrası yapılacak açıklama ve basın toplantısından para politikasıyla ilgili sinyalleri dikkatle izleyecek.

Ayrıca ABD piyasaları kapandıktan sonra teknoloji devlerinden Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft’un bilanço sonuçları açıklanacak. Yatırımcılar, özellikle bu şirketlerin yapay zeka alanındaki harcamalarını, teknolojik altyapıdaki büyümenin bir göstergesi olarak değerlendirmeye alacak.