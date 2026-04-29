RIPPLE (XRP)

XRP’de 1,37 dolar seviyesinde kritik destek ve yeni büyüme sinyalleri

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 XRP 1,37 dolarda kritik desteğe tutundu ekosistemi yeni gelişmelerle güçleniyor.
  • 🌐 Ripple teknolojisini dünyanın dört bir yanında bankalar ve ödeme sağlayıcıları kullanıyor.
  • 💡 Dolaşımdaki arz azalırken $XRP uzun vadede deflasyonist baskı altında yükselebilir.
  • ⚡ En büyük potansiyel 180 trilyon dolarlık küresel ödeme pazarında gizli.
Kripto para araştırmacısı SMQKE, XRP’nin uzun vadeli fiyat potansiyelinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu görüş, üç temel unsura dayanıyor: blockchain tabanlı ödeme sistemlerinde artan kullanım, dolaşımdaki arzın zamanla azalması ve yıllık 180 trilyon dolarlık geleneksel küresel ödeme piyasasının sunduğu dev talep fırsatı.

İçindekiler
1 Banka ve Finans Kurumu Odaklı Benimsenme
2 Arz Dinamikleri ve Deflasyonist Baskı
3 Küresel Talep ve Piyasa Pozisyonu

Banka ve Finans Kurumu Odaklı Benimsenme

Ripple şirketinin uluslararası para transferlerinde kullanılan dağıtık defter teknolojisine daha fazla bankanın entegre olmasıyla, XRP Ledger üzerindeki işlem hacminin orta ve uzun vadede belirgin şekilde artması bekleniyor. Sadece bankalar değil, ödeme altyapısı sağlayıcıları arasında yer alan Finastra, Volante ve CGI gibi firmalar da bu ekosisteme katkı sunuyor.

XRPL’nin çok para birimli ve anlık brüt takas olanağı sağlayan teknik altyapısı sayesinde, bu şirketler çeşitli finansal kurumların XRP üzerinden işlem yapabilmesine olanak tanıyor.

Bu sayede sistemden geçen işlem sayısı ve ağın genel kullanım değeri sürekli artış gösteriyor. Gelişen bu altyapı ile birlikte XRP’nin günlük işlem hacmi yükselirken, finansal ekosistem içindeki etkinliği de güçleniyor.

Arz Dinamikleri ve Deflasyonist Baskı

XRP’nin arzı, Bitcoin gibi madencilikle artırılamayan sabit bir modele dayanıyor. Yapılan her transfer sırasında küçük bir miktar XRP kalıcı olarak yok ediliyor. Kısa vadede bu oran düşük kalsa da zamanla toplam dolaşımdaki miktar giderek azalma eğilimi gösteriyor.

Önümüzdeki yıllarda ağ üzerindeki işlem hacimlerinin yükselmesiyle birlikte, bu deflasyonist mekanizmanın fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Sıkça vurgulanan bir görüş, ağ etkinliğinin artmasıyla azalan arzın bir araya gelmesinin uzun vadede fiyat istikrarına katkı sağlayabileceği yönünde.

Küresel Talep ve Piyasa Pozisyonu

XRP, kurumsal ödemelerde sıklıkla “likidite köprüsü” olarak tanımlanıyor. Uluslararası ödemelerde yıllık yaklaşık 180 trilyon dolarlık büyük bir para hareketini hedef alması, ağın potansiyel talep açısından öne çıkmasını sağlıyor.

Ripple yönetimi, XRP’nin volatilitesiyle ilgili endişelerin, varlık daha istikrarlı bir şekilde köprü olarak kullanıldıkça azalabileceğini, ilerleyen zamanlarda spekülatif özellikten çok ödeme aracı kimliğiyle ön plana çıkacağını ifade etti.

Piyasa verilerine göre şu anda XRP 1,37 dolar seviyesinden işlem görüyor. 1,36 dolar, kısa vadeli görünüm açısından önemli bir destek noktası niteliğinde.

Bu dönemde ekosistemi güçlendiren bir diğer gelişme ise Ripple’ın stabilcoin ürünü RLUSD’nin OKX ve Bullish borsalarında işlem görmeye başlaması oldu. RLUSD’nin 280’den fazla işlem çiftiyle sunulması ve kripto türevlerinde teminat olarak da kullanılmaya başlaması, XRP ekosistemine derinlik kazandırıyor. CryptoAppsy verilerine göre XRP’nin fiyatı şu anda 1,37 dolar.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP kritik 1,36 dolar desteğine yaklaşıyor 1,395 dolar direnç takibi sürüyor

Ripple RLUSD, OKX’te 280’den fazla paritede işlem görmeye başladı

XRP 1,40 dolar desteğinde sıkıştı 1,45 dolar bölgesi kritik likidite eşiği oldu

XRP üçgen formasyonu 13 dolar hedefiyle gündemde

XRP’de 13 yıllık nadir “Bull Switch” sinyali tekrarlandı fiyat 2 dolara yaklaşabilir

XRP Ledger’da tokenize ABD tahvilleri 1 yılda %736 arttı

XRP fiyatı 1.40 1.46 aralığında sıkıştı kritik hareket bekleniyor

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Son Haberler

Bhutan devleti 2026 başından bu yana 200 milyon dolardan fazla Bitcoin sattı
BITCOIN (BTC)
Son Dakika: Fed Başkanı Powell Son Kez Konuşuyor
Ekonomi
Kripto Portföyünü Yönetmenin En Hızlı Yolu
BITCOIN Haberleri
Kriptoya dayalı hisselerde Robinhood verileriyle sert düşüş
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Son Dakika: Fed 29 Nisan faiz kararını açıkladı
Ekonomi
