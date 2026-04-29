XRP’de 1,37 dolar seviyesinde kritik destek ve yeni büyüme sinyalleri

Kripto para araştırmacısı SMQKE, XRP’nin uzun vadeli fiyat potansiyelinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu görüş, üç temel unsura dayanıyor: blockchain tabanlı ödeme sistemlerinde artan kullanım, dolaşımdaki arzın zamanla azalması ve yıllık 180 trilyon dolarlık geleneksel küresel ödeme piyasasının sunduğu dev talep fırsatı.

Banka ve Finans Kurumu Odaklı Benimsenme

Ripple şirketinin uluslararası para transferlerinde kullanılan dağıtık defter teknolojisine daha fazla bankanın entegre olmasıyla, XRP Ledger üzerindeki işlem hacminin orta ve uzun vadede belirgin şekilde artması bekleniyor. Sadece bankalar değil, ödeme altyapısı sağlayıcıları arasında yer alan Finastra, Volante ve CGI gibi firmalar da bu ekosisteme katkı sunuyor.

XRPL’nin çok para birimli ve anlık brüt takas olanağı sağlayan teknik altyapısı sayesinde, bu şirketler çeşitli finansal kurumların XRP üzerinden işlem yapabilmesine olanak tanıyor.

Bu sayede sistemden geçen işlem sayısı ve ağın genel kullanım değeri sürekli artış gösteriyor. Gelişen bu altyapı ile birlikte XRP’nin günlük işlem hacmi yükselirken, finansal ekosistem içindeki etkinliği de güçleniyor.

Arz Dinamikleri ve Deflasyonist Baskı

XRP’nin arzı, Bitcoin gibi madencilikle artırılamayan sabit bir modele dayanıyor. Yapılan her transfer sırasında küçük bir miktar XRP kalıcı olarak yok ediliyor. Kısa vadede bu oran düşük kalsa da zamanla toplam dolaşımdaki miktar giderek azalma eğilimi gösteriyor.

Önümüzdeki yıllarda ağ üzerindeki işlem hacimlerinin yükselmesiyle birlikte, bu deflasyonist mekanizmanın fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Sıkça vurgulanan bir görüş, ağ etkinliğinin artmasıyla azalan arzın bir araya gelmesinin uzun vadede fiyat istikrarına katkı sağlayabileceği yönünde.

Küresel Talep ve Piyasa Pozisyonu

XRP, kurumsal ödemelerde sıklıkla “likidite köprüsü” olarak tanımlanıyor. Uluslararası ödemelerde yıllık yaklaşık 180 trilyon dolarlık büyük bir para hareketini hedef alması, ağın potansiyel talep açısından öne çıkmasını sağlıyor.

Ripple yönetimi, XRP’nin volatilitesiyle ilgili endişelerin, varlık daha istikrarlı bir şekilde köprü olarak kullanıldıkça azalabileceğini, ilerleyen zamanlarda spekülatif özellikten çok ödeme aracı kimliğiyle ön plana çıkacağını ifade etti.

Piyasa verilerine göre şu anda XRP 1,37 dolar seviyesinden işlem görüyor. 1,36 dolar, kısa vadeli görünüm açısından önemli bir destek noktası niteliğinde.

Bu dönemde ekosistemi güçlendiren bir diğer gelişme ise Ripple'ın stabilcoin ürünü RLUSD'nin OKX ve Bullish borsalarında işlem görmeye başlaması oldu. RLUSD'nin 280'den fazla işlem çiftiyle sunulması ve kripto türevlerinde teminat olarak da kullanılmaya başlaması, XRP ekosistemine derinlik kazandırıyor.