Son Dakika: Fed Başkanı Powell Son Kez Konuşuyor

  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Fed Başkanı olarak Powell son kez faiz kararının ardından bugün açıklama yapıyor. Konuşma yazı hazırlandığı sırada başladı ve Fed’in faizleri sabit bırakmasının ardından Powell’ın vereceği mesajlar son derece önemli olacak.

Powell’ın Açıklamaları

Fed artık enflasyon için net biçimde “yüksek” ifadesini bu kararla kullanmaya başladı çünkü enerji enflasyonu TÜFE’yi hızla yukarı çekiyor. Miran faiz indirimi yönünde oy kullanırken Fed İran gerilimini dikkate almaya başladı. 1992 yılından bugüne en muhalif oylamaydı ve 4’e karşı 8’le faizlerin sabit bırakılmasına karar verildi.

Peki Powell neler söylüyor? Konuşma devam ederken sayfa sürekli güncellenecek ve önemli açıklamalar aşağıya eklenmeye devam edecek.

  • Powell konuşmaya başladı.
  • Powell: Ortadoğu’daki gelişmeler belirsizliği artırıyor
  • Powell: Riskler, görev alanının her iki yönünü de kapsıyor
  • Powell: Tüketici harcamaları dirençli.
  • Powell: İşgücü talebi azalıyor
  • Powell: İstihdam artışındaki yavaşlama, işgücü büyümesindeki düşüşü yansıtıyor
  • Powell: İşgücü talebi açıkça zayıfladı
  • Powell: İşsizlik oranı neredeyse hiç değişmedi.
  • Powell: Mart ayında PCE’nin %3,5 olması bekleniyor
  • Powell: Çekirdek PCE’nin %3,2 olmasını bekliyor
  • Powell: Kısa vadeli enflasyon görünümü yükseldi
  • Powell: Uzun vadeli enflasyon beklentileri %2 ile uyumlu
  • Powell: Ekonomik görünüm oldukça belirsiz
  • Powell: Yüksek enerji maliyetleri kısa vadeli enflasyonu yukarı çekecek
  • Powell: Para politikası sabit bir rotada değil
  • Powell: Başkan olarak son basın toplantım.
  • Powell: Konumumuz oldukça sağlam.
  • Powell: Kararlar kolektif görüşü yansıtıyor.
  • Powell: Hakkımdaki soruşturma sonlandırıldı. Sonraki başkana kadar varlığımı sürdüreceğim.
  • Powell: Gümrük vergilerinin fiyatlar üzerinde tek seferlik bir etki yaratacağı varsayımıyla çalışıyorum.
  • Powell: Bunun önümüzdeki iki çeyrekte gerçekleşmesinin zamanı geldi.
  • Gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyonun önümüzdeki iki çeyrekte gerilemesini bekliyoruz. Faiz indirimlerini değerlendirmeden önce enerji ve gümrük vergileriyle ilgili sorunların çözülmesini istiyorum.
    Enerji fiyatlarındaki artış henüz zirveye ulaşmadı. Bugün politika yönlendirmesi konusunda kapsamlı bir tartışma yaptık.
  • Powell: Nötr eğilime geçilmesini destekleyecek yetkililerin sayısı arttı.
  • Powell: Komite üyelerinin çoğunluğu metni değiştirmek istemedi. Bu toplantıda bunu yapmamız gerektiğini düşünmedim.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
