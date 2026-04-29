Son Dakika: Fed Başkanı Powell Son Kez Konuşuyor

Fed Başkanı olarak Powell son kez faiz kararının ardından bugün açıklama yapıyor. Konuşma yazı hazırlandığı sırada başladı ve Fed’in faizleri sabit bırakmasının ardından Powell’ın vereceği mesajlar son derece önemli olacak.
Powell’ın Açıklamaları
Fed artık enflasyon için net biçimde “yüksek” ifadesini bu kararla kullanmaya başladı çünkü enerji enflasyonu TÜFE’yi hızla yukarı çekiyor. Miran faiz indirimi yönünde oy kullanırken Fed İran gerilimini dikkate almaya başladı. 1992 yılından bugüne en muhalif oylamaydı ve 4’e karşı 8’le faizlerin sabit bırakılmasına karar verildi.
Peki Powell neler söylüyor? Konuşma devam ederken sayfa sürekli güncellenecek ve önemli açıklamalar aşağıya eklenmeye devam edecek.
- Powell konuşmaya başladı.
- Powell: Ortadoğu’daki gelişmeler belirsizliği artırıyor
- Powell: Riskler, görev alanının her iki yönünü de kapsıyor
- Powell: Tüketici harcamaları dirençli.
- Powell: İşgücü talebi azalıyor
- Powell: İstihdam artışındaki yavaşlama, işgücü büyümesindeki düşüşü yansıtıyor
- Powell: İşgücü talebi açıkça zayıfladı
- Powell: İşsizlik oranı neredeyse hiç değişmedi.
- Powell: Mart ayında PCE’nin %3,5 olması bekleniyor
- Powell: Çekirdek PCE’nin %3,2 olmasını bekliyor
- Powell: Kısa vadeli enflasyon görünümü yükseldi
- Powell: Uzun vadeli enflasyon beklentileri %2 ile uyumlu
- Powell: Ekonomik görünüm oldukça belirsiz
- Powell: Yüksek enerji maliyetleri kısa vadeli enflasyonu yukarı çekecek
- Powell: Para politikası sabit bir rotada değil
- Powell: Başkan olarak son basın toplantım.
- Powell: Konumumuz oldukça sağlam.
- Powell: Kararlar kolektif görüşü yansıtıyor.
- Powell: Hakkımdaki soruşturma sonlandırıldı. Sonraki başkana kadar varlığımı sürdüreceğim.
- Powell: Gümrük vergilerinin fiyatlar üzerinde tek seferlik bir etki yaratacağı varsayımıyla çalışıyorum.
- Powell: Bunun önümüzdeki iki çeyrekte gerçekleşmesinin zamanı geldi.
- Gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyonun önümüzdeki iki çeyrekte gerilemesini bekliyoruz. Faiz indirimlerini değerlendirmeden önce enerji ve gümrük vergileriyle ilgili sorunların çözülmesini istiyorum.
Enerji fiyatlarındaki artış henüz zirveye ulaşmadı. Bugün politika yönlendirmesi konusunda kapsamlı bir tartışma yaptık.
- Powell: Nötr eğilime geçilmesini destekleyecek yetkililerin sayısı arttı.
- Powell: Komite üyelerinin çoğunluğu metni değiştirmek istemedi. Bu toplantıda bunu yapmamız gerektiğini düşünmedim.
