Bhutan devleti 2026 başından bu yana 200 milyon dolardan fazla Bitcoin sattı

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡️ Bhutan 2026 başından beri 200 milyon dolarlık Bitcoin sattı.
  • 🧐 Devlet elindeki varlığı kendi hidroelektrik madenciliğiyle oluşturdu, şu an yaklaşık 3.500 BTC'ye sahip.
  • 💸 70%’ten fazla rezerv eritildi, $BTC biri olarak kalan miktarın hızla azalması bekleniyor.
  • 🔎 Krallığın elindeki Bitcoin’in ne kadar daha satılacağı belirsizliğini koruyor.
Bhutan devleti son aylarda Bitcoin satışlarını hızlandırarak kripto para piyasasında dikkat çekici bir pozisyona geldi. Bir dönem dünyanın en büyük devlet Bitcoin portföylerinden birine sahip olan Bhutan, bu yılın başından bu yana yaptığı satışlarla rezervini önemli ölçüde azalttı.

İçindekiler
1 Devletin kripto para yolculuğu
2 Satış stratejisi ve piyasa etkileri
3 Rezervin geleceği ve öngörüler

Devletin kripto para yolculuğu

Bhutan, bilinen kripto para rezervinin büyük bölümünü devlet destekli madenlerden elde etti. Ülkede devletin enerji fazlasını değerlendirmek amacıyla hidroelektrik kaynaklarına dayalı madencilik faaliyeti yürütüldü. Bu operasyonlar Bhutan’ın, kolluk kuvvetleriyle el konulan ya da satın alınan coinlerden farklı şekilde, kendi ürettiği Bitcoin’lerle kasasını büyütmesine imkan sağladı. 2024 sonunda hükümete bağlı cüzdanlarda yaklaşık 13.000 BTC bulunduğu tahmin ediliyordu. Ancak son veriler, bu miktarın büyük kısmının satıldığını ortaya koydu.

Bhutan, 3.400 ila 3.800 BTC arasında bir rezerve gerilerken; bu miktar güncel piyasa fiyatlarıyla 263 milyon ila 272 milyon dolar arasında bir değere karşılık geliyor. Söz konusu satışlar, ağırlıklı olarak borsalar, ticaret şirketleri ve OTC masaları gibi noktalara küçük partiler halinde yapılıyor. En son transferde 100 BTC’lik (yaklaşık 7,8 milyon dolar) bir taşınma olduğu kaydedildi.

Satış stratejisi ve piyasa etkileri

Bhutan’ın satış yöntemi, kripto piyasalarında büyük bir panik oluşturacak toplu satışlardan ziyade, oldukça dengeli bir yaklaşıma işaret ediyor. Yüksek hacimli blok satışlar yerine, genellikle 5 ile 10 milyon dolar aralığında tutarlarla bölünmüş işlemler öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu yöntem, piyasadaki ani fiyat dalgalanmalarının önüne geçerken, devletin de Bitcoin varlıklarını kontrollü biçimde likide etmesini sağlıyor.

Öte yandan cüzdan hareketleri, yeni madencilik faaliyetinin azaldığını veya tamamen durduğunu gösteriyor. Zira son bir yıldan uzun süredir büyük çaplı yeni Bitcoin girişi gözlemlenmiyor. Bu durum, mevcut rezervlerin her satışta azalmakta olduğunu ortaya koyuyor.

Bhutan’ın Bitcoin karı, çoğunlukla iç kaynaklardan madencilik yapıldığı için, borsadan alınanlara kıyasla oldukça düşük maliyetli oldu ve toplam getirinin 750 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Rezervin geleceği ve öngörüler

Analistlere göre mevcut satış temposu korunursa, Bhutan devletinin elindeki Bitcoin varlığının Ekim 2026 civarında tükenebileceği hesaplanıyor. Ancak bu tablo, fiyat hareketleri veya satış politikasındaki olası değişikliklerle farklılık gösterebilir. Mevcut gidişat, devletin portföyünü nakde çevirmeye devam ettiğine işaret ediyor. Ancak yetkililer, uzun vadeli Bitcoin politikası hakkında şu ana kadar kapsamlı bir açıklama yapmadı.

Bhutan, Güney Asya’da yer alan, Himalaya Dağları’nın eteklerinde konumlanan küçük bir krallık olup; sürdürülebilir enerji yatırımları ve doğa dostu politikalarıyla öne çıkıyor. Kripto varlık portföyünün büyük kısmını kendi ürettiği Bitcoin’den oluşturması da, Bhutan’ı kamu sektöründe benzersiz bir örnek haline getiriyor.

Son satışlar Bhutan’ın kripto sektörüyle ve ulusal kaynaklarını kullanma yaklaşımıyla ilgili uluslararası ilgiyi artırmaya devam ediyor.

