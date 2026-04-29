Solana Ventures Squads için 18 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladı SOL 83 dolar seviyesinde hareket ediyor

Solana Ventures, Squads adlı dijital varlık yönetimi ve ödeme platformunun 18 milyon dolarlık yeni stratejik yatırım turuna öncülük etti. Bu yatırımla Squads’ın toplam finansmanı 42,9 milyon dolara ulaşırken, şirketin stablecoin tabanlı ödeme altyapısı Altitude’un da güçlendirilmesi amaçlanıyor. Coinbase Ventures, Haun, L1D, Collab+Currency, Electric Capital, Placeholder, Jump Crypto ve Robot Ventures gibi önemli yatırım fonları da bu tura katıldı.

Şirketler için blockchain tabanlı yeni ödeme yolları

Squads’ın geliştirdiği Altitude, klasik banka hizmetlerine alternatif olarak stablecoin tabanlı bir finansal işletim sistemi sunuyor. Platform, kurumsal kullanıcıların şirket varlıklarını stablecoin olarak tutmasına imkan veriyor ve çoklu bölgelere hitap eden, itibari para ile geçiş sağlayan çeşitli ödeme sağlayıcılarına entegrasyon desteği veriyor.

Altitude, şimdiden 150’nin üzerinde ülkede ödeme işlemlerini destekliyor. Platformda yapılan transferler Bridge, MoonPay, Infinite ve Due gibi ödeme sağlayıcıları üzerinden ACH, SEPA, havale, SWIFT ve stablecoin ile tek bir bakiye üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, her ödeme sağlayıcı için tekrarlayan kayıt süreçlerinin ortadan kaldırılması, şirketlerin sadece bir kez Altitude üzerinde kimlik doğrulaması tamamlayarak yeni ödeme hatlarına daha hızlı erişebilmesini sağlıyor.

Platform, yaptırımların takibi, finansal suç izleme, işlem gözetimi ve kurumsal müşteri doğrulaması gibi uyum süreçlerini otomatik biçimde yönetiyor.

Güvenlik ve şeffaflığa odaklanan dijital varlık yönetimi

Squads, Altitude sistemini ilk kez 2025 yılının son çeyreğinde yayına aldıktan sonra bugüne dek 200 milyon doların üzerinde ödeme işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirketin sunduğu çözümler hâlihazırda 50’nin üzerinde ülkede faaliyet gösteren işletmelere ulaşmış durumda.

Squads, hesap güvenliğine de önemli bir vurgu yapıyor. Altitude platformunda açılan her hesap, Solana ağı üzerinde programlanabilen bir akıllı hesap olarak çalışıyor ve şirketin aktardığına göre platformda toplamda 10 milyar doların üzerinde dijital varlık korunuyor. Kullanıcı hesaplarının güvenliği için bir geçiş anahtarı ve Privy ile Turnkey’den alınan iki farklı e-posta tabanlı anahtar devreye alınıyor. Büyük tutarlı transferler içinse Ledger veya YubiKey gibi donanım tabanlı güvenlik cihazları yönetici onayıyla kullanılabiliyor.

Squads yönetimi, şeffaflık açısından her işlemin halka açık blockchain üzerinde izlenebilir olduğunu ve geleneksel bankacılık sistemlerine göre bu modelle daha kuvvetli bir denetim sunulduğunu belirtti.

Bu yapı sayesinde, şirketler hazinelerine doğrudan hakim olabiliyor ve tüm işlemleri şeffaf biçimde takip ediyorlar.

Solana fiyatında dar bantta hareket sürüyor

Yeni yatırım turuna rağmen Solana’nın işlem hacmindeki düşüş dikkat çekiyor. CryptoAppsy verilerine göre SOL 83,15 dolar seviyesinden işlem görüyor ve son 24 saatte hacim 2,9 milyon dolarda kaldı. Fiyat son bir gün içinde yüzde 0,29, hafta genelindeyse yüzde 6,36 değer kaybetti. Toplam piyasa değeri ise 47,9 milyar dolar seviyesinde, dolaşımdaki SOL miktarı ise 580 milyon adet olarak açıklandı.

Analist CRYPTOKRALI, Solana’nın hâlen 84 dolar civarında dar bir fiyat aralığında hareket ettiğine dikkat çekti. 82 ile 85 dolar arası ise kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Eğer bu bant aşağı yönlü kırılırsa SOL’un 78 ile 80 dolar seviyelerine inebileceği öne sürülüyor. Fakat yükseliş trendinin başlaması için fiyatın 90 dolar üzerine çıkması gerektiği de vurgulanıyor.