Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP fiyatı 1,37 dolara yükseldi küresel ödemelerde 180 trilyon dolarlık potansiyel güç kazandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 XRP, küresel ödeme pazarındaki 180 trilyon dolarlık büyük potansiyelle 1,37 dolara yükseldi.
  • Kurumsal benimseme ve teknolojik altyapı büyüdükçe $XRP uzun vadede daha fazla talep görebilir.
  • Arzdaki yavaş azalma ile birlikte kullanıcı sayısı hızla artıyor.
  • 💡 En kritik unsur: XRP, yalnızca spekülatif değil, işlem odaklı bir varlık olarak konumlanıyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para sektöründe araştırmalarıyla bilinen SMQKE, XRP’nin uzun vadeli fiyat potansiyeline ilişkin dikkate değer bir analiz paylaştı. Araştırmada öne çıkan başlıklar arasında artan kurumsal benimseme, zamanla azalan arz ve dünya genelindeki devasa ödemeler pazarındaki fırsatlar bulunuyor. Ripple’ın geliştirdiği blok zinciri tabanlı sistem, özellikle sınır ötesi para transferlerinde bankaların ilgisini çekmeye devam ediyor.

İçindekiler
1 Banka ve Finans Sektöründe Artan Kullanım
2 Arz Dinamikleri ve Uzun Vadeli Fiyat Etkisi
3 Küresel Likidite ve Ödeme Pazarında Stratejik Konum

Banka ve Finans Sektöründe Artan Kullanım

Son dönemde bankalar, uluslararası transfer süreçlerini daha hızlı ve düşük maliyetli hale getirmek amacıyla Ripple’ın dağıtık defter teknolojisini sistemlerine entegre etmeye başladı. Böylece XRP Ledger üzerindeki işlem hacminde önemli bir yükseliş yaşanması bekleniyor. Kullanımın sadece bankalarla sınırlı kalmadığı, finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren Finastra, Volante, CGI gibi hizmet sağlayıcıların da ağda aktif rol aldığı kaydedildi.

Bu kurumlar, XRPL’nin farklı para birimleri arasında gerçek zamanlı ve hızlı takas imkanı ile tarafsız likidite modeli sayesinde, doğrudan banka işlemlerinin ötesine geçip sistemin kullanımını genişletiyor. Bu gelişmelerin sonucu olarak ekosistemde işlem hacminin gitgide artması ve ağın verimliliğinin yükselmesi öngörülüyor.

Arz Dinamikleri ve Uzun Vadeli Fiyat Etkisi

Analizde atıf yapılan bir diğer önemli unsur ise XRP’nin toplam arzının sabit olması. XRP, diğer birçok dijital varlığın aksine madenciliği yapılamayan bir yapıya sahip ve her işlemde çok küçük bir miktar, kalıcı olarak yok ediliyor. Bu durum, kısa vadede fazla bir değişiklik yaratmasa da, uzun vadede dolaşımdaki toplam miktarın yavaşça azaldığı ve arz yönlü bir baskı oluşturduğu anlamına geliyor.

SMQKE, finansal altyapı hizmeti sunan şirketlerin katılımı arttıkça, ağ üzerindeki işlem miktarlarının daha da yükselmesini bekliyor. Küçülen bir arzın, giderek artan kullanım talebiyle birleşmesi durumunda, piyasada yukarı yönlü fiyat baskısı yaratabileceğine dikkat çekildi. Özellikle XRP Ledger’ın giderek büyüyen bir ekosisteme sahip olması, uzun vadeli fiyat öngörülerine dair beklentileri canlı tutuyor.

Küresel Likidite ve Ödeme Pazarında Stratejik Konum

Uzun vadeli fiyat beklentisinin üçüncü ayağını ise talep oluşturuyor. XRP, global ölçekte bir likidite köprüsü olarak konumlanıyor ve yılda yaklaşık 180 trilyon dolarlık uluslararası ödeme akışının gerçekleştiği dev bir pazara adresleniyor. Söz konusu akışın sadece küçük bir kısmı bile XRP’nin benimsenmesini ciddi şekilde artırabilir.

Dalgalanmalara ilişkin endişelere de değinilen analizde, Ripple’ın daha önce bu tür volatilitenin, kullanım sıklığı ve köprü varlık kimliği arttıkça azalabileceğini belirttiği aktarıldı. Yani XRP, spekülatif bir varlıktan ziyade işlem odaklı bir role büründükçe fiyat hareketlerinin istikrar kazanması bekleniyor.

Fiyat hareketlerine bakıldığında XRP, şu anda 1,37 dolardan işlem görürken, 1,36 dolar seviyesi kısa vadede ana destek noktası olarak ön plana çıktı. CryptoAppsy verilerine göre bu fiyat aralığı, XRP’nin mevcut teknik görünümünde kritik bir döneme işaret ediyor.

Son olarak Ripple tarafından çıkarılan RLUSD adlı stabil kripto para biriminin, OKX ve Bullish borsalarında işlem gördüğü bildirildi. RLUSD’nin 280’den fazla işlem paritesiyle piyasalarda yer alması, hem türev işlemlere hem de Bitcoin opsiyonlarına erişim sunarak XRP ekosisteminin likidite altyapısını güçlendiriyor.

Ripple’ın geliştirdiği dağıtık defter teknolojisinin finans sektörünün farklı kanallarında daha geniş kitlelere ulaşması sayesinde, XRP Ledger’ın uzun vadede daha yüksek işlem hacimleri ve artan kullanıcı sayısıyla karşılaşması bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Solana Ventures Squads için 18 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladı SOL 83 dolar seviyesinde hareket ediyor
Bir Sonraki Yazı Bhutan devleti 2026 başından beri 200 milyon dolarlık Bitcoin satışı gerçekleştirdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Teknoloji devlerinin kazanç raporları şimdi yayınlandı
Ekonomi
Çekya Merkez Bankası rezerv portföyüne Bitcoin eklemeyi tartışıyor
BITCOIN (BTC)
Çekya Merkez Bankası, rezervde Bitcoin tutma fikrini tartışıyor
BITCOIN (BTC)
Bhutan devleti 2026 başından beri 200 milyon dolarlık Bitcoin satışı gerçekleştirdi
BITCOIN (BTC)
Solana Ventures Squads için 18 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladı SOL 83 dolar seviyesinde hareket ediyor
Solana (SOL)
Lost your password?