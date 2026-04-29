Bhutan devleti 2026 başından beri 200 milyon dolarlık Bitcoin satışı gerçekleştirdi

Bhutan hükümeti, devlet bağlantılı cüzdanlardan düzenli olarak Bitcoin çıkışı yaptığı son aylarda, varlıklarının büyük kısmını nakde çevirmeye devam ediyor. Raporlara göre, 2026’nın başından bu yana Bhutan’ın sattığı toplam Bitcoin miktarı 200 milyon doları aştı. Ülkenin elinde şu anda yaklaşık 3.400 ila 3.800 BTC bulunduğu hesaplanıyor; bunların toplam piyasa değeri 263 ila 272 milyon dolar aralığında değişiyor.

2024’ten Bu Yana Büyük Çıkış

Bhutan’ın bu büyüklükte bir Bitcoin pozisyonu, ülkenin hidroelektrik kaynaklarından elde edilen fazla enerjiyi kullanarak, kamu destekli madencilik operasyonları aracılığıyla oluştu. 2024 sonunda Bhutan’ın sahip olduğu BTC miktarı yaklaşık 13.000 ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak o tarihten bu yana yapılan transferlerle, varlığın yüzde 70’inden fazlası elden çıkarıldı. Zincir üstü veriler, bu dönemde 9.579 BTC’nin satıldığını gösteriyor. En son 100 BTC’lik, değeri yaklaşık 7,8 milyon dolar olan bir transferin devlet cüzdanlarından çıktığı bildirildi.

Bu satışlar çoğunlukla tek seferde büyük miktarlarla değil, ortalama 5 ila 10 milyon dolar değerinde, daha küçük gruplar şeklinde yapıldı. Transferlerin çeşitli borsalara, yatırım şirketlerine ve isimsiz adreslere gönderildiği tespit edildi. Bu durum, Bhutan’ın ani ve toplu satıştan çok, kontrollü ve tedbirli bir nakde çevirme stratejisi izlediğine işaret ediyor.

Madencilikten Satışa Geçiş

Bhutan’ın Bitcoin rezervleri, diğer hükümetlerin aksine, kolluk kuvvetlerinin el koymasıyla değil, kendi güvenilir enerji kaynaklarıyla yapılan madencilik faaliyetleriyle oluştu. Kamuya ait yatırım şirketleri vasıtasıyla gerçekleştirilen bu strateji, Bhutan’ın bugüne kadar hükümetler arasında en büyük BTC birikimlerinden birine sahip olmasını sağladı.

Ancak, cüzdan hareketlerine bakıldığında, son bir yıldan uzun süredir kayda değer yeni BTC madenciliği akışı saptanmadı. Madencilikten elde edilen yeni gelirlerin durması, satılan her coin’le birlikte devletin Bitcoin rezervinin azalmasını hızlandırdı. Analistlere göre, işlemler mevcut şekilde devam ederse Bhutan’ın Bitcoin stoku, Ekim 2026 civarında tamamen tükenebilir.

Kazançlar ve Belirsizlikler

Bhutan’ın Bitcoin satışlarından sağladığı toplam kârın 750 milyon doları geçtiği hesaplanıyor. Ülke, elektrik maliyetinin düşük olması sayesinde BTC’yi, piyasadan alan yatırımcılara kıyasla çok daha ucuza madencilikle elde etti. CryptoAppsy verilerine göre, Bhutan’ın elinde halen yaklaşık 3.400 ila 3.800 BTC bulunuyor ve toplam değer 272 milyon dolara yakın.

Yine de, ilerleyen dönemde Bitcoin fiyatının artması, satış hızının yavaşlaması veya hükümetin strateji değişikliğine gitmesi durumunda bu öngörü değişebilir. Ayrıca, mevcut rezervin bir kısmının stratejik olarak saklanıp saklanmayacağı da soru işareti olarak kalıyor.

Bhutan yönetimi, bu süreçte BTC varlıklarının uzun vadeli kullanımı ya da satışı hakkında şu ana kadar ayrıntılı bir kamuoyu bilgilendirmesi yapmadı. Cüzdanlardan çıkan transferler, satış politikasının bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor.

Bhutan’ın devlet destekli madencilik yoluyla topladığı Bitcoin rezervinin, son iki yılda yapılan düzenli satışlarla önemli ölçüde azaldığı, zincir üstü verilere dayanarak aktarıldı.