Tesla ve SpaceX'in CEO'su ve kripto para yatırımcısı Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından sıklaştırdığı tweet'lerine FTX ile ilgili attığı bir tweet'i ile devam etti.

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Tesla ve SpaceX’in CEO’su ve kripto para yatırımcısı Elon Musk, Twitter’ı satın almasının ardından sıklaştırdığı tweet’lerine FTX ile ilgili attığı bir tweet’i ile devam etti. Musk, FTX çöküşünün Twitter’da canlı olarak izlendiğini söyledi.

“FTX Çöküşü Canlı Olarak İzleniyor”

Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında satın alan ünlü milyarder Elon Musk, 11 Kasım’da resmen iflasını duyuran FTX‘in hack’lendiği haberleri üzerine kısa süre önce attığı tweet’te “FTX çöküşü Twitter’da canlı olarak izleniyor!” notunu düştü.

Musk, bundan önce attığı bir tweet dizisinde “Twitter yurttaş gazeteciliğini yüceltme hedefini sürdürürken, medya elitleri bunun gerçekleşmesini engellemek için her şeyi deneyecek. Ana akım medya gelişmeye devam edecek, ancak vatandaşların artan rekabeti, bilgi üzerindeki hakimiyetleri bozulduğu için daha doğru olmalarına neden olacak.” ifadelerini kullanarak Twitter’ın gündemi belirleme ve bilgi güvenliği konusundaki önemine dikkat çekmişti.

FTX’te Hack Şoku! FTX TR’den Açıklama Geldi

Elon Musk’ın da dikkat çektiği FTX çöküşü, bugün gelen hack haberleri ile daha da şiddetlenmiş durumda. FTX, resmi Telegram kanalından borsanın hack’lendiğini doğrularken, kullanıcılardan FTX ile ilgili tüm uygulamaları silmeleri, uygulamaları güncellememeleri talep edildi. Şimdiye kadar kripto para borsasından kullanıcılara ait 500 milyon doların üzerinde kripto paranın çıkarıldığı ve bir kısmının satıldığı, bir kısmının ise satış yapmak üzere hazırlandığı görüldü.

Borsa kullanıcıları şu anda FTX’e giriş yapamıyor. Giriş yapabilen kullanıcılar ise hesap bakiyelerinin sıfırlandığını belirtiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan FTX’in genel danışmanı Ryne Miller, kripto para borsasındaki müşteri hesaplarındaki bakiyelerin borsalar arasında taşınmasıyla ilgili cüzdan hareketliliklerine ilişkin anormallikleri araştırdıklarını, diğer hareketlerin net olmadığını iddia ederek “Elimize geçer geçmez daha fazla bilgi paylaşacağız.” açıklamasında bulundu.

FTX’in Türkiye kolu FTX TR‘den de hack saldırısına ilişkin peşi sıra açıklamalar geldi. Açıklamada, “Şuan elimizde olmayan nedenlerle http://FTXtr.com sitesine ve uygulamalarına erişim sağlanamamaktadır. Kullanıcılarımızın bakiye bilgilerini kaydettik, kullanıcılarımızın FTX TR’de bulunan fonları güvendedir. http://FTX.com borsasında dünden bu yana yaşanan gelişmeler nedeniyle FTX TR tarafında da, aynı teknik alt yapı kullanılmasından kaynaklı bazı problemler yaşanmıştır. Buna ek olarak FTX Turkey Teknoloji ve Ticaret AŞ borsası globalden farklı bir tüzel kişilik olarak üyelerinin bakiyelerinin hesaplarına gönderilmesi için son hazırlıkları yapmaktadır. FTX TR borsasındaki kripto ve TRY bakiyelerinizin toplamı, bugün içinde en kısa sürede bakiye sahiplerine TRY olarak IBAN hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Gelişmeleri FTX TR borsamızın sosyal medya hesaplarından sizlere duyurmaya devam edeceğiz FTX TR ekibine olan desteğiniz için teşekkür ederiz.” denildi.