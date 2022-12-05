Dünyaca ünlü play-to earn oyunu Axie Infinity için yatırımcıları sevindirebilecek grafikler paylaşıldı. Fiyat bir anda bu seviyelere gelebilir.

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Play-to Earn oyunlarının kralı olarak nitelendirilen Axie Infinity (AXS) fiyatı 5 Aralık’ta önemli ölçüde arttı. Azalan bir direnç çizgisine yaklaşıyor ve bunun kırılması artış oranını büyük ölçüde hızlandırabilir.

Fiyat İçin Olasılıklar Neler?

AXS, Sky Mavis tarafından inşa edilen bir play-to earn blok zinciri oyunu olan Axie Infinity’nin yerel tokenı olarak biliniyor. AXS token’ı eşya üretmek için kullanılır ve oyun eşyaları satın almak için takas edilebilir. AXS fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 166,09 dolara ulaştığından bu yana uzun vadeli azalan paralel bir kanalın içine düştü.

Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içerir, yani kanaldan bir kırılım beklenir. AXS fiyatı Kasım ayının başında 3,99 dolara kadar düştü. Ancak, keskin bir sıçrama yaparak kanalın destek hattını doğrulayan çok uzun bir alt fitil oluşturdu. Bu tür uzun fitiller alım baskısının işaretleri olarak kabul edilir.

Şimdi, Axie Infinity fiyatı, kanalın ortası ve önceki direnç alanı tarafından oluşturulan 9,50 dolarlık dirençle karşı karşıya. AXS fiyatı bunun üzerine çıkmayı başarırsa, kanaldan nihai kırılım muhtemel olabilir. Aksi takdirde, AXS fiyatı bir kez daha kanalın destek hattına düşebilir.

Axie Infinity Tahmini: Yukarı Hareketin Başlangıcı?

Günlük grafik, AXS fiyatının Mayıs ayının başından bu yana azalan bir direnç çizgisini takip ettiğini gösteriyor. Daha yakın zamanda, bu çizgi 13 Kasım’da reddedilmeye neden oldu.

Bununla birlikte, günlük RSI, genellikle yukarı yönlü hareketlerden önce gelen bir işaret olan o zamandan beri yükseliş sapması yarattı. Bu, son 24 saat içinde RSI’nın 50’nin üzerine çıkmasına neden olan %25’lik artışa yol açtı. Bu, yükseliş eğiliminin bir işareti olarak kabul edilebilir.

Axie Infinity fiyatı direnç çizgisinden çıkarsa, 13 dolarlık bir sonraki dirence doğru artabilir. Bu gerçekleşirse, yukarıda bahsedilen uzun vadeli kanaldan da bir kırılıma neden olabilir. Sonuç olarak, daha uzun vadeli bir yukarı yönlü hareketi katalize edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.