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Ülkemizde kripto paralara ilgi katlanarak artıyor son raporlar da bunu doğruluyor. Her 10 internet kullanıcısından neredeyse 2’si kripto para alıyor. Özellikle genç nüfusta bu oran çok daha fazla. Peki Türk kripto para yatırımcıları en fazla hangi altcoinlere ilgi gösteriyor? Son veriler bize 10 kripto paranın 24 saatte ön plana çıktığını gösteriyor.

Türklerin Sevdiği Kripto Paralar

Bugün yaklaşık 1 saat önce yayınladığımız raporda Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerin kripto paralara ilgisi son derece yüksekti. Enflasyonla mücadele eden ülke vatandaşları alternatif yatırım araçlarına yöneliyor. Kripto paraların hızlı kazanç potansiyeli ve unutulan hızlı kayıp riski Türk yatırımcıları cezbediyor. Son 24 saatte 21milyon.com tarafından sağlanan verilere en fazla hacim oluşturan kripto paralar aşağıdaki gibidir.

Dikkat çekici olan Türk yatırımcıların çok daha riskli olan varlıklara yöneliyor olması. LUNC, SPELL gibi altcoinler global borsalarda hacim açısından bu denli üst sıralarda yer almıyor. Ancak DOGE, LUNC ve diğer yüksek riskli alternatif kripto paralar ülkemizde hep ilgi gördü, görüyor. Bunu yatırımcıların hızlı kazanç motivasyonuna bağlayabiliriz. Türk yatırımcısı piyasa düşüyor olsa da hızlı yükselebilecek kripto paraları cazip birer fırsat olarak görüyor. Ancak bu altcoinler diğerlerine göre daha fazla kayıp da yaşayabiliyor.

Dünyanın Sevdiği Kripto Paralar

Evet şimdi sırada küresel kripto para yatırımcılarının en fazla ilgi gösterdiği kripto paralar var. Bu sıralamanın ilk 5’i çok sık değişmez ve stablecoinler genellikle ilk 10’da ciddi anlamda temsil ediliyor. Ülkemizde ise ilk 10’da Bitcoin ve Tether dışında diğerleri genellikle değişkendir. Örneğin SPEEL bugün Ethereum’u ve diğerlerini geçmiş. Bunun bir sebebi de Türkiye merkezli kripto para borsalarındaki düşük hacimlerdir. Küresel hacim 40 milyar doların üzerindeyken Türkiye merkezli borsalardaki toplam hacim sadece 253 milyon dolar. Bu da benzer yatırım stratejilerine sahip bir grup yatırımcının sıralamayı etkilemesine yardımcı oluyor.

Küresel hacim sıralamasında dikkat çeken DOGE ve LTC’dir. DOGE bugün Musk tarafından yapılan açıklamanın ardından arttı. LTC ise ayı piyasalarında iyi bir teknik kırılma yakaladı ve yatırımcıların umudu onu diri tutuyor.