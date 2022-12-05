Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Ethereum (ETH) Grafikleri Alarm Veriyor! Beklenen Gerçekleşmeyebilir!

Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum'da (ETH) grafikler alarm veriyor! Kripto para yatırımcıların beklentisini karşılamayabilir!
23:40
5 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum’un (ETH) fiyatı 1.300 dolarlık destek/direnç seviyesinin üzerine çıkmak için bazı attığı belirtiliyor. Ancak ETH fiyatının daha da yükselebilmesi için boğaların hala aşması gereken bazı engeller olabilir.

Ethereum’da Kritik Seviye

23 Kasım tarihinde genel kripto para piyasası ivme kazandıkça ETH fiyatı da yükseliş belirtileri gösterdi. Ethereum fiyatı, son iki haftada %15’e yakın değer kazanarak 1.000 dolar seviyesinden önemli bir sıçrama kaydetti. ETH fiyatı 1.250 dolar seviyesinin üzerine çıktığına göre, yatırımcılar 2022’yi çok daha yüksek bir notla tamamlayıp tamamlayamayacağını merak ediyor. İşte ETH’nin kısa vadeli performansına işaret eden bazı zincir içi gözlemler.

Ethereum boğaları, fiyatı 1.250 dolar seviyesine yükseltmek için oldukça iyi bir iş çıkardıkları belirtiliyor. Kripto para biriminin fiyatı, 1.000 dolardan 1.250 dolar fiyat aralığına kadar iyi bir grafik çizmiş olsa da, 1.300 dolarlık direnç kripto para için aşılması zor bir engel olabilir. Önde gelen akıllı sözleşme platformunun fiyat hareketinde düzleşme görüldüğü için 1.300 dolar seviyesi önemli bir direnç görevi üstlendi. ETH adına olumlu bir işaret ise göreceli güç endeksi’nin (RSI) 50 seviyesinin üzerinde kalması ve alıcılardan küçük bir hakimiyet sunması olabilir.

ETH’da Volatilite

Bununla birlikte ETH’ın hacmine bakıldığında piyasada daha düşük volatilite olduğu görülebilir. Hacim daha düşük zirveler yaptı ve düzleşmeye devam etti. Bu durum ETH boğalarının fiyat hareketini yukarı çekmekte zorluklarla karşılaşabileceği anlamına gelebilir. Zincir üzerindeki görünüm, Ethereum volatilitesinin ve canlılığının azaldığını gösterebilir. Ayrıca Ethereum işlem hacmi (7D MA) 54.673,636 ETH ile bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Azalan işlem hacmi, kripto para biriminin zayıflayan fiyat momentumunun arkasındaki nedenlerden biri olabilir. Yatırımcıların daha düşük bireysel istekleri, yavaşlayan fiyat momentumuna yansımış olabilir. Ayrıca kripto para biriminden çıkışların hala baskın olmasıyla birlikte yine de piyasaya olan güvenin hala sağlam olduğu belirtiliyor. Günlük zincir içi akış ETH’de 92,1 milyon dolar çıkış olduğunu gösteriyor. ETH fiyatının önünde çok fazla önemli engel olmasa da, boğalar büyük bir dönüm noktasında olabilir. Bireysel yatırımcılardan gelen bir volatilite dalgalanması fiyatı ileriye taşıyabilir, ancak 1.350 dolar direncini temizlemek ETH fiyatı için önemli bir anahtar olabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) Son Durum! Beklenen Ralli Gelecek Mi?
Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) Son Durum! Beklenen Ralli Gelecek Mi?
Vitalik Buterin: Beni Kriptoda Heyecanlandıran 5 Şey!
Vitalik Buterin: Beni Kriptoda Heyecanlandıran 5 Şey!
Ethereum Kurucusundan Tavsiyeler! Kripto Para Yatırımcılarına 4 Öneri!
Ethereum Kurucusundan Tavsiyeler! Kripto Para Yatırımcılarına 4 Öneri!
5 Büyük Tahmin! Ethereum (ETH) Kaç Dolar Olur?
5 Büyük Tahmin! Ethereum (ETH) Kaç Dolar Olur?
Ethereum İçin Kabus Gibi Senaryo! Ayılar Kontrolü Ele Mi Geçiriyor?
Ethereum İçin Kabus Gibi Senaryo! Ayılar Kontrolü Ele Mi Geçiriyor?
Van De Poppe’dan Ethereum’da Ralli Göndermesi! Bu Fiyata Hazır Olun!
Van De Poppe’dan Ethereum’da Ralli Göndermesi! Bu Fiyata Hazır Olun!
Son Dakika: Ethereum’un Büyük Rakibi, Dünya Devi Alibaba İle Anlaştı!
Son Dakika: Ethereum’un Büyük Rakibi, Dünya Devi Alibaba İle Anlaştı!
Bitcoin ve Ethereum’da Güncel On-Chain Metrikleri! Fiyata Etkisi Ne?
Bitcoin ve Ethereum’da Güncel On-Chain Metrikleri! Fiyata Etkisi Ne?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022