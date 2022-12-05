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Ethereum’un (ETH) fiyatı 1.300 dolarlık destek/direnç seviyesinin üzerine çıkmak için bazı attığı belirtiliyor. Ancak ETH fiyatının daha da yükselebilmesi için boğaların hala aşması gereken bazı engeller olabilir.

Ethereum’da Kritik Seviye

23 Kasım tarihinde genel kripto para piyasası ivme kazandıkça ETH fiyatı da yükseliş belirtileri gösterdi. Ethereum fiyatı, son iki haftada %15’e yakın değer kazanarak 1.000 dolar seviyesinden önemli bir sıçrama kaydetti. ETH fiyatı 1.250 dolar seviyesinin üzerine çıktığına göre, yatırımcılar 2022’yi çok daha yüksek bir notla tamamlayıp tamamlayamayacağını merak ediyor. İşte ETH’nin kısa vadeli performansına işaret eden bazı zincir içi gözlemler.

Ethereum boğaları, fiyatı 1.250 dolar seviyesine yükseltmek için oldukça iyi bir iş çıkardıkları belirtiliyor. Kripto para biriminin fiyatı, 1.000 dolardan 1.250 dolar fiyat aralığına kadar iyi bir grafik çizmiş olsa da, 1.300 dolarlık direnç kripto para için aşılması zor bir engel olabilir. Önde gelen akıllı sözleşme platformunun fiyat hareketinde düzleşme görüldüğü için 1.300 dolar seviyesi önemli bir direnç görevi üstlendi. ETH adına olumlu bir işaret ise göreceli güç endeksi’nin (RSI) 50 seviyesinin üzerinde kalması ve alıcılardan küçük bir hakimiyet sunması olabilir.

ETH’da Volatilite

Bununla birlikte ETH’ın hacmine bakıldığında piyasada daha düşük volatilite olduğu görülebilir. Hacim daha düşük zirveler yaptı ve düzleşmeye devam etti. Bu durum ETH boğalarının fiyat hareketini yukarı çekmekte zorluklarla karşılaşabileceği anlamına gelebilir. Zincir üzerindeki görünüm, Ethereum volatilitesinin ve canlılığının azaldığını gösterebilir. Ayrıca Ethereum işlem hacmi (7D MA) 54.673,636 ETH ile bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Azalan işlem hacmi, kripto para biriminin zayıflayan fiyat momentumunun arkasındaki nedenlerden biri olabilir. Yatırımcıların daha düşük bireysel istekleri, yavaşlayan fiyat momentumuna yansımış olabilir. Ayrıca kripto para biriminden çıkışların hala baskın olmasıyla birlikte yine de piyasaya olan güvenin hala sağlam olduğu belirtiliyor. Günlük zincir içi akış ETH’de 92,1 milyon dolar çıkış olduğunu gösteriyor. ETH fiyatının önünde çok fazla önemli engel olmasa da, boğalar büyük bir dönüm noktasında olabilir. Bireysel yatırımcılardan gelen bir volatilite dalgalanması fiyatı ileriye taşıyabilir, ancak 1.350 dolar direncini temizlemek ETH fiyatı için önemli bir anahtar olabilir.