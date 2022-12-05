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Türkiye Birinci! Kapsamlı Kripto Para Raporu!

Son rapor kripto paralara dair umutları yeşertiyor. Büyüme devam ediyor mu? Türkiye ne durumda?
21:30
5 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ülkemizde kripto paralar kesinlikle popüler ancak kriptoya bizim kadar meraklı başka ülkeler de var. Bazı ortak yönlerimiz var. Son raporun detaylarını gördüğünüzde siz de bazı ortak yönleri hemen fark edeceksiniz. Türkiye dünya ortalamanın neredeyse iki katına ulaştı. İnternet kullanıcılarının çoğu kripto paralara fazlasıyla meraklı. İşte raporun detayları.

Kripto Para Raporu

Digital 2022 raporu Ocak ayında “we are social” tarafından yayınlandı ve son hali olan Ekim raporu paylaşıldı. İki rapor bize karşılaştırma açısından iyi bir fırsat sunuyor. Kripto paralara da bu raporda önemli bir yer ayrıldı. Kripto paralara sahip kullanıcıların sayısı son 1 yılda %37,8 oranında arttı. Bu eriyen kripto para piyasalarına rağmen istikrarlı büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca NFT gibi yeni alanlar kripto paralara ilgi duymayan insanları da buraya çekti. Ekim ayında yayınlanan son rapora göreyse dünya ortalaması her 10 internet kullanıcısından 1’inin (%12,3) kripto para aldığını gösteriyor. Türkiye ise dünya ortalamasının çok daha üzerinde ve her 100 kişiden 25,8’i kripto para alıyor. Bu rapor 16-64 yaş arasını kapsıyor.

Ocak ayında Türkiye 5’i sırada yer alıyordu.

Yukarıda gördüğünüz gibi Türkiye birinci sırada ve ilk beşte enflasyonla mücadele eden diğer ülkelerle birlikte yer alıyor. Bizden sonra ise Arjantin, Filipinler ve Güney Afrika var. Gelişmekte olan ülkelerdeki artan kripto para ilgisinin temelinde enflasyon var diyebiliriz. Raporu yayınlayan şirkette bu konuya Türkiye örneği üzerinden değiniyor ve şunları söylüyor;

“Örneğin, yerel liranın geçtiğimiz yıl ABD doları karşısında değerinin yaklaşık yarısını kaybettiği Türkiye’de kripto para birimi sahipliği önemli ölçüde arttı”.

Kripto Paraların Benimsenmesi

Rapora göre şimdilik “kripto” sahipliği hala büyük ölçüde erkeklerin elinde ve yaşlı kitleler de yeterince temsil edilmiyor. Ocak raporundaki veriye göre 55-64 yaş arası 20 internet kullanıcısından 1’inden daha azı herhangi bir kripto para birimine sahiptir ve bu bulgunun dijital para birimlerinin potansiyelini araştıran politika yapıcılar için önemli etkileri olabilir. Nitekim Güney Kore seçimlerinde bunu gördük ve kripto paraları desteleyen cephe seçimi kazandı. Özellikle düşük farklarla seçimlerin kazanıldığı ülkelerde siyasiler için kripto yanlılığı büyük bir avantaj.

Kripto paraların gençler tarafından yoğun olarak benimseniyor olması büyüme trendinin istikrarla devam edeceğine dair iyi niyetleri desteklediğini söyleyebiliriz.

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