Binance Kritik Listesini Güncelledi: Bu 4 Altcoin de Artık O Listeye Dahil

Özet

  • Binance'in izleme etiketi uygulaması 2 Ocak 2026’da ACA, D, DATA ve FLOW için geçerli olacak.
  • Etiketli altcoin'lerde işlem yapmak için 90 günde bir risk testi şartı uygulanacak.
  • Proje geliştirme, likidite, şeffaflık ve düzenleyici uyum izleme etiketi sistemi için temel kriterler arasında yer alıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasasında risk denetimini sıkılaştıran Binance, izleme etiketi listesini genişletme kararı aldı. Son yapılan duyuruya göre belirli altcoin‘ler volatilite ve risk profilleri nedeniyle daha yakından takip edilecek. Uygulama kullanıcıların işlem yapmadan önce bilgilendirilmesini ve platform standartlarının korunmasını hedefliyor.

Binance’de İzleme Etiketi Eklenen Yeni Altcoin’ler

Binance tarafından paylaşılan bilgilere göre izleme etiketi uygulaması 2 Ocak 2026 itibarıyla Acala Token (ACA), DAR Open Network (D), Streamr (DATA) ve Flow (FLOW) için de geçerli olacak. İzleme etiketi normal listeleme kapsamındaki varlıklara kıyasla daha yüksek fiyat dalgalanması ve yatırım riski taşıyan altcoin projelerini ifade ediyor. Bu kapsama alınan altcoin’ler düzenli incelemeye tabi tutuluyor ve belirlenen standartları karşılayamaması halinde gelecekte platformdan çıkarılma riski bulunuyor.

İzleme etiketi uygulamasının temel amacı yatırımcıların risk farkındalığını artırmak ve şeffaflığı güçlendirmek. İzleme etiketi bulunan altcoin’lerin işlem sayfalarında uyarı bantları yer alacak. Spot ve marjin piyasalarında ilgili işaretler açık biçimde görülebilecek. Piyasaya erişim teknik olarak açık kalırken kullanıcıların riskleri anladığını beyan etmesi zorunlu tutulacak.

Karar piyasa koşullarındaki değişkenliğin arttığı bir dönemde alındı. Likidite dalgalanmaları, proje geliştirme temposundaki farklılıklar ve düzenleyici ortamın etkisi bu tür etiketlerin daha sık kullanılmasına yol açıyor. Binance yatırımcıyı korumayı önceleyen bir yaklaşım benimsediğini vurguluyor.

İşlem Koşulları ve Değerlendirme Kriterleri

İzleme etiketi taşıyan altcoin‘lerle işlem yapmak isteyen kullanıcılar her 90 günde bir risk farkındalık sınavını geçmek ve kullanım şartlarını kabul etmek zorunda. Testler spot ve marjin piyasaları için ayrı ayrı uygulanabilecek. Amaç kullanıcıların yüksek oynaklık barındıran varlıklarla işlem yaparken bilinçli hareket etmesini sağlamak.

Değerlendirme sürecinde projelerin ekip bağlılığı, geliştirme faaliyetlerinin seviyesi ve kalitesi, işlem hacmi ile likidite durumu yakından izleniyor. Ağın saldırılara karşı dayanıklılığı, topluluk iletişimi, şeffaflık ve düzenli denetim taleplerine verilen yanıtlar da inceleme başlıkları arasında. Ayrıca etik dışı davranışlara dair kanıtlar, düzenleyici gereklilikler ve altcoin’in arzında gerekçesiz artışlar kritik sinyaller olarak ele alınıyor.

Binance yönetimi proje sahipliğinde ya da çekirdek ekipte yaşanan değişimlerin de etiket kararlarını etkileyebileceğini belirtti. Topluluk algısı ve kamuoyundaki güven seviyesi nihai değerlendirmede tamamlayıcı rol oynuyor. İncelemeler sonucunda izleme etiketi eklenebileceği gibi kaldırılma ihtimali de bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
