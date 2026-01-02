Kurumsallar Bitcoin’den Vaz mı Geçiyor? ETF Verileri Alarm Veriyor

ABD’de işlem gören spot kripto para ETF’leri 2025 yılının son iki ayında tarihindeki en sert yatırımcı çıkışını yaşayarak piyasada dikkat çekici bir kırılmaya işaret etti. Kasım ve Aralık döneminde toplam 4.57 milyar dolarlık sermaye çıkışı yıl boyunca kurumsal benimsemenin ana taşıyıcılarından biri olan ürünler için sert bir yıl sonu tablosu ortaya koydu. Aynı zaman aralığında Bitcoin‘in fiyatında görülen yaklaşık yüzde 20’lik geri çekilme sermaye hareketleriyle fiyat dinamikleri arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Veriler satış baskısının paniğe değil daha temkinli bir bekleyişe işaret ettiğini gösteriyor.

Bitcoin ETF’lerinde Tarihi Çıkış Dalgası

SoSoValue verilerine göre ABD’de listelenen 11 spot Bitcoin ETF’si Kasım ayında 3.48 milyar dolarlık net çıkış yaşadıktan sonra Aralık ayında 1.09 milyar dolarlık ek sermaye kaybı kaydetti. Böylece iki aylık toplam çıkış 4.57 milyar dolara ulaşarak Ocak 2024’te piyasaya sürülmelerinden bu yana görülen en yüksek geri çekilme olarak kayda geçti.

Söz konusu rakam daha önceki en olumsuz dönemi de geride bıraktı. Şubat ve Mart aylarında yaşanan toplam 4.32 milyar dolarlık çıkış artık ikinci sırada yer alıyor. Yatırımcıların yılın sonuna yaklaşırken risk iştahını azaltması kurumsal portföylerde yeniden dengeleme yapılması ve fiyatlardaki geri çekilme çıkışların temel arka planını oluşturdu.

Bu süreçte Bitcoin’in fiyatındaki düşüş ETF’ler üzerinden gelen satışlarla eş zamanlı ilerledi. Kurumsal talebin zayıfladığı algısı öne çıksa da piyasa yapısının önceki kriz dönemlerine kıyasla daha dengeli kaldığı gözlendi. Sermaye hareketleri hızlı ve kontrolsüz bir çözülmeden ziyade, kademeli bir yeniden konumlanmaya işaret etti.

Ethereum ETF’leri ve Altcoin ETF’lerinde Yön Değişimi

Bitcoin tarafındaki tabloya benzer şekilde ABD’de listelenen spot Ethereum ETF’leri de yılın son iki ayında yatırımcı ilgisini kaybetti. Kasım ve Aralık döneminde bu ürünlerden toplamda 2 milyar doların üzerinde sermaye çıkışı gerçekleşti. Ethereum odaklı araçlarda görülen bu gerileme yıl sonu itibarıyla kripto para ETF pazarında genel bir temkinli duruşun hakim olduğunu ortaya koydu.

Buna karşın piyasanın tamamında olumsuz bir tablo söz konusu değil. Hindistan merkezli kripto para borsası Giottus’un CEO’su Vikram Subburaj, ETF çıkışlarının piyasa psikolojisini baskıladığını ancak panik sinyali üretmediğini vurguladı. Subburaj’a göre yıl sonu yaklaşırken daha zayıf pozisyonların kapatılması ve güçlü bilançoların arzı absorbe etmesi fiyatların dar bir bantta sıkışmasına yol açtı.

Öte yandan yatırımcı tercihlerinde dikkat çekici bir kayma yaşandı. Kasım ve Aralık aylarında XRP tabanlı ETF’ler 1 milyar doların üzerinde giriş çekti. Solana ekosistemine odaklanan Solana ETF’leri de 500 milyon doları aşan sermaye akışıyla öne çıktı. Ortaya çıkan tablo kurumsal sermayenin kripto para piyasasından tamamen çıkmadığını daha seçici ve tematik bir dağılıma yöneldiğini gösteriyor.