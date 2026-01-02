BITCOIN (BTC)

Kurumsallar Bitcoin’den Vaz mı Geçiyor? ETF Verileri Alarm Veriyor

Özet

  • Bitcoin ETF’leri iki ayda 4.57 milyar dolarlık rekor sermaye çıkış oldu.
  • Ethereum ETF’lerinden aynı dönemde 2 milyar doların üzerinde sermaye çekildi.
  • XRP ve Solana ETF’leri güçlü girişlerle yatırımcı ilgisini korudu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD’de işlem gören spot kripto para ETF’leri 2025 yılının son iki ayında tarihindeki en sert yatırımcı çıkışını yaşayarak piyasada dikkat çekici bir kırılmaya işaret etti. Kasım ve Aralık döneminde toplam 4.57 milyar dolarlık sermaye çıkışı yıl boyunca kurumsal benimsemenin ana taşıyıcılarından biri olan ürünler için sert bir yıl sonu tablosu ortaya koydu. Aynı zaman aralığında Bitcoin‘in fiyatında görülen yaklaşık yüzde 20’lik geri çekilme sermaye hareketleriyle fiyat dinamikleri arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Veriler satış baskısının paniğe değil daha temkinli bir bekleyişe işaret ettiğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Bitcoin ETF’lerinde Tarihi Çıkış Dalgası
2 Ethereum ETF’leri ve Altcoin ETF’lerinde Yön Değişimi

Bitcoin ETF’lerinde Tarihi Çıkış Dalgası

SoSoValue verilerine göre ABD’de listelenen 11 spot Bitcoin ETF’si Kasım ayında 3.48 milyar dolarlık net çıkış yaşadıktan sonra Aralık ayında 1.09 milyar dolarlık ek sermaye kaybı kaydetti. Böylece iki aylık toplam çıkış 4.57 milyar dolara ulaşarak Ocak 2024’te piyasaya sürülmelerinden bu yana görülen en yüksek geri çekilme olarak kayda geçti.

Spot Bitcoin ETF

Söz konusu rakam daha önceki en olumsuz dönemi de geride bıraktı. Şubat ve Mart aylarında yaşanan toplam 4.32 milyar dolarlık çıkış artık ikinci sırada yer alıyor. Yatırımcıların yılın sonuna yaklaşırken risk iştahını azaltması kurumsal portföylerde yeniden dengeleme yapılması ve fiyatlardaki geri çekilme çıkışların temel arka planını oluşturdu.

Bu süreçte Bitcoin’in fiyatındaki düşüş ETF’ler üzerinden gelen satışlarla eş zamanlı ilerledi. Kurumsal talebin zayıfladığı algısı öne çıksa da piyasa yapısının önceki kriz dönemlerine kıyasla daha dengeli kaldığı gözlendi. Sermaye hareketleri hızlı ve kontrolsüz bir çözülmeden ziyade, kademeli bir yeniden konumlanmaya işaret etti.

Ethereum ETF’leri ve Altcoin ETF’lerinde Yön Değişimi

Bitcoin tarafındaki tabloya benzer şekilde ABD’de listelenen spot Ethereum ETF’leri de yılın son iki ayında yatırımcı ilgisini kaybetti. Kasım ve Aralık döneminde bu ürünlerden toplamda 2 milyar doların üzerinde sermaye çıkışı gerçekleşti. Ethereum odaklı araçlarda görülen bu gerileme yıl sonu itibarıyla kripto para ETF pazarında genel bir temkinli duruşun hakim olduğunu ortaya koydu.

Buna karşın piyasanın tamamında olumsuz bir tablo söz konusu değil. Hindistan merkezli kripto para borsası Giottus’un CEO’su Vikram Subburaj, ETF çıkışlarının piyasa psikolojisini baskıladığını ancak panik sinyali üretmediğini vurguladı. Subburaj’a göre yıl sonu yaklaşırken daha zayıf pozisyonların kapatılması ve güçlü bilançoların arzı absorbe etmesi fiyatların dar bir bantta sıkışmasına yol açtı.

Öte yandan yatırımcı tercihlerinde dikkat çekici bir kayma yaşandı. Kasım ve Aralık aylarında XRP tabanlı ETF’ler 1 milyar doların üzerinde giriş çekti. Solana ekosistemine odaklanan Solana ETF’leri de 500 milyon doları aşan sermaye akışıyla öne çıktı. Ortaya çıkan tablo kurumsal sermayenin kripto para piyasasından tamamen çıkmadığını daha seçici ve tematik bir dağılıma yöneldiğini gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
