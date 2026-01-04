Kripto Para

5-11 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

  • Bu hafta Aralık ayı istihdam raporları yayınlanacak. Beklenti altı rakamlar faiz indirimlerini hızlandırabilir. Sonraki haftaysa enflasyon raporunu göreceğiz.
  • Çarşamba günü Ethereum BPO2 güncellemesiyle ağ ücretlerini daha da iyileşecek.
  • Bu yıl 2 faiz indirimi bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
2026 yılı kripto paralar için hızlı başladı ve şimdilik yeni yıl boğalar lehine görünüyor. Her hafta olduğu gibi bugün de kripto paralarda yatırımcıları bekleyen önemli gelişmeleri ele alıyoruz. Hem makroekonomik cephede hem de kripto paralar özelindeki gelişmeler grafikler üzerinde önemli sonuçlar doğuruyor. Peki önümüzdeki 7 gün boyunca volatilite artışına neden olacak ne gibi gelişmeler göreceğiz?

Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Bitcoin 91 bin doların üzerinde ve ETH 3.100 doları koruyor. DOGE gibi majör altcoinlerden %5’i aşan kazançlar elde edenler var. ETF girişleri yılın ilk iş gününde tatmin ediciydi BTC ve ETH için toplam 646 milyon dolarlık net giriş oldu. Ocak ayı hükümet kapanması etkisinden sıyrılmış gerçek istihdam ve enflasyon raporlarını göreceğimiz dönem olacağından oldukça önemli. Gün ve saat detaylarıyla önemli gelişmeler aşağıdaki gibi.

5 Ocak Pazartesi

  • 10:00 Türkiye Enflasyon (Beklenti: %31 Önceki: %31,07)
  • 18:00 ABD ISM İmalat PMI (Beklenti: 48,4 Önceki: 48,2)
  • BGB Token Duyurusu
  • Theta Network (THETA) TDROP 2.0

6 Ocak Salı

  • 16:00 Fed/Barkin Konuşacak
  • 17:45 ABD S&P Hizmet PMI Nihai (Beklenti ve Önceki: 52,9)

7 Ocak Çarşamba

  • 16:15 ABD ADP İstihdam Değişimi (Beklenti: 46K Önceki: -32K)
  • 18:00 ABD JOLTS (Beklenti: 7,715M Önceki: 7,67M)
  • 18:00 ABD Fabrika Siparişleri Aylık (Beklenti: -1% Önceki: 0,2%)
  • Ethereum BPO-2 Güncellemesi

8 Ocak Perşembe

  • 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Önceki: 199K)

9 Ocak Cuma

  • 16:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti: %4,5 Önceki: %4,6)
  • 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri (Beklenti: 57K Önceki: 64K)
  • 16:30 ABD Ortalama Kazançlar (Beklenti: %3,6 Önceki: %3,5)
  • 18:00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi Öncü (Önceki: 52,9)

11 Ocak Pazar

  • Aptos (APT) Kilit Açılışı (Arzın %0,73’ü)

Kripto Paralara Dikkat

Bu hafta istihdam haftaya enflasyon rakamları gelecek ve Ocak ayı Fed faiz kararı büyük ölçüde kesinleşecek. Enflasyondaki düşüşün devamı ve istihdamdaki daralmanın sürmesi kripto paraların lehine. Geçen yıl 3 faiz indirimi yapan Fed bu yıl sadece 2 tane öngörüyor ve Aralık ayında gelen enflasyon raporundaki düşüş hükümet kapanması sebebiyle veriler çarpık olduğundan çok ciddiye alınmadı. Önümüzdeki 2 hafta boyunca 2026 ilk çeyreğin rotası muhtemelen şekilleneceğinden kripto paralarda volatilite artışı olası.

BTC yaklaşan verilerin faiz indirimleri lehine olmasından mı etkilenip yükseldi? Bunu kestirmek zor. Verilere bağlı olarak hareketliliğin artma ihtimaliyse son derece kuvvetli.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
