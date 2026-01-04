5-11 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

2026 yılı kripto paralar için hızlı başladı ve şimdilik yeni yıl boğalar lehine görünüyor. Her hafta olduğu gibi bugün de kripto paralarda yatırımcıları bekleyen önemli gelişmeleri ele alıyoruz. Hem makroekonomik cephede hem de kripto paralar özelindeki gelişmeler grafikler üzerinde önemli sonuçlar doğuruyor. Peki önümüzdeki 7 gün boyunca volatilite artışına neden olacak ne gibi gelişmeler göreceğiz?

Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Bitcoin 91 bin doların üzerinde ve ETH 3.100 doları koruyor. DOGE gibi majör altcoinlerden %5’i aşan kazançlar elde edenler var. ETF girişleri yılın ilk iş gününde tatmin ediciydi BTC ve ETH için toplam 646 milyon dolarlık net giriş oldu. Ocak ayı hükümet kapanması etkisinden sıyrılmış gerçek istihdam ve enflasyon raporlarını göreceğimiz dönem olacağından oldukça önemli. Gün ve saat detaylarıyla önemli gelişmeler aşağıdaki gibi.

5 Ocak Pazartesi

10:00 Türkiye Enflasyon (Beklenti: %31 Önceki: %31,07)

18:00 ABD ISM İmalat PMI (Beklenti: 48,4 Önceki: 48,2)

BGB Token Duyurusu

Theta Network (THETA) TDROP 2.0

6 Ocak Salı

16:00 Fed/Barkin Konuşacak

17:45 ABD S&P Hizmet PMI Nihai (Beklenti ve Önceki: 52,9)

7 Ocak Çarşamba

16:15 ABD ADP İstihdam Değişimi (Beklenti: 46K Önceki: -32K)

18:00 ABD JOLTS (Beklenti: 7,715M Önceki: 7,67M)

18:00 ABD Fabrika Siparişleri Aylık (Beklenti: -1% Önceki: 0,2%)

Ethereum BPO-2 Güncellemesi

8 Ocak Perşembe

16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Önceki: 199K)

9 Ocak Cuma

16:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti: %4,5 Önceki: %4,6)

16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri (Beklenti: 57K Önceki: 64K)

16:30 ABD Ortalama Kazançlar (Beklenti: %3,6 Önceki: %3,5)

18:00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi Öncü (Önceki: 52,9)

11 Ocak Pazar

Aptos (APT) Kilit Açılışı (Arzın %0,73’ü)

Kripto Paralara Dikkat

Bu hafta istihdam haftaya enflasyon rakamları gelecek ve Ocak ayı Fed faiz kararı büyük ölçüde kesinleşecek. Enflasyondaki düşüşün devamı ve istihdamdaki daralmanın sürmesi kripto paraların lehine. Geçen yıl 3 faiz indirimi yapan Fed bu yıl sadece 2 tane öngörüyor ve Aralık ayında gelen enflasyon raporundaki düşüş hükümet kapanması sebebiyle veriler çarpık olduğundan çok ciddiye alınmadı. Önümüzdeki 2 hafta boyunca 2026 ilk çeyreğin rotası muhtemelen şekilleneceğinden kripto paralarda volatilite artışı olası.

BTC yaklaşan verilerin faiz indirimleri lehine olmasından mı etkilenip yükseldi? Bunu kestirmek zor. Verilere bağlı olarak hareketliliğin artma ihtimaliyse son derece kuvvetli.