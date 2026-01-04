Kripto Para

4 Ocak 2026 Kripto Para Piyasaları Son Durum

Özet

  • BTC yeni yerel zirvelere koşuyor fiyat 91.500 doları aştı.
  • Yakında 94.000 doları aşılmasıyla 98-110 bin dolar aralığına dönülebilir. 80 günlük aşırı satışların sonuna gelindi.
  • MYX Finance %60 kazançla günün yıldızı oldu. Meme coinlerde devam eden yükseliş risk iştahındaki toparlanma açısından oldukça motive edici.
  • Piyasa etkisi: Nötr
2026 yılının ilk hafta sonuna kripto paralarda tam da beklendiği gibi yükselişle başladı. Perşembe günü AVAX ile başlayan altcoin yükselişi Cuma günü diğer altcoinlere de sıçradı. BTC’nin 90 bin dolar üzerine dönmesiyle risk iştahı arttı. Henüz sevinmek için halen erken olsa da BTC’nin dar aralıktan çıkma ihtimali yatırımcıları heyecanlandırıyor.

İçindekiler
1 Bitcoin (BTC)
2 Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin (BTC)

Venezuela ile savaş mı başlayacak derken ABD özel operasyonla devlet başkanını ülkeden kaçırıp “geçici yönetim bizim sorumluluğumuzda olacak” dedi. Trump 2026’ya sert biçimde başladı ve Kolombiya gibi çevre ülkelerde de aynı hikayelerin yaşanması küresel gerilimi artırabilir. Pandemiden sonra insanların şaşırma eşiği epey arttı.

Bitcoin riskin ortasında 91.500 dolarda alıcı buluyor. Kilit destek seviyesi geri alındığı için 98 bin dolara güçlü bir hareket görme ihtimalimiz arttı. BTC cephesinde 88 bin dolar destek ve 94 bin dolar direnç olarak önemli noktalardı bugün veya önümüzdeki günlerde 94 bin doların aşılması 98-110 bin dolarlık yükseliş aralığına dönülmesini sağlayacak.

2 Ocak ETF girişleri BTC için son derece anlamlı, yarım milyar dolara yakın net giriş oldu. Uzun süredir devam eden satışları ardından gelen bu devasa giriş artık hissiyatın toparlanmaya başladığını gösteriyor, hafta sonunda yükselişin devamında bunun da etkisi oldu.

Kripto Paralar Son Durum

TOTALCAP 3 trilyon doları yeniden geri aldı ve 3,12 seviyesine döndü. Günün kazananı %60 yükselişle MYX Finance (MYX) oldu. En büyük 100 kripto para arasında iyi kazanç elde edenler var. Özellikle FLOKI, PEPE, DOGE ve hatta BONK gibi meme coinlerin hareketlenmiş olması risk iştahındaki değişimi yansıtıyor.

Altcoinler yüzde 80’i aşan düşüşler yaşadıktan sonra 2026 yılına aşırı satışların getirdiği dip seviyelerde girmişti. Kısa vadeli bile olsa böyle bir geri dönüş bekleniyordu.

XRP Coin 2,08 dolarlık hedefine yakın ve SOL Coin 135 doları geri almaya çalışıyor. PIPPIN %25 artışla en büyük 100 kripto para arasında en iyi kazancı elde eden ikinci altcoin oldu. IP, LIT, FIL, DASH, QNT, UNI ise güne kırmızı devam ediyor.

