Son Dakika: Putin’den Trump’a Fed Şantajı, Açık Açık Uyardı

  • Putin: Rusya'nın ticaret ortaklarına karşı daha yüksek gümrük vergileri getirilirse, bu fiyatların artmasına yol açacak ve Fed'i faiz oranlarını yüksek tutmaya zorlayacaktır.
  • Trump bu reste eğer sert bir cevap verirse kripto sarsılabilir.
  • Yarın istihdam verilerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı belli değil. Trump bunların yayınlanmasını istiyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Rusya için halen Trump korkulan ölçüde sert adımlar atmadı ancak bunun hazırlığına dair işaretler görüyoruz. Putin bugün Trump’ı üstü kapalı değil dümdüz tehdit etti hem de onun yaptığı şekilde “ülkenin ekonomisi zarar görür” diyerek. Ayrıca Trump’ın iki yüzlü olduğunu ima ederek Rusya ile enerji ticaretinin ABD tarafından devam ettirildiğinden de bahsetti.

Putin: Fed Faizleri İndiremez

Eğer benimle uğraşırsan Fed faizleri indirmez ve canın yanar diyen Putin ikincil yaptırımlara sert bir cevap verdi. ABD hali hazırda AB’nin yaptırımlar için kendisine katılmasını ve Çin ile Hindistan’a ek vergi getirmesini istiyor. AB bunun hazırlığı içinde ve eğer Trump başarılı olursa Rusya’nın gelirleri hızla düşebilir, Ukrayna ile giriştiği savaşta işi zorlaşır.

Putin ben yanarsam sen de yanarsın diyerek dolaylı tarifelerin ABD’ye direkt etkisinden bahsetti ve şunları söyledi;

“Rusya’nın ticaret ortaklarına karşı daha yüksek gümrük vergileri getirilirse, bu fiyatların artmasına yol açacak ve Fed’i faiz oranlarını yüksek tutmaya zorlayacaktır.

ABD, Rusya’nın zenginleştirilmiş uranyumunu satın alıyor, ancak diğer ülkelere Rusya’nın enerjisini satın almayı durdurma çağrısı yapıyor. Rusya, ABD’nin ikinci büyük uranyum tedarikçisidir ve geçen yıl bu ticaretten yaklaşık 800 milyon dolar kazandık.”

Risk piyasaları böyle bir ortamda alıcı bulmakta zorlanır yani kripto düşer. Bakalım Trump biraz önceki Putin restine ne cevap verecek. Eğer sert bir cevap, somut bir adım görürsek bu kripto grafiklerinde can yakıcı sonuçlar doğurabilir.

Faiz indirimleri demişken ABD hükümeti kapandığı için yarın istihdam rakamlarının yayınlanıp yayınlanmayacağı belli değil. Warren “Trump kapanmaya rağmen raporun yayınlanmasını istiyor” dedi ancak CNN raporu bunun mümkün olmayacağını söylüyor.

“BLS Personeli ve Eski Komisyon Üyesi Beach: Eylül ayı verileri toplandı ve muhtemelen hazır. Ancak, hükümetin kapanması nedeniyle Çalışma Bakanlığı’nın planladığı 3 Ekim’deki yayın ertelendi.” – CNN

Trump eğer faiz indirimlerinin lehineyse ne yapıp edip yarın o verileri yayınlatır. ADP raporu TDİ ile teyit edilirse ve Rusya olayı büyümezse kripto yükselişi büyür. Kripto paralarla ilgili önemli gelişmeleri kaçırmamak için CryptoAppsy uygulamasının haberler bölümü işinizi kolaylaştıracaktır. Bugünlerde buradaki özet ve akış faydasıyla yararlı.

