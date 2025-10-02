Büyük Short Fırsatı Uyarısı, 4 Farklı Kripto Para Analistinin Beklentileri



117 bin dolar üzerinde BTC önemli bir testin ortasında. Yaklaşık 2 aydan bu yana BTC 120 dolar üstüne ulaşamamıştı. Ancak artık başardı. Eylül ayı bile birçok negatifliğe rağmen korkulduğu gibi geçmediği için yatırımcıların son çeyrek umutları güçlü. Peki büyük açığa satış (short) fırsatından bahseden kim? Analistlerin son tahminleri ne yönde?

Büyük Kripto Para Düşüşü

Roman Trading takma isimli analist BTC için yeni ATH denemeleri olabileceğini ancak riskin ödülden daha büyük olduğunu söylüyor. Bunu uzun süredir dillendiriyor. Bugün kısa vadede 124 bin doların görülebileceğinden bahsetse de yaklaşık 1 saat önce uzun vadeli yapıdaki bozulma sebebiyle büyük düşüşün sadece an meselesi olduğundan bahsetti.

BTC eğer 100 bin dolar altına keskin bir iniş yaparsa bu altcoinlerde yüzde 50’ye varan kayıpları beraberinde getirebilir.

“Bitcoin $120,326.87’in 1 haftalık ve 1 aylık grafiklerindeki eğilim pek umursanmıyor. Bu düşüş eğilimlerini ve momentum eksikliğini ne kadar süreyle görmezden gelebileceğinizi merak ediyorum. Hacim de bize güç eksikliği olduğunu gösteriyor. Bunların ortaya çıkması sadece an meselesi. Burada kripto para tutarken dikkatli olun.”

Onun beklediği şey gerçekleşirse açığa satış pozisyonlarının hızla büyüdüğü kabus gibi günler görebiliriz. Ancak altcoinlerin çoğu henüz doğru düzgün zirvelerini bile yapamamışken, faizler inerken, yeni kripto rezerv şirketleri doğarken yani onlarca bullish gelişme varken uzun vadeli düşüş görme ihtimalimiz o kadar da yüksek olmayabilir. Elbette kripto her zaman sürprizlerle dolu.

Yıllardır faizler oldukça yüksek seviyede ve çok hızlı artırıldı. Makroekonomik cephede işler değişirken istihdam daha fazla faiz indirimini dayatmaya devam edecek ve muhtemelen kripto da yükselişini sürdürecek. TKL bugün istihdamdaki durumla alakalı inşaat sektörüne dikkat çekti.

“Ağustos ayında ABD’de inşaat sektöründeki iş ilanları 115.000 azalarak 188.000’e düştü ve Mayıs 2017’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu, Ocak 2001’e kadar geriye giden verilerde ikinci en büyük aylık düşüşü işaret ediyor. Aralık 2023’ten bu yana, inşaat sektöründeki mevcut iş ilanlarının sayısı 265.000 azalarak %58,5’lik bir düşüş kaydetti. Sonuç olarak, inşaat sektöründeki iş ilanları oranı %2,2’ye düşerek Kasım 2015’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu yüzyılda böyle bir zayıflık sadece 2008 ve 2001 yıllarında görülmüştü.”

Bu detaylar bize faizler düşmeli ve evet Trump haklı diyor.

Litecoin (LTC)

Efloud çok net bir analist. LTC fiyatındaki dalgalanmanın ardından 118 dolardan %13,4 kazanç oranıyla satış yaptığını açıkladı. Yeniden alım yapacağı seviye olarak da 108 dolara işaret etti. Mavi kutunun alım direnç bölgesinin satış fırsatı olarak görüldüğü ortamda kısa vadede çift haneli kazançlar elde edilebilir. Uzun vadeli yatırımcılar da LTC ETF onayı ve devamındaki kurumsal giriş dalgasını izleyecek.