Bitcoin 2026 zirvesinde Eric Trump: Bitcoin’in en parlak dönemi yaşanıyor

Las Vegas’ta düzenlenen Bitcoin 2026 konferansında sahneye çıkan Eric Trump, kripto varlık piyasasının önemli bir evreye girdiğini savundu. Trump, Bitcoin’in geleceğine dair umutlu konuşurken, en iyi günlerinin henüz gelmediğini, aksine bu dönemde yaşanmakta olduğunu söyledi.

Kurumsal ilgi ve piyasa dinamikleri

Trump, American Bitcoin (ABTC) şirketinin kurucu ortağı ve baş strateji sorumlusu olarak kripto sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden bir isim olarak biliniyor. Konuşmasında, son dönemde kurumsal aktörlerin artan ilgisine dikkat çekti. Bankaların Bitcoin destekli mortgage seçenekleri ve saklama servisleri sunmasını, finans piyasasında önemli bir dönüşüm olarak değerlendirdi. Trump’a göre, hem büyük şirketler hem de çeşitli ülkelerin artan talepleri piyasadaki arzı sıkılaştırıyor.

“Bitcoin’in son altı ayda başardıkları, önceki üç yıla kıyasla gerçekten dönüştürücü,” ifadesine yer verdi. Devamında, piyasada insanları satış yapmaya yönelten bir atmosferin olmadığını, aksine ellerinde tuttuklarını vurguladı.

ABD merkezli birçok finans kurumu son aylarda Bitcoin ETF ürünlerine yönelik taleplerin arttığını açıklamıştı. Eric Trump, büyük yatırımcıların yatırımlarının uzun vadeli olduğunu ve çoğunluğun pozisyonunu koruma eğiliminde olduğunu belirtti. Yatırımcı davranışlarının değiştiğine dikkat çeken Trump, Bitcoin’in artık çok daha kalıcı bir yatırım aracı olarak algılandığının altını çizdi.

Bitcoin ETF’leri ve yatırımcılara etkisi

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas ise, Bitcoin ETF’lerinin finans dünyası için önemine değindi. Balchunas, Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonlarının, ETF piyasasının en başarılı lansmanlarından biri olduğunu ifade etti. Ona göre, bu gelişme sayesinde Bitcoin yatırım fırsatları yalnızca büyük yatırımcılara değil, aynı zamanda bireysel yatırımcılara da açıldı.

“Volatiliteye rağmen pozisyonumu koruyacağım, on yıl sonra kazanan kim olacak göreceğiz,” diyen Trump, uzun vadeli bakış açısına sahip olduğunu yineledi.

Bu gelişmeler kapsamında Bitcoin’in finansal sisteme daha fazla entegre olduğu yorumları dikkat çekiyor. Kurumsal ilginin ve düzenleyici kurumların yaklaşımlarının, Bitcoin’in geleceğinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Piyasa beklentileri ve Bitcoin’in önündeki süreç

Bitcoin’in son altı aylık performansı, hem fiyat hareketleri hem de işlem hacmi anlamında rekorlar kırdı. Piyasa oyuncuları, geleneksel finans sektörünün kripto varlıklara artan entegrasyonunun, Bitcoin’in kalıcılığını güçlendirdiği görüşünde birleşiyor. Uzmanlara göre, merkezi kurumların yatırım stratejilerinde Bitcoin’e daha fazla yer vermesi, uzun vadede fiyatı ve istikrarı etkileyebilir.

Eric Trump’ın konferansta yaptığı vurgular, Bitcoin’in mevcut piyasa konumunda önemli bir değişim yaşandığını ve bu dönüşümün sadece bireysel değil, kurumsal düzeyde de güçlü şekilde hissedildiğini ortaya koydu. Konuşmanın ardından ABD’de bazı büyük bankaların kripto altyapılarını genişletmeye devam ettikleri biliniyor.