BTC fiyatı FOMC öncesi %29’a varan düzeltme yaşadı kurumsal talep destek oluşturdu

Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın (FED) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde 79.500 dolar seviyesinden sert şekilde geriledi. 2025 başından bu yana, faiz indirimi kararlarını takip eden on FOMC oturumunun yedisinde BTC fiyatı düşüş gösterdi. Analizler, toplantı öncesi fiyatlarda yükseliş görülmesine rağmen, hemen ardından ciddi değer kayıplarının sık tekrarlandığını ortaya koyuyor.

FOMC kararları sonrası fiyat dalgalanmaları

Bitcoin’in son iki yılda FOMC toplantılarına verdiği tepki, ağırlıklı olarak faiz kararının ötesinde, likidite ve kaldıraç koşullarındaki değişimlerin etkisiyle şekillendi. Özellikle ocak sonu ve şubat başında, fiyat yaklaşık yüzde 30 düşüş yaşarken vadeli işlemlerde açık pozisyon değeri bir hafta içinde 61 milyar dolardan 49 milyar dolara indi. Bu dönemde, BTC türev piyasalarında tahmini 2,5 milyar dolarlık tasfiye gerçekleşti. Tüm kripto piyasasındaki likidasyon miktarı ise 4,5 milyar dolara ulaştı.

Bu dalgalanmanın, FOMC öncesi tipik bir piyasa davranışı olduğu ifade edildi. Hollandalı analist Michael van de Poppe, bu tür düzeltmelerin Fed politikalarına dair belirsizliğin arttığı dönemlerde sıkça yaşandığını belirtti.

“Neredeyse her zaman etkinlik öncesi oluyor, çünkü piyasalar hala FED’den gelecek kararlara dair ciddi bir endişe hissediyor,”

şeklinde görüşünü paylaştı. Van de Poppe, BTC fiyatının 73.000 doların üzerinde kalması halinde, yakın vadede mevcut fiyat aralığında istikrar sağlanabileceğini öngördü.

Kurumsal talep ve ETF girişleri piyasayı destekliyor

Bitcoin’e yönelik kısa vadeli temkinli görünüm sürse de, kurumsal talepteki artış piyasanın daha sağlam bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. Kurumsal yatırımcılar arasında büyük portföy yöneticisi olduğu bilinen Strategy şirketi, 2026 yılında Bitcoin rezervini önemli ölçüde artırarak, yıl başında 672.497 adetten 818.334 adede yükseltti. Yalnızca 2026’da portföye 145.837 BTC eklenmiş oldu. Analizlere göre bu alımların bir bölümü, şirketin sermaye toplama amacıyla kullandığı, hisseye bağlı menkul kıymetler sayesinde finanse edildi.

Bitcoin piyasalarındaki yeniden canlanan kurumsal ilginin bir diğer göstergesi, spot Bitcoin ETF’lerine yönelik net girişlerin yükselmesi oldu. Son iki ayda yaklaşık 3,5 milyar dolarlık yeni fon akışı kaydedildi. Uzmanlara göre, ETF kanalındaki bu hareketlilik, kısa süreli dalgalanmalar devam etse de, piyasanın geneline güven sinyali veriyor.

Bitcoin fiyatında kritik destek bölgeleri

Makro gelişmelere bağlı olarak, BTC fiyatında zaman zaman oynaklık artsa da, varlık belirli fiyat seviyelerinde güçlü destek buluyor. Mart ayından bu yana, başta 60.000 dolar, 65.000 dolar ve 70.000 dolar seviyeleri olmak üzere, Bitcoin bu bölgelerde taban oluşturdu. Kısa vadeli satış baskıları artarken, uzun vade stratejileri ve kurumsal birikim, fiyatları ciddi düşüşlere karşı korumaya devam etti.

Gözlemciler, FOMC gibi büyük ekonomik gelişmelerin kısa vadeli risk iştahını azaltmasına rağmen, temel talep bazının BTC piyasası için kalıcı bir direnç sağladığını aktarıyor. Bu durum, Bitcoin’in uzun vadede daha sağlam ve istikrarlı bir piyasa yapısına ulaşmasına katkıda bulunuyor.