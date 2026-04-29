DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin iki ayın zirvesine ulaşarak 0,10 dolar seviyesini geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Dogecoin 0,10 doları geçerek iki ayın zirvesine çıktı ve işlem hacmi rekor kırdı.
  • Teknik analizde kritik dirençler aşıldı, yeni hedef 0,1172 dolar olarak öne çıktı.
  • Kurumsal yatırımcılar için DOGE tabanlı borsa yatırım ürünü Xetra’da işlem görmeye başladı.
  • 🔥 Şimdi gözler, Dogecoin’in yükselişinin sürüp sürmeyeceğine çevrildi ve en kritik günlere girildi. $DOGE
Dogecoin, çarşamba günü 0,10 dolar seviyesinin üzerine çıkarak son iki ayın en yüksek fiyatına ulaştı. 24 saatlik işlem hacmi yüzde 138 artışla 4,07 milyar dolara yükseldi. Bu hareket, uzun süredir durgun olan piyasada Dogecoin’e ilginin yeniden arttığına işaret ediyor.

Teknik göstergeler yükseliş sinyali veriyor

Dogecoin fiyatındaki bu yükseliş, yaklaşık üç aydır devam eden yatay hareketin ardından geldi. Analistler, fiyatın belirleyici direnç bölgelerinin üzerinde kalıp kalamayacağını ve yükselişin daha da devam edip etmeyeceğini yakından takip ediyor.

Kripto para analisti Ali Martinez, 0,1018 dolar seviyesinin kritik bir direnç noktası olduğunu belirtti ve Dogecoin’in bu eşik üzerinde kapanış yaptığını aktardı. Martinez’e göre sıradaki hedef fiyat, mevcut işlem kanalının üstünde yer alan 0,1172 dolar seviyesi. Son dönemde işlem hacminin artması, bu yükselişin kalıcı olabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Trader CRG ise Dogecoin’in önemli bir destek ve direnç alanına yeniden girdiğine dikkat çekti. Şu anda fiyat hareketinin “karar bölgesi” olarak adlandırılan alanda olduğunu ifade eden CRG, teknik analizdeki bulutun üzerinde kalıcı bir hareketin gerçekleşmesi halinde, aşağı yönlü trendin sona erip yükseliş döneminin başlayabileceğini değerlendirdi. Bu bölgenin geçmişte fiyat için hem taban hem de tavan görevi gördüğü biliniyor.

“Dogecoin’in son hamlesi, kritik bir direnç seviyesinin aşılması ve işlem hacmindeki belirgin artış ile destekleniyor. Yatırımcılar, özellikle teknik göstergelerin topluca yukarı işaret etmesini önemli buluyor” yorumu ön plana çıkıyor.

Analist Altcoin Sherpa ise daha temkinli bir yaklaşım benimsedi. Şerpa, uzun süredir yatay seyreden DOGE’nin kırılma sinyalleri verdiğini kabul ederken, güçlü ve kalıcı bir yükselişin ancak Bitcoin piyasasındaki genel seyirle mümkün olabileceğini vurguladı. Kendisi, piyasadaki toplu hareketler netleşene kadar tarafsız bir tutum sergilemeyi tercih ediyor.

Son olarak, teknik göstergelerin ortak yükseliş sinyalleri, hacim artışı ve önemli fiyat bölgesine geri dönüş DOGE’ye yönelik ticaret ilgisinin yeniden canlandığını ortaya koyuyor. Yine de, çoğu uzman önümüzdeki birkaç işlem gününün DOGE’de yükselişin onaylanıp onaylanmayacağı açısından belirleyici olacağını düşünüyor.

DOGE’ye kurumsal ilgi düzenli ürünlerle artıyor

Dogecoin’deki hareketlilik sadece bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadı; kurumsal oyuncuların ilgisi de artıyor. Dijital varlık yönetim şirketi 21Shares, Almanya’nın elektronik işlem platformu Xetra’da fiziksel olarak Dogecoin destekli bir borsa yatırım ürünü (ETP) listeledi. Bu ürün, türevler gibi dolaylı yapılar yerine doğrudan Dogecoin saklayarak yatırımcılara gerçek fiyat hareketine erişim sağlıyor. Böylece swap ya da sentetik ürünlerde karşılaşılan karşı taraf riskleri ortadan kaldırılmış oluyor.

Xetra’daki listeleme, DOGE’nin düzenlenmiş Avrupa finans piyasalarına açılmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca, Bitcoin ve Ethereum’un ardından, kurumsal yatırımcıların düzenli ve şeffaf biçimde farklı dijital varlıklara ulaşmak istemesi kripto piyasasında çeşitliliği artırıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

