Bitcoin fiyatında Fed toplantısının tedirginliğinden daha büyük bir endişe hissediliyor. Alıcılar fazlasıyla zayıf. Kral kripto 30.000 doların üzerinde kalmakta zorlanıyor. Son düşüşle ilgili on-chain veriler önemli bir sinyal gönderiyor. Eğer tarih tekerrür ederse kripto paralarda hızlı bir düşüşün saatler içinde başladığını görebiliriz.

ABD Bitcoin Sattı Mı?

ABD’nin elinde bulunan Silkroad bağlantılı Bitcoin’lerde 12 Temmuz tarihinde hareketlilik görmüştük. Daha önceki satış Mayıs ayında olmuştu ve kripto paralarda hızlı bir düşüş yaşadık. İkinci parti satışların ise Temmuz sonu Ağustos başı gibi olması bekleniyordu. Ancak anlcnc1 isimli kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma göre Silkroad BTC’leri yaklaşık 8 gün önce hareket etti.

“Doğrulandı. ABD Bitcoin satmaya hazırlanıyor. ABD’nin elinde bulunan Silkroad bağlantılı Bitcoin’lerde hareket başladı. 9.000 BTC bulunduğu cüzdandan cıkarılıp iki ayrı cüzdana gönderildi. Daha önceki bu tarz bir harekette alıcı cüzdan günler sonra Betvip(Coinbase) olarak etiketlendi. Yani bir önceki satışı Coinbase üzerinden gerçekleştirmişlerdi yine aynı olma ihtimali yüksektir.”

Kripto Paralar Hızla Düşebilir

Anıl son transferin ardından 8 gün içinde ABD’nin satışı duyurmasını bekliyor. Bugün 8’inci gün ve ilerleyen saatlerde ABD Adalet Bakanlığının yapacağı duyuru şaşırtıcı olmayacak. Bitcoin fiyatı üzerindeki baskının bir sebebi de on-chain hareketliliği izleyenler yatırımcılar olabilir. Bugün akşam anlcnc1 şunları yazdı;

“Abd’nin daha önceki 9K BTC satışında 7 Mart tarihinde Bitcoin’ler hareket etmişti 14 Mart tarihinde resmi olarak sattıklarını duyurmuşlardı 8 gün önceden onchain takip edenler tarafından farkedilmişlerdi şimdi yine önceden farkedildiler. 12 Temmuz’da 9K Bitcoin yine hareket etti bugün 19 Temmuz. O zaman 8 gün sonra açıklanmıştı bugün taşınmanın 8. Günü. Bugün, yarın resmi açıklama gelmesini bekliyorum. Haber etkisi ile düşüş geldikten sonra bu baskının kalkacağını 35-37 arasına hareket geleceğini düşünüyorum. Beklemeye devam.”

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.000 doların altında alıcı bulmaya devam ediyor.