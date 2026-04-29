Powell başkanlık sonrası FED’de kalacak kripto piyasaları faiz açıklamasıyla sarsıldı

Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) başkanı Jerome Powell, Mayıs ayında başkanlık görevi sona erse de, merkez bankasının yönetim kurulunda yer almaya devam edecek. FED tarihinde önemli kararlarıyla öne çıkan Powell, yıllardır ABD para politikasında belirleyici konumda bulunuyor.

Powell’ın Görev Süreci ve Hukuki Gelişmeler

Powell’ın yeni dönemde düşük profilli bir şekilde görevini sürdüreceği açıklanırken, yaşanan hukuki tartışmalar ve politik baskıların rol oynadığı kaydedildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi döneminde başlatılan ceza soruşturmasının resmi olarak kapatılması, ancak dosyanın her an tekrar açılabilecek olması, başkan üzerindeki belirsizliği artırdı.

ABD’nin Washington bölge savcısı Jeanine Pirro, yaptığı açıklamada, FED’in teftiş biriminin konuyu izlemeye devam edeceğini ve yeni delillerin ortaya çıkması durumunda davanın yeniden gündeme gelebileceğini söyledi. Powell ise, istifa etmeyi istediğini ancak mevcut şartlarda makamı bırakmasının mümkün olmadığını belirtti.

Powell, saldırıların kurumun itibarını zedelediğini ve asıl önemli olanın siyasi etkilerden uzak bir para politikası yürütülebilmesi olduğunu vurguladı.

Faiz Kararı ve Piyasa Tepkisi

Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda FED, faiz oranını yüzde 3,5-3,75 bandında sabit tuttu. Kararın genel beklenti doğrultusunda gelmiş olmasına rağmen, üç FED yöneticisinin farklı görüş belirterek faiz indirimi beklentisine karşı çıkması dikkat çekti.

Makroekonomi analisti Matt Mena, üç yöneticinin açıklamalarının piyasadaki toparlanma beklentilerini zayıflattığını ifade etti. Mena, “FED’in faiz kararının kendisi piyasada şaşkınlık yaratmadı; ancak üç kişinin, gevşeme sinyali verilmesine karşı çıkması tüm iklimi bozdu,” değerlendirmesini yaptı.

Piyasada oluşan bu karamsar hava, riskli varlıklara satış baskısı getirdi. Özellikle kripto paralarda dalgalanma hızlandı. Bitcoin, kritik 75.000 dolar seviyesinin altına inerken, işlem hacminde düşüş görüldü. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin fiyatı bu açıklamaların ardından kısa süreliğine 75.000 doların altına geriledi. Analistler, bir sonraki güçlü destek alanı olarak 73.000 dolar seviyesine dikkat çekiyor.

Piyasaların Dinamiği ve Gelecek Beklentiler

FED’in faizleri sabit tutmasının ardından, yatırımcılar bu kez olası yeni politika adımlarına odaklanmaya başladı. Ekonomist Matt Mena, piyasada yakın dönemde farklı isimlerin etkisinin hissedilebileceğini ve özellikle Kevin Warsh’ın öne çıkmasının, faizlerin düşürülmesine yönelik beklenti yaratabileceğini kaydetti.

Ayrıca yakında yürürlüğe girmesi beklenen CLARITY Yasası’nın da, piyasalardaki risk iştahını yeniden artırabileceği konuşuluyor. Mevcut şartlar devam ettiği takdirde, Bitcoin’de yukarı yönlü hareketlerin yeniden hız kazanabileceği ve fiyatın 85.000–90.000 dolar bandına yaklaşabileceği öngörülüyor.

Özetle FED’in son kararları hem geleneksel piyasaları hem de kripto varlıkları derinden etkilerken, Powell’ın göreve devam etmesi ve kurum üzerinde devam eden hukuki baskılar yakın vadede belirsizlik yaratmayı sürdürüyor.