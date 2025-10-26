Bitcoin Balinaları Geri Dönüyor: Tek Başına 356.6 Milyon Dolarlık Alım Yaptı



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Bitcoin $115,192.63‘in fiyatı son haftalarda yatay seyir izlese de Blockchain içi veriler büyük yatırımcıların bir kez daha agresif alımlara yöneldiğini gösteriyor. 26 Ekim sabahı itibarıyla anonim bir cüzdanın Kraken borsasından ve tezgah üstü bir adresten toplam 3.195 adet BTC, yani 356.6 milyon dolar değerinde alım yaptığı tespit edildi. Söz konusu işlemin ardından piyasa gözlemcileri, “balina bir şey biliyor” yorumlarıyla X’te iyimser paylaşımlar yapmaya başladı.

Büyük Yatırımlar ve Kaldıraçlı Pozisyonlar Artıyor

Blockchain içi analiz platformu Lookonchain’in verilerine göre söz konusu balina hareketi piyasada güçlü bir güven sinyali olarak değerlendirildi. Aynı dönemde Hyperliquid adlı merkeziyetsiz vadeli işlemler borsasında bir başka anonim yatırımcı 40x kaldıraçla 16.6 milyon dolarlık Bitcoin long pozisyonu açtı. Aynı adres platformun ana ağ varlığı HYPE coin için de 10x kaldıraçla 12.5 milyon dolarlık long pozisyon aldı.

Söz konusu çift yönlü hamleler yüksek risk iştahına sahip yatırımcıların kripto para piyasasında yeni bir yükseliş dalgası beklediğini ortaya koyuyor. Sosyal medyada “hype gerçek” diyen ünlü influencer Lucky’nin paylaşımı da bu iyimserliği güçlendirdi.

Analistler 116.000 Dolar Eşiğini Takipte

Kripto para analisti KillaXBT, Bitcoin’in 114.000 doların altındaki mevcut sıkışık seyrinin 2021 boğa piyasasındaki benzer bir dönemi hatırlattığını belirtti. Analiste göre en büyük kripto para kısa vadede 116.000 doları aşamazsa sınırlı bir düzeltme daha yaşanabilir.

KillaXBT, BlackRock’ın ETF’leri üzerinden gelen talebin ise sanıldığı gibi kurumsal değil, çoğunlukla bireysel yatırımcılardan oluştuğuna dikkat çekti. Analist “ETF sadece geleneksel yatırımcıların Bitcoin’e erişimini kolaylaştırdı” yorumunu yaptı.

Uzmanlara göre, eğer büyük balinalar yeniden FOMO etkisi yaratır ve makro koşullar destekleyici kalırsa Bitcoin’le birlikte genel kripto para piyasasının geri kalanı da yeni bir konsolidasyon evresine girebilir.