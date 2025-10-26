BITCOIN (BTC)

Bitcoin Balinaları Geri Dönüyor: Tek Başına 356.6 Milyon Dolarlık Alım Yaptı

Özet

  • Blockchain içi veriler 26 Ekim itibarıyla balinaların 356.6 milyon dolarlık Bitcoin alımıyla yeniden piyasaya döndüğünü gösteriyor.
  • Analistler 116.000 dolar eşiğinin kırılması halinde rallinin hızlanabileceğini öngörüyor.
  • Uzman yorumları kurumsal ilgiden çok bireysel yatırımcı ilgisinin ağır bastığını gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Bitcoin $115,192.63‘in fiyatı son haftalarda yatay seyir izlese de Blockchain içi veriler büyük yatırımcıların bir kez daha agresif alımlara yöneldiğini gösteriyor. 26 Ekim sabahı itibarıyla anonim bir cüzdanın Kraken borsasından ve tezgah üstü bir adresten toplam 3.195 adet BTC, yani 356.6 milyon dolar değerinde alım yaptığı tespit edildi. Söz konusu işlemin ardından piyasa gözlemcileri, “balina bir şey biliyor” yorumlarıyla X’te iyimser paylaşımlar yapmaya başladı.

İçindekiler
1 Büyük Yatırımlar ve Kaldıraçlı Pozisyonlar Artıyor
2 Analistler 116.000 Dolar Eşiğini Takipte

Büyük Yatırımlar ve Kaldıraçlı Pozisyonlar Artıyor

Blockchain içi analiz platformu Lookonchain’in verilerine göre söz konusu balina hareketi piyasada güçlü bir güven sinyali olarak değerlendirildi. Aynı dönemde Hyperliquid adlı merkeziyetsiz vadeli işlemler borsasında bir başka anonim yatırımcı 40x kaldıraçla 16.6 milyon dolarlık Bitcoin long pozisyonu açtı. Aynı adres platformun ana ağ varlığı HYPE coin için de 10x kaldıraçla 12.5 milyon dolarlık long pozisyon aldı.

Balinanın Bitcoin ve HYPE Coin Pozisyonları

Söz konusu çift yönlü hamleler yüksek risk iştahına sahip yatırımcıların kripto para piyasasında yeni bir yükseliş dalgası beklediğini ortaya koyuyor. Sosyal medyada “hype gerçek” diyen ünlü influencer Lucky’nin paylaşımı da bu iyimserliği güçlendirdi.

Analistler 116.000 Dolar Eşiğini Takipte

Kripto para analisti KillaXBT, Bitcoin’in 114.000 doların altındaki mevcut sıkışık seyrinin 2021 boğa piyasasındaki benzer bir dönemi hatırlattığını belirtti. Analiste göre en büyük kripto para kısa vadede 116.000 doları aşamazsa sınırlı bir düzeltme daha yaşanabilir.

KillaXBT’nin Bitcoin Analizi

KillaXBT, BlackRock’ın ETF’leri üzerinden gelen talebin ise sanıldığı gibi kurumsal değil, çoğunlukla bireysel yatırımcılardan oluştuğuna dikkat çekti. Analist “ETF sadece geleneksel yatırımcıların Bitcoin’e erişimini kolaylaştırdı” yorumunu yaptı.

Uzmanlara göre, eğer büyük balinalar yeniden FOMO etkisi yaratır ve makro koşullar destekleyici kalırsa Bitcoin’le birlikte genel kripto para piyasasının geri kalanı da yeni bir konsolidasyon evresine girebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
