Solana’da İbreler Düşüşten mi, Yükselişten mi Yana? Beklentiler Neler?

Solana (SOL), haftanın son işlem gününde 195 dolara kadar yükselmesinin ardından yataya bağladı. Son 24 saatte gerçekleşen işlemlerde fiyatın 188–195 dolar bandında tutunup tutunamayacağı piyasada en çok tartışılan konu haline geldi. Fidelity’nin SOL’u bireysel yatırımcılara açması ve teknik göstergelerde hacim artışı altcoin‘e yatırımcı ilgisinin güçlendiğine işaret ediyor.

Fidelity’nin Solana Hamlesi Kurumsal İlgiyi Artırdı

Fidelity’nin 23 Ekim’de Solana’yı ABD’deki bireysel aracılık platformuna eklemesi SOL coin‘in erişimini Bitcoin $115,192.63, Ethereum $4,161.63 ve Litecoin $99.10’le aynı kategoriye taşıdı. Bu genişleme Solana’ya kurumsal kanaldan likidite akışını artırabilecek önemli bir kapı olarak değerlendiriliyor. Analistlere göre erişim artışı fiyat üzerinde kısa vadede belirleyici olmasa da uzun vadeli yatırımcı tabanını genişletebilir.

Ayrıca 20 Ekim’de Gemini’nin tanıttığı Solana temalı kredi kartı altcoin‘in ekosistemine yeni bir kullanıcı kanalı kazandırdı. Kullanıcılara akaryakıt, ulaşım ve restoran harcamalarında yüzde 4’e varan oranlarda SOL ödülü kazandıran kart ayrıca otomatik stake seçeneğiyle ekosistem içi kazanç fırsatı yaratıyor. Kartın yıllık ücretinin olmaması ve yabancı işlem ücreti alınmaması kullanıcı ilgisini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

SOL Coin’de Teknik Görünüm: 188 Dolar Savunması Kritik Öneme Sahip

Analist Ali Martinez, Glassnode verilerine atıfla 188 dolar seviyesini Solana için en kritik destek eşiği olarak tanımladı. Büyük miktarda arzın bu bölgede el değiştirmesi yatırımcıların maliyet tabanını oluşturuyor. Bu nedenle fiyatın 188 doların üzerinde kalması satış baskısının azalmasını sağlarken, altına sarkmalar yeni arz dalgalarını tetikleyebilir.

CryptoAppsy verilerine göre SOL haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,29 düşüşle 194,03 dolardan işlem görüyor. Veriler altcoin’in son 7 günde yüzde 5,42 yükseldiğini ortaya koyuyor. Solana’nın toplam piyasa değeri ise 106.64 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.