Kripto Para

Bitcoin ve Altcoin’lerde Fırtına Öncesi Sessizlik mi? “QT Off” Modu Ralliyi Getirebilir

Özet

  • Bitcoin ve altcoin'ler Fed’in QT programını sonlandırabileceği beklentisiyle yön arıyor.
  • JPMorgan ve Goldman Sachs’ın öngörüleri analistlerin yükseliş senaryolarını destekliyor.
  • Uzmanlar, düşük volatilitenin ardından kripto para piyasasında Kasım ayında yeni zirvelerin gelebileceğini düşünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $115,192.63 ve altcoin yatırımcılarının gözü, bu hafta gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında. JPMorgan ve Goldman Sachs gibi büyük bankalar faiz indirimiyle birlikte Fed’in parasal sıkılaştırma (QT) programını sonlandırabileceğini öngörüyor. Kripto para piyasasında ise analistler, volatilitenin dibe vurmasının büyük bir fiyat kırılımının habercisi olduğunu savunuyor.

İçindekiler
1 Uzmanlara Göre Piyasa Fırtına Öncesi Sessizlik İçerisinde
2 Van de Poppe: “Kasım’da Yeni Zirve Gelebilir”

Uzmanlara Göre Piyasa Fırtına Öncesi Sessizlik İçerisinde

Blockchain içi analist Maartunn, Bitcoin’in son günlerde dar bir fiyat aralığında hareket ettiğini belirledi. CryptoQuant verilerine göre 21 Ekim’de günlük volatilite yüzde 2’ye, 22 Ekim’de ise yüzde 3’e kadar geriledi. Analiste göre bu sessizlik fırtına öncesi sessizlik ve tipik bir sıkışma ve büyük bir fiyat hareketinin eşiğinde olunduğuna işaret ediyor.

Maartunn’un Bitcoin Analizi

Piyasanın hareketsizliğini yatırımcıların Fed’den gelecek politika sinyallerini beklemesine bağlayan Maartunn, düşük volatilite dönemlerinin genellikle sert yükselişlerle sonuçlandığını ifade etti. Benzer şekilde piyasa yorumcusu Satoshi Stacker da Fed’in QT programını sonlandırmasının küresel likiditeyi artırarak kripto para piyasasında güçlü bir ivme yaratabileceğini söyledi. Stacker’ın paylaştığı grafik geçmişte QT’nin sona erdiği dönemlerde Bitcoin’in fiyatının katlanarak yükseldiğini gösteriyor.

Van de Poppe: “Kasım’da Yeni Zirve Gelebilir”

Piyasa toparlanma sinyalleri verirken Bitcoin’in haftayı 111.000 dolar eşiğinin üzerinde kapatmaya hazırlanıyor. CryptoAppsy verilerine göre en büyük kripto para son 24 saatte yüzde 0,53, son yedi günde ise yüzde 4,85 değer kazandı. Yılın başından bu yana yükseliş oranı yüzde 20’ye yaklaşmış durumda.

Ünlü analist Michaël van de Poppe, yatırımcıların olası parasal politika değişikliğini fiyatlamaya başladığını belirterek, Bitcoin’in Kasım ayında yeni bir zirveye ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Poppe’ye göre Fed’in QT’yi resmen durdurması yalnızca en büyük kripto parayı değil, Ethereum $4,161.63’u da 5.000 dolar seviyesine taşıyabilir. Analist ayrıca altcoin‘lerin aynı dönemde değerlerini iki katına çıkarabileceğini not etti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

IBM de Kripto Para İşine Giriyor, Digital Asset Haven Duyuruldu

2025 Kasım Öncesi Yükselişi ve Kripto Paralarda Beklentiler

Yatırımcı Bitcoin’e Girip Ethereum, XRP ve Bu Altcoin’den Çıktı: 921 Milyon Dolarlık Tablo

27 Ekim Haftası Kripto Paraları Bekleyen Önemli Gelişmeler

Bitcoin’de 3. Erteleme: Yeni Tarih 31 Ekim 2026 Olarak Açıklandı

Tokenomist Verileri: Sadece 12 Altcoin’de Toplam 653 Milyon Dolar Piyasaya Akacak

Bitcoin, XRP ve Dogecoin Toparlandı: Kripto Para Piyasası Yeniden Isınıyor

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Fed’den Altcoin’lere Yeni Kapı: “Dar Erişimli Ödeme Hesabı” Dönemi Başlıyor
Bir Sonraki Yazı Solana’da İbreler Düşüşten mi, Yükselişten mi Yana? Beklentiler Neler?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

IBM de Kripto Para İşine Giriyor, Digital Asset Haven Duyuruldu
DEFI Kripto Para
2025 Kasım Öncesi Yükselişi ve Kripto Paralarda Beklentiler
Kripto Para
Yatırımcı Bitcoin’e Girip Ethereum, XRP ve Bu Altcoin’den Çıktı: 921 Milyon Dolarlık Tablo
Kripto Para
27 Ekim Haftası Kripto Paraları Bekleyen Önemli Gelişmeler
Kripto Para

Lost your password?