Bitcoin ve Altcoin’lerde Fırtına Öncesi Sessizlik mi? “QT Off” Modu Ralliyi Getirebilir

Bitcoin $115,192.63 ve altcoin yatırımcılarının gözü, bu hafta gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında. JPMorgan ve Goldman Sachs gibi büyük bankalar faiz indirimiyle birlikte Fed’in parasal sıkılaştırma (QT) programını sonlandırabileceğini öngörüyor. Kripto para piyasasında ise analistler, volatilitenin dibe vurmasının büyük bir fiyat kırılımının habercisi olduğunu savunuyor.

Uzmanlara Göre Piyasa Fırtına Öncesi Sessizlik İçerisinde

Blockchain içi analist Maartunn, Bitcoin’in son günlerde dar bir fiyat aralığında hareket ettiğini belirledi. CryptoQuant verilerine göre 21 Ekim’de günlük volatilite yüzde 2’ye, 22 Ekim’de ise yüzde 3’e kadar geriledi. Analiste göre bu sessizlik fırtına öncesi sessizlik ve tipik bir sıkışma ve büyük bir fiyat hareketinin eşiğinde olunduğuna işaret ediyor.

Piyasanın hareketsizliğini yatırımcıların Fed’den gelecek politika sinyallerini beklemesine bağlayan Maartunn, düşük volatilite dönemlerinin genellikle sert yükselişlerle sonuçlandığını ifade etti. Benzer şekilde piyasa yorumcusu Satoshi Stacker da Fed’in QT programını sonlandırmasının küresel likiditeyi artırarak kripto para piyasasında güçlü bir ivme yaratabileceğini söyledi. Stacker’ın paylaştığı grafik geçmişte QT’nin sona erdiği dönemlerde Bitcoin’in fiyatının katlanarak yükseldiğini gösteriyor.

Van de Poppe: “Kasım’da Yeni Zirve Gelebilir”

Piyasa toparlanma sinyalleri verirken Bitcoin’in haftayı 111.000 dolar eşiğinin üzerinde kapatmaya hazırlanıyor. CryptoAppsy verilerine göre en büyük kripto para son 24 saatte yüzde 0,53, son yedi günde ise yüzde 4,85 değer kazandı. Yılın başından bu yana yükseliş oranı yüzde 20’ye yaklaşmış durumda.

Ünlü analist Michaël van de Poppe, yatırımcıların olası parasal politika değişikliğini fiyatlamaya başladığını belirterek, Bitcoin’in Kasım ayında yeni bir zirveye ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Poppe’ye göre Fed’in QT’yi resmen durdurması yalnızca en büyük kripto parayı değil, Ethereum $4,161.63’u da 5.000 dolar seviyesine taşıyabilir. Analist ayrıca altcoin‘lerin aynı dönemde değerlerini iki katına çıkarabileceğini not etti.