Ripple Prime ile EDX, 11,5 trilyon dolarlık geleneksel varlık yönetimini kriptoya entegre edecek iş birliğini açıkladı

Ripple Prime, kurumsal yatırımcılara yönelik dijital varlık piyasalarını geleneksel finansal sistemlerle daha sıkı entegre etmek için EDX Markets ve EDXM International ile stratejik bir ortaklık başlattı. Bu girişim, özellikle büyük yatırım şirketlerinin karşılaştığı likidite parçalanması ve çeşitli platformlar arasında bölünmüş işlemler gibi sorunlara çözüm sunmayı hedefliyor. Anlaşmayla birlikte kurumlar, hem spot hem de sürekli vadeli kripto piyasalarına tek noktadan erişim sağlayarak işlemlerini daha verimli ve bütünleşik bir yapıda yürütebilecek.

Kurumsal likiditede derinleşme ve yeni nesil aracı kurum altyapısı

EDX Markets, arkasında Charles Schwab, Fidelity, Citadel Securities ve Goldman Sachs gibi dev finans kurumlarının desteğini alıyor. Bu kurumlar, toplamda 11,5 trilyon doların üzerindeki varlıkları ve 77 milyonun üzerinde yatırımcı hesabını yönetiyor. Ortaya çıkan yeni platform, şeffaflık, yönetişim ve işlem kalitesinde kurumsal düzeyi öne çıkarıyor; böylece yatırım profesyonellerinin güvenli ve etkin bir köprüye erişimini sağlıyor.

Ripple Prime’ın uluslararası CEO’su Michael Higgins, iş birliğinin kripto aracı kurum altyapısının evriminde önemli bir adım olduğunu belirtti. Higgins, “Geleneksel finans ile dijital varlık piyasalarını güvenli ve likit bir köprü üzerinden birleştiren EDX gibi platformlarla çalışmak, müşterilerimizin beklediği performans ve derinliği sunuyor,” ifadelerini kullandı.

Geleneksel ve dijital piyasaların bütünleşik olarak yönetilebildiği bu yeni altyapı sayesinde, kurumlar artık farklı platformlarda ayrı ayrı pozisyon açmak ve teminat ayırmak zorunda olmayacak. Likiditenin tek çatı altında toplanması, hem sermaye kullanımını hem de risk takibini daha etkin hale getiriyor.

Yeni yapı; merkezi kredi aracıları, net takas sistemi ve entegre teminat yönetimi sunarak, kurumsal yatırımcılara derinleşen likiditeye merkezi bir yoldan ulaşma imkanı tanıyor. Özellikle hedge fonlar, piyasa yapıcılar ve büyük portföy yöneticileri, tek çatı altında pozisyonlarını yönetme avantajından faydalanacak.

RLUSD stabilcoin ile takas ve marjin çözümü

Ortaklığın bir diğer boyutu ise, Ripple’ın ABD dolarına endeksli stabilcoini RLUSD’nin, EDX ekosisteminin takas ve teminat varlıkları arasına entegre edilmesi planı. Eğer uygulamaya alınırsa, kurumlar hem spot hem de vadeli kripto işlemlerinde teminat yatırma ve çekme süreçlerinde RLUSD kullanabilecek. Bu da, geleneksel bankacılık altyapısına olan bağımlılığı azaltırken, özellikle büyük hacimli işlemlerde çapraz teminat etkinliğini artıracak.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple’ın geliştirdiği ve ABD dolarına bire bir sabitlenen bir stabilcoindir. Kurumsal düzeyde işlemlerde teminat veya takas aracı olarak kullanılması amaçlanır. RLUSD gibi stabilcoin’ler, dijital varlık piyasalarında fiyat oynaklığını aza indirme ve işlemlerde hız sağlama avantajı sunar.

EDX Markets CEO’su Tony Acuña-Rohter ise, kurumların günümüzde geleneksel finans standartlarıyla dijital varlıkların etkinliğini bir araya getiren piyasa altyapılarına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Bu ortaklık sayesinde hem spot hem de sürekli vadeli kripto piyasalarında derin ve şeffaf likiditeye, sermaye verimliliği yüksek bir yapı altında erişim sağlanacağını belirtti.

Kripto ve geleneksel finans dünyasında yakınsama

Bu stratejik iş birliği, kurumsal yatırımcılara sadece kolaylaşan işlem erişimi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kripto varlıklarla geleneksel sermaye piyasalarının yapısal olarak daha fazla yakınlaşmasını hızlandırıyor. Likidite derinleştikçe ve RLUSD gibi takas varlıkları kurumsal süreçlerde daha fazla yer buldukça, dijital finansla geleneksel finans arasındaki sınırlar gittikçe belirsizleşiyor.

Özellik Ripple Prime & EDX Markets Klasik Spot Kripto Borsalar Likidite erişimi Kurumsal düzeyde, çoklu piyasalarda birleşik erişim Genellikle sadece kendi platformunda işlem likiditesi Takas-Teminat Yönetimi Entegre, çapraz varlık yönetimi ve netleştirme desteği Her borsa için ayrı teminat ile yönetim Stabilcoin Entegrasyonu RLUSD gibi regüle dijital varlıklarla takas ve marjin imkanı Sınırlı stabilcoin entegrasyonu, genellikle USDT/USDC ile

Sonuç olarak, Ripple Prime’ın kurumsal likidite paylaşımına ağırlık veren bu hamlesi, kripto piyasalarının kurumsallaşmasında ve geleneksel finans ile dijital varlıklar arasındaki entegrasyonun hızlanmasında öncü bir örnek olarak değerlendiriliyor.