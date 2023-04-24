Elon Musk ve CZ kripto para dünyasına yön vermeye devam ediyor! Bakın geçtiğimiz hafta bu ünlü isimlerle ilgili neler yaşandı!

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Elon Musk beklemediği yerden gol yedi. CZ kripto para yatırımcılarını uyardı. Geçtiğimiz günlerde kripto para dünyasında bir çok gelişme yaşandı. Bu yaşanan gelişmelere gelin tekrar yakından bakalım.

Elon Musk Dogecoin Darbesini Babasından Yedi

İki haftadan kısa bir süre önce Tesla CEO’su Elon Musk, ailesinin bir zümrüt madenine sahip olduğu iddiasıyla ilgili spekülasyonlara son vermeye karar verdi ve Twitter’a girerek madenin gerçekten var olduğunu kanıtlayabilecek herkese 1 milyon Dogecoin teklif etti.

Ancak kimse bu meydan okumanın bu şekilde sonuçlanacağını beklemiyordu. Elon Musk’ın öz babası Errol Musk, The U.S. Sun’a verdiği özel bir röportajda öne çıkarak madenin varlığına dair kanıt sağlayabileceğini söyledi. Errol Musk, Elon’ın meydan okumasına verdiği tepkiyle ilgili olarak şu şakayı yaptı:

Bunu okuduğumda, girebilir miyim, çünkü var olduğunu kanıtlayabilirim diye merak ettim.

Musk’ın babası, tüm çocuklarının zümrüt madeninden haberdar olduğunu açıkladı ve oğlu Elon’ın ABD’deki ilk başarısına katkıda bulunan şeyin zümrüt girişimi olduğunu ekledi. İlgili BlackRock CEO’su devasa kişisel hissesini sattı.

Binance CEO’su CZ Uyardı: Uzak Durun

Önde gelen kripto borsası Binance’in başkanı Changpeng Zhao (CZ), geçtiğimiz günlerde takipçileri için bir uyarı yayınladı. Twitter’da takip ettiği hesapları satın almaya çalışan ve daha sonra bunları CZ tarafından destekleniyor şeklinde reklam yaparak meme coinleri piyasaya sürmek için kullanan bazı kişiler olduğunu açıkladı.

Binance CEO’su daha sonra takipçilerini bu kripto para birimlerine girmemeye ve böyle bir kararın risklerini önceden değerlendirmeye çağırdı. Bu hafta sonu erken saatlerde CZ, Binance ile yaptığı çalışmalar kapsamında bu yıl odaklanmayı planladığı dört önemli şey hakkında tweet attı:

Eğitim, uyumluluk, ürün ve hizmetler ve FUD, sahte haberler ve saldırılara daha az dikkat etmek.

Ripple Yardım Eli Uzatıyor

Fintech devi Ripple kısa bir süre önce dünya çapında bankasız ya da yetersiz bankaya sahip 3,7 milyardan fazla insana yardım etme planlarını açıkladı. Şirketin dünya gününde attığı tweet’e göre, yüzyılın en acil sorunlarından biri küresel iklim krizidir ve karbon piyasalarındaki blok zinciri inovasyonu küresel çevre hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olabilir.

Ripple, gelişmekte olan pazarlarda düşük maliyetli ve her zaman açık para transferleri sunmanın ve finansal katılımı iyileştirmek için çalışan hükümetler için bir merkez bankası kripto para birimi platformu oluşturmanın sorunu ele almak için iki yöntem olduğuna inanıyor. Bunun dışında şirket, XRPL’nin dünyanın karbon nötr olan ilk blok zinciri olduğunu ve çerçevesinin yeşil kripto para çözümleri ve daha üretken karbon piyasaları sağlama potansiyeline sahip olduğunu iddia ediyor.