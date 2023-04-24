Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Elon Musk Şok Oldu! CZ Yatırımcıları Uyardı! Bakın Kripto Paralarda Neler Yaşanıyor!

Elon Musk Şok Oldu! CZ Yatırımcıları Uyardı! Bakın Kripto Paralarda Neler Yaşanıyor!

Elon Musk ve CZ kripto para dünyasına yön vermeye devam ediyor! Bakın geçtiğimiz hafta bu ünlü isimlerle ilgili neler yaşandı!
20:50
24 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Elon Musk beklemediği yerden gol yedi. CZ kripto para yatırımcılarını uyardı. Geçtiğimiz günlerde kripto para dünyasında bir çok gelişme yaşandı. Bu yaşanan gelişmelere gelin tekrar yakından bakalım.

Elon Musk Dogecoin Darbesini Babasından Yedi

İki haftadan kısa bir süre önce Tesla CEO’su Elon Musk, ailesinin bir zümrüt madenine sahip olduğu iddiasıyla ilgili spekülasyonlara son vermeye karar verdi ve Twitter’a girerek madenin gerçekten var olduğunu kanıtlayabilecek herkese 1 milyon Dogecoin teklif etti.

Ancak kimse bu meydan okumanın bu şekilde sonuçlanacağını beklemiyordu. Elon Musk’ın öz babası Errol Musk, The U.S. Sun’a verdiği özel bir röportajda öne çıkarak madenin varlığına dair kanıt sağlayabileceğini söyledi. Errol Musk, Elon’ın meydan okumasına verdiği tepkiyle ilgili olarak şu şakayı yaptı:

Bunu okuduğumda, girebilir miyim, çünkü var olduğunu kanıtlayabilirim diye merak ettim.

Musk’ın babası, tüm çocuklarının zümrüt madeninden haberdar olduğunu açıkladı ve oğlu Elon’ın ABD’deki ilk başarısına katkıda bulunan şeyin zümrüt girişimi olduğunu ekledi. İlgili BlackRock CEO’su devasa kişisel hissesini sattı.

Binance CEO’su CZ Uyardı: Uzak Durun

Önde gelen kripto borsası Binance’in başkanı Changpeng Zhao (CZ), geçtiğimiz günlerde takipçileri için bir uyarı yayınladı. Twitter’da takip ettiği hesapları satın almaya çalışan ve daha sonra bunları CZ tarafından destekleniyor şeklinde reklam yaparak meme coinleri piyasaya sürmek için kullanan bazı kişiler olduğunu açıkladı.

Binance CEO’su daha sonra takipçilerini bu kripto para birimlerine girmemeye ve böyle bir kararın risklerini önceden değerlendirmeye çağırdı. Bu hafta sonu erken saatlerde CZ, Binance ile yaptığı çalışmalar kapsamında bu yıl odaklanmayı planladığı dört önemli şey hakkında tweet attı:

Eğitim, uyumluluk, ürün ve hizmetler ve FUD, sahte haberler ve saldırılara daha az dikkat etmek.

Ripple Yardım Eli Uzatıyor

Fintech devi Ripple kısa bir süre önce dünya çapında bankasız ya da yetersiz bankaya sahip 3,7 milyardan fazla insana yardım etme planlarını açıkladı. Şirketin dünya gününde attığı tweet’e göre, yüzyılın en acil sorunlarından biri küresel iklim krizidir ve karbon piyasalarındaki blok zinciri inovasyonu küresel çevre hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olabilir.

Ripple, gelişmekte olan pazarlarda düşük maliyetli ve her zaman açık para transferleri sunmanın ve finansal katılımı iyileştirmek için çalışan hükümetler için bir merkez bankası kripto para birimi platformu oluşturmanın sorunu ele almak için iki yöntem olduğuna inanıyor. Bunun dışında şirket, XRPL’nin dünyanın karbon nötr olan ilk blok zinciri olduğunu ve çerçevesinin yeşil kripto para çözümleri ve daha üretken karbon piyasaları sağlama potansiyeline sahip olduğunu iddia ediyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Son Dakika: Kripto Para Dünyası Karışacak! Binance.US Vazgeçti! Voyager Ortada Mı Kaldı?
Son Dakika: Kripto Para Dünyası Karışacak! Binance.US Vazgeçti! Voyager Ortada Mı Kaldı?
Ripple Altın Anahtarını Buldu! SEC Ve Ripple Davasında Bayram Günü Mü? Şimdi Ne Olacak?
Ripple Altın Anahtarını Buldu! SEC Ve Ripple Davasında Bayram Günü Mü? Şimdi Ne Olacak?
DXY, BTC, DOGE ve SOL Coin Yorum! Bitcoin Düşüşü Bitti Mi?
DXY, BTC, DOGE ve SOL Coin Yorum! Bitcoin Düşüşü Bitti Mi?
Balinalar Olacakları Şimdi Önceden Seziyor! Ripple (XRP) Düşüşü Bitti Mi? XRP Coin Güncel Yorum!
Balinalar Olacakları Şimdi Önceden Seziyor! Ripple (XRP) Düşüşü Bitti Mi? XRP Coin Güncel Yorum!
Binance’den Ethereum, XPR, Cardano (ADA), Dogecoin ve SHIBA Dahil Onlarca Altcoin’i İlgilendiren İş Birliği!
Binance’den Ethereum, XPR, Cardano (ADA), Dogecoin ve SHIBA Dahil Onlarca Altcoin’i İlgilendiren İş Birliği!
Binance’ten Resmi Duyuru Geldi: Platformda ChatGPT Destekli Yeni Yapay Zeka Teknolojisi Geliyor!
Binance’ten Resmi Duyuru Geldi: Platformda ChatGPT Destekli Yeni Yapay Zeka Teknolojisi Geliyor!
Ripple’da (XRP) Dönüm Noktası Yaklaşıyor! Altcoinde Beklenen Hareket Ne?
Ripple’da (XRP) Dönüm Noktası Yaklaşıyor! Altcoinde Beklenen Hareket Ne?
ABD SEC Dava Açar Mı? Dogecoin (DOGE) Menkul Kıymet Mi?
ABD SEC Dava Açar Mı? Dogecoin (DOGE) Menkul Kıymet Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Heyecanlı Bekleyiş! Solana (SOL) İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023