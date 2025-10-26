ALTCOIN

Fed’den Altcoin’lere Yeni Kapı: “Dar Erişimli Ödeme Hesabı” Dönemi Başlıyor

Özet

  • Fed, altcoin kolu stablecoin'lerin ihraççılarına sınırlı erişim sağlayacak yeni bir ödeme hesabı modeliyle geldi.
  • Model kripto para şirketlerini doğrudan ödeme sistemine entegre etmeye hazırlanıyor.
  • Öneri, dar bankacılık yapısını yeniden canlandırırken, ticari bankaların aracılık rolünü zayıflatabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

ABD Merkez Bankası kısaca Fed, 21 Ekim’de düzenlenen ilk Ödeme Yeniliği Konferansı’nda altcoin kolu stablecoin ihraççılarına ve kripto para şirketlerine sınırlı erişim sağlayacak yeni bir ödeme hesabı modeli önerdi. Fed Valisi Christopher Waller tarafından açıklanan taslak kripto para şirketlerine Fedwire ve ACH ödeme altyapısına doğrudan bağlantı sunarken, tam master hesap ayrıcalıklarını kapsam dışı bırakıyor. Waller, hesabın faiz kredili mevduat veya acil borçlanma imkanı sağlamayacağını belirterek modelin yalnızca ödeme işlevine odaklanacağını ifade etti.

İçindekiler
1 “Dar Bankacılık” Modeline Dönüş
2 Likidite, Rekabet ve Düzenleme Dengesi

“Dar Bankacılık” Modeline Dönüş

Yeni hesap tipi kredi yaratımını dışlayarak yalnızca ödemeleri kapsayan dar bankacılık anlayışını yeniden gündeme taşıdı. Stablecoin ihraççıları şu anda rezervlerini destekli varlıklarla tutuyor ancak Fed’e doğrudan erişimleri bulunmadığı için geleneksel bankalar aracılığıyla token geri ödemelerini yürütüyor. Waller’ın önerisi nitelikli firmaların rezervlerini doğrudan Fed nezdinde tutmasına ve coin’lerini merkez bankası parasıyla desteklemesine olanak tanıyor.

Custodia Bank CEO’su Caitlin Long, söz konusu değişimin “Fed’in ödemeye odaklı bankaları engelleyerek yaptığı hatayı telafi ettiğini” söyledi. Model bankalar ile ortakları arasındaki likidite tıkanıklıklarını azaltarak geri ödemelerde verimlilik ve hız vaat ediyor.

Ancak plan bazı riskleri de beraberinde getiriyor. BitMEX kurucusu Arthur Hayes, “Tether artık geleneksel bir bankaya bağımlı olmasa ne olurdu? Fed, ticari bankacılığı yok etmeye doğru ilerliyor.” diyerek ticari bankaların sistemdeki rolünün zayıflayabileceğine dikkat çekti. Fed’in faiz ödememek, bakiye limiti koymak ve kredi imkanını kaldırmak gibi kısıtlamalarla bu riskleri sınırlamaya çalıştığı belirtiliyor.

Likidite, Rekabet ve Düzenleme Dengesi

Waller, düzenlemenin zaman çizelgesini açıklamadan Fed personeline paydaşlardan geri bildirim toplama talimatı verdi. Temmuz ayında yürürlüğe giren GENIUS Yasası, altcoin kolu stablecoin’ler için federal standartları belirlemişti ancak Fed erişimini kapsamıyordu. Yeni model bu eksikliği gidererek ödemeye özel bir geçit sunuyor.

Kripto paraya özgü altyapının artık dolar akışının merkezine yerleştiğini vurgulayan Waller, finansal sistemdeki bu dönüşümün hem düzenleme hem de likidite açısından kalıcı etkiler yaratacağını belirtti.

Yorum Yazın

