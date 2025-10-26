BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 46.000 Dolarlık Uçurum: Tarih Tekerrür mü Ediyor?

Özet

  • Bitcoin, Nasdaq 100’e göre yüzde 30 değer kaybıyla iki yılın en büyük iskontosunda.
  • Türev piyasalarda kaldıraç çözülmesi yaşanırken, yatırımcı ilgisi yeniden spot talebe ve opsiyon stratejilerine yöneliyor.
  • Altın piyasasındaki yorgunlukla birlikte sermayenin Bitcoin'e kayması yıl sonuna kadar güçlü bir toparlanmanın önünü açabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Bitcoin $115,192.63, teknoloji hisselerini temsil eden Nasdaq 100 endeksine göre yaklaşık yüzde 30 oranında iskontolu işlem görüyor. Ecoinometrics‘in verilerine göre endeksle uzun dönem korelasyon dikkate alındığında Bitcoin’in şu an için adil değeri 156.000 dolar civarına karşılık geliyor. Piyasa fiyatı ise 110.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu fark tarihsel olarak ciddi bir düşük değerleme sinyaline işaret ediyor. Analistler 2023’teki benzer ayrışmanın ardından güçlü bir yükseliş yaşandığını hatırlatarak ralli beklentilerini ifade ediyorlar.

İçindekiler
1 Kaldıraç Temizliği ve Vadeli İşlemlerde Tarihi Düşüş
2 Altından Bitcoin’e Sermaye Rotasyonu Güçleniyor
3 Uzun Vadeli Fırsat Ufukta Belirdi

Kaldıraç Temizliği ve Vadeli İşlemlerde Tarihi Düşüş

Ekim ayındaki ani fiyat çöküşü Bitcoin’in vadeli işlemlerindeki açık pozisyon büyüklüğünü 47 milyar dolardan 35 milyar dolara çekerek 12 milyar doların üzerinde bir daralma getirdi. Bu, Bitcoin türev piyasası tarihindeki en sert kaldıraç çözülmelerinden biri olarak kayda geçti. BitMine ve Fundstrat analisti Tom Lee, CNBC’ye yaptığı açıklamada büyük bir kaldıracın tasfiyesinin ardından piyasada yeniden organik talep görüleceğini belirtti.

Glassnode verileri opsiyonlardaki açık pozisyonunun vadeli işlemlerinin 40 milyar dolar aştığını gösteriyor. Bu değişim yatırımcıların spekülatif kaldıraçtan ziyade risk tanımlı stratejilere yöneldiğini ortaya koyuyor. Analistlere göre fiyat hareketlerini artık vadeli tasfiyeler değil, opsiyon akışları şekillendirmeye başlıyor.

Altından Bitcoin’e Sermaye Rotasyonu Güçleniyor

Altın piyasasındaki rekor yükselişin ardından yaşanan sert düzeltme yatırımcıları yeniden kripto paralara yöneltiyor. Bloomberg’in 22 Ekim tarihli haberine göre altını onsunda son on yılın en sert haftalık düşüşü altın boğalarını dahi endişelendirdi. Reuters, ons fiyatının 4.000 doları aşmasının ardından birçok fonun risk-iştahı yüksek varlıklara geçtiğini bildirdi.

Yatırımcı Anthony Pompliano, altından Bitcoin’e büyük rotasyon yaşanacağını belirterek tarihsel döngülere dikkat çekti. Geçmişte altının yükselişini yaklaşık 100 gün geriden takip eden Bitcoin’in bu çeyrekte benzer bir senaryo çizebileceğini vurguladı. Genç yatırımcıların dijital-doğal varlıklara yönelimi ve Bitcoin’in sınırlı arzı dönüşümün kalıcı olabileceğini destekliyor.

Uzun Vadeli Fırsat Ufukta Belirdi

Nasdaq adil değerine göre yüzde 30’luk fark son iki yılın en yüksek iskontosuna işaret ediyor. Kaldıraç temizlenirken spot Bitcoin ETF‘lerine girişler denge buldu.

Bitcoin – Nasdaq

Analistler mevcut görünümün bir zirve sonrası hareket değil, konsolidasyon evresi olduğunu belirtiyor. Eğer boğa anlatısı sürerse Bitcoin’in değer açığını hızla kapatarak yeni yükseliş dalgasını başlatması olası görülüyor.

CryptoAppsy verilerine göre BTC haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,14 yükselişle 111.617 dolardan işlem görüyor.

