ABD’nin İlk Spot XRP ETF’si XRPR 100 Milyon Dolar Eşiğini Geçti

ABD’nin ilk spot XRP ETF’i XRPR yalnızca bir ay içinde yönetilen varlıklarını 100 milyon doların üzerine taşıyarak dikkat çekici bir başarı elde etti. Eylül ayında piyasaya sürülen REX-Osprey XRP ETF, yatırımcılara doğrudan XRP coin‘in fiyatına dayalı bir yatırım imkanı sunuyor. Şirket, 23 Ekim 2025 itibarıyla ETF’in yönetilen varlık değerinin 100 milyon doları geçtiğini açıkladı.

XRP ETF’lerindeki Onay Gecikmesi XRPR’ı Öne Çıkardı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), hükümetin kapanması nedeniyle altı farklı spot XRP ETF başvurusuna yönelik kararlarını ertelemesi piyasada REX-Osprey’in ürününü fiilen tek referans noktası haline getirdi. Fonun hızlı büyümesi, yatırımcı ilgisinin XRP’ye yöneldiğini gösteriyor.

Dünyanın ilk spot XRP ETF’si olan Brezilya merkezli Hashed Nasdaq XRP (XRPH11) ise yaklaşık 52 milyon dolar seviyesinde varlık yönetiyor. ABD piyasasında XRPR’ın ulaştığı ölçek uluslararası yatırımcı ilgisinin kademeli olarak kurumsal düzeye taşındığını yansıtıyor.

REX-Osprey yetkilileri ETF‘in başarısını XRP’nin kurumsal piyasalarda artan kabulüyle ilişkilendiriyor. Özellikle ABD’deki düzenleyici kurumlarının kripto para sınıflandırmalarındaki belirsizliğe rağmen yatırımcıların XRP’ye erişim talebini güçlü biçimde sürdürmesi XRPR’ın kısa sürede öne çıkmasına katkı sağladı.

Kurumsal İlgi XRP’yi Stratejik Varlık Haline Getiriyor

Kurumsal tarafın ilgisi ETF’lerle sınırlı kalmadı. CME Group, Mayıs ayında başlattığı XRP vadeli işlemlerine olan yoğun talep üzerine XRP opsiyonlarını da devreye aldı. Şirket, bugüne dek 567.000’den fazla XRP vadeli işlem sözleşmesinin el değiştirdiğini ve toplam 26.9 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldığını bildirdi.

Öte yandan, Nasdaq’a kote olma planları bulunan Evernorth isimli hazine yönetim şirketi XRP’yi rezerv varlık olarak tutma kararı aldı. Bu tercih, XRP’nin yalnızca bir ödeme token’ı değil, aynı zamanda finansal rezerv enstrümanı olarak da konumlandığını ortaya koyuyor.