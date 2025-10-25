Kripto Piyasasında 2025 Sonu Rallisi Beklentisi Güçleniyor



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Fundstrat Araştırma Direktörü Tom Lee, CNBC’ye yaptığı açıklamada, 2025’in sonuna kadar kripto para piyasasında güçlü bir ralli beklediğini söyledi. Lee’ye göre bu yükseliş, teknik göstergelerdeki iyileşme ve son dönemde yaşanan kaldıraç çözülmelerinin ardından piyasa koşullarının rahatlamasıyla desteklenecek. Analist, 10 Ekim’de ABD-Çin ticaret geriliminin tırmanmasıyla son beş yılın en büyük likidasyon olayının yaşandığını hatırlattı. Ancak buna rağmen Bitcoin $115,192.63 ve Ethereum $4,161.63’un dirençli bir tablo çizdiğini belirtti.

Likidasyon Sonrası Toparlanma Sinyalleri

Lee, açık pozisyon seviyelerinin rekor düşük seviyelere gerilediğine dikkat çekerek teknik sinyallerin yeniden pozitife döndüğünü vurguladı. “Bence bu sürecin sonuna yaklaştık. Yıl sonuna kadar kriptolarda bir ralli göreceğiz,” diyen Lee, JPMorgan’ın kriptoyu teminat olarak kullanmaya açık olduğunu açıklamasının da piyasalar için “oldukça güçlü bir yükseliş sinyali” olduğunu ifade etti.

Bitcoin ve Ethereum Güçlü Duruyor

Bitcoin’deki düşüşün yalnızca yüzde 3-4 aralığında kaldığını söyleyen Lee, bu durumun varlığın değer saklama aracı olarak gücünü kanıtladığını savundu. Altınla benzer bir istikrar gösteren Bitcoin’in uzun vadeli güvenilir bir yatırım olarak konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Ethereum tarafında ise Lee, fiyatların henüz yansıtamadığı bir büyümeden bahsediyor. Özellikle stablecoin kullanımının artmasıyla birlikte hem Layer 1 hem de Layer 2 ağlarında ciddi bir faaliyet yoğunluğu gözlemleniyor. Bu gelişmeler, Ethereum’un ekosisteminin temellerinin güçlendiğini ve önümüzdeki dönemde fiyat hareketlerine de olumlu yansıyabileceğini gösteriyor.

Tom Lee, yalnızca kripto değil, geleneksel piyasalarda da iyimser olduğunu dile getirdi. Fundstrat’ın S&P 500 endeksi için yıl sonuna kadar yüzde 4 ila 10 arasında bir yükseliş beklentisini koruduğunu belirtti. Lee’ye göre, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine yeniden başlaması ve piyasalardaki şüphelerin azalması bu yükselişi destekleyecek.

Bu açıklamalar, geçtiğimiz hafta BlackRock’un dijital varlık tabanlı yatırım ürünleri için yeni bir fon başlatma hazırlığında olduğuna dair haberlerle birleşince, kurumsal ilginin kripto varlıklar üzerinde yeniden güç kazandığı yorumları yapıldı. Kurumsal aktörlerin artan ilgisi, piyasanın uzun vadeli yönünü belirlemede kritik bir faktör olarak görülüyor.

Kripto para piyasası, 2025’e yaklaşırken makroekonomik veriler ve kurumların tutumu açısından yeniden umut verici bir döneme giriyor. Lee’nin iyimser açıklamaları, Bitcoin’in güçlü duruşu ve Ethereum’un genişleyen ekosistemi, yatırımcılar için güven ortamını pekiştiriyor. Ancak kısa vadeli oynaklıkların tamamen sona ermediği unutulmamalı. Bu nedenle, piyasaya girişlerde temkinli adımlar atmak, yatırımcıların risk yönetimi açısından en doğru yaklaşım olacaktır.