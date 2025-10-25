Cardano (ADA)

Cardano’da (ADA) Teknik Alarm Zilleri: %20’ye Kadar Düşüş Kapıda Mı?

Özet

  • ADA fiyatı teknik göstergelere göre kısa vadede %20’ye yakın düşüş riski taşıyor.
  • Ekosistemde TVL düşüşü, işlem hacmi düşüklüğü ve stablecoin eksikliği yapısal sorunlar yaratıyor.
  • Uzun vadeli stratejiler umut vaat etse de şu an için kısa vadeli aşamalar yatırımcı algısında belirsizlik yaratıyor.
İlayda Peker
İçeriği yapay zeka ile özetle

Kripto para piyasalarında öne çıkan projelerden biri olan Cardano (ADA) $0.67858, 25 Ekim itibarıyla 0,6420 USD seviyesinde işlem görürken teknik göstergeler yakında en az %20’lik bir düşüş sinyali veriyor. Ayrıca, ekosistemde yaşanan TVL (Toplam Kilitlenen Değer) kayıpları ve işlem hacmindeki durgunluk da yatırımcıları düşündürüyor. Bu gelişmeler ışığında, ADA yatırımcılarının dikkatle izlenmesi gereken kriterler arasında yerini alıyor.

İçindekiler
1 Teknik Görünüm: Ölüm Kesişimi ve Kırılma Korkusu
2 Ekosistem Sorunları: TVL Geriliyor, Aktivite Düşüyor

Teknik Görünüm: Ölüm Kesişimi ve Kırılma Korkusu

ADA’nın günlük grafiğinde Ağustos ayında 1,0196 USD seviyesinden bugün 0,6330 USD’ye kadar gerilediği görülüyor. Özellikle 10 Ekim’de kritik destek seviyesi olan 0,6858 USD’nin altına düşüp yeniden test edilmesi, genellikle “ayı piyasası devamı” olarak değerlendirilen bir işaret. Ayrıca 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların birbirini kesmek üzere olması “ölüm kesişimi” (death cross) riski taşıyor. Supertrend göstergesi kırmızıya döndü, RSI ve PPO da aşağı yönlü hareket ediyor. Böylece ADA’da formasyon olarak ayı bayrağı (bearish pennant) oluşumu da teknik riskleri artırıyor. Bu durumda en düşük yıl içi seviye olan 0,5085 USD’ye kadar geri çekilme olasılığı ortaya çıkıyor; bu da güncel seviyeden yaklaşık %20 daha düşük.

Öte yandan, 200 günlük EMA olan ~0,80 USD seviyesinin üzerinde bir kırılma gerçekleşirse bu tahminin geçersizleşeceği belirtiliyor. Ayrıca bir başka analizde, ADA’nın önemli Fibonacci düzeltme seviyelerini tutamadığı, momentumun zayıfladığı ve açık pozisyon faizinin 600 milyon USD’nin üzerine çıkmasına rağmen breakout için yeterli gücün oluşmadığı vurgulanıyor.

Ekosistem Sorunları: TVL Geriliyor, Aktivite Düşüyor

Teknik tabloda risk artarken, sahada görülen ekosistem göstergeleri de kırılganlığı açık biçimde ortaya koyuyor. DeFi analiz platformu verilerine göre, Cardano’nun toplam kilitlenen değeri son 30 gün içinde %20 düşerek 291 milyon USD seviyesine geriledi. Ayrıca TVL, 2023’teki zirve değerlerinden itibaren %40’ın üzerinde bir kayıp yaşamış durumda. Bu zayıflığın arkasında yerleşik stablecoin eksikliği, aktif kullanıcı sayısının düşmesi, DEX işlem hacminin sınırlı kalması gibi yapısal sorunlar bulunuyor.

Örneğin, Cardano tabanlı merkeziyetsiz borsaların 24 saatlik işlem hacmi yalnızca 1,53 milyon USD’ye kadar düşmüş; bu değer rakip zincirlerde işlem hacminin milyarlarca USD düzeyinde olduğu bir ortamda oldukça düşük kalıyor.

Ayrıca, projenin kurucusu Charles Hoskinson geçen aylarda yaptığı açıklamada, Cardano’nun DeFi’deki açığını kapatmak için Bitcoin $115,192.63 DeFi ve tokenleştirilmiş reel varlıklar (RWA) alanına yönelmesi gerektiğini belirtmişti ve bu stratejiyle TVL’nin 10–15 milyar USD’ye çıkabileceğini öne sürmüştü. Ancak şu an için bu hedefler gerçekleşmiş görünmüyor; proje rekabetin gerisinde kaldığı izlenimini pekiştiriyor.

Sonuç olarak, ADA’daki satış baskısı ve ekosistemdeki zorluklar birbirini besliyor. Teknik olarak bir kırılma noktasında olan fiyat yapısı, ekosistem zayıflığıyla birleştiğinde yatırımcılar için yüksek risk anlamına geliyor. Buna karşın projenin uzun vadeli stratejik hedefleri (Bitcoin DeFi, RWA, Midnight gibi yenilikler) tamamen devre dışı da sayılmaz; ancak bu hedeflerin hayata geçmesi için zaman, finansman ve kullanıcı ilgisi gerekiyor. Yatırımcılar için kısa vadede 0,5085 USD seviyesi izlenmesi gereken bir potansiyel hedef olurken, 0,80 USD üzerindeki bir kırılma yeniden yükseliş umudu yaratabilir. Ancak mevcut veriler dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

İlayda Peker
By İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
