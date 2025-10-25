BINANCE COIN (BNB)

CZ’nin Affı Kripto Piyasasını Hareketlendirdi: BNB Yeniden Tırmanışta

Özet

  • CZ’nin affı sonrası BNB fiyatı hızla 1.100 doların üzerine çıktı.
  • Golden cross formasyonu, teknik olarak yeni bir yükseliş dalgası sinyali verdi.
  • Kurumsal iş birlikleri ve yatırımcı ilgisi, 1.500 dolar hedefini güçlendirdi.
İlayda Peker
İlayda Peker


Binance kurucusu Changpeng “CZ” Zhao’nun ABD başkanlık affı haberinin yayılmasıyla birlikte, Binance Coin $1,155.72 (BNB) fiyatında hızlı bir yükseliş yaşandı. Kısa sürede 100 doların üzerinde artış kaydeden BNB, 1.100 dolar seviyesinin üzerinde istikrar kazandı. CoinMarketCap verilerine göre kripto para, son 24 saatte %1,07 yükselerek 1.112 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde 1.133 dolara kadar ulaşan fiyat, yatırımcıların iştahını yeniden kabarttı.

İçindekiler
1 CZ’nin Affı Piyasayı Hareketlendirdi
2 Kurumsal Talep ve Yeni İş Birlikleri BNB’yi Destekliyor

CZ’nin Affı Piyasayı Hareketlendirdi

BNB fiyat grafiğinde oluşan “altın kesişim” (golden cross) formasyonu, yükseliş beklentisini destekliyor. 9 günlük hareketli ortalamanın 26 günlük ortalamayı yukarı yönlü kesmesi, teknik analizde genellikle güçlü bir boğa sinyali olarak kabul ediliyor. BNB, 13 Ekim 2025’te gördüğü 1.370 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test etme potansiyeli taşıyor. Ancak, düşük işlem hacmi bu yükselişin önündeki en önemli engel olarak dikkat çekiyor.

Binance Coin’in uzun vadeli görünümü, kurumsal ilginin artmasıyla güç kazanıyor. Özellikle Franklin Templeton gibi finans devlerinin tokenleştirilmiş menkul kıymet alanındaki girişimleri, BNB’nin finansal hizmetlerde daha fazla kullanım alanı bulmasını sağlıyor. Binance, son dönemde BNB’nin ekosistem içi faydasını artırmak için çeşitli iş birliklerine imza attı. Bu hamleler, kripto parayı sadece bir borsa token’ı olmaktan çıkarıp finansal hizmetler alanında ABD’li dev bankalarla rekabet edebilecek bir konuma taşıyor.

Kurumsal Talep ve Yeni İş Birlikleri BNB’yi Destekliyor

Diğer yandan, CZ’nin affı sadece BNB’yi değil, genel piyasa moralini de olumlu etkiledi. Bitcoin $115,192.63 110.000 doların üzerinde kalmayı başarırken, Solana ve Ethereum $4,161.63 gibi diğer büyük altcoinler de değer kazandı. Yatırımcılar, 2025’in son çeyreğinde yeni bir kurumsal giriş dalgasının gelebileceğini düşünüyor.

Sonuç olarak BNB’nin mevcut teknik görünümü, kısa vadeli bir düzeltme olasılığını dışlamasa da orta vadede pozitif seyir işaretleri veriyor. İşlem hacmindeki artış ve yatırımcı güveninin geri kazanılması, 1.250 dolar direncinin kırılması halinde 1.500 dolarlık yeni hedefi mümkün kılabilir. Ancak piyasanın genel yönü hâlâ makroekonomik gelişmelere bağlı. ABD seçim süreci, faiz kararları ve yeni regülasyon hamleleri BNB’nin kaderini belirleyecek temel faktörler arasında yer alıyor.

