BINANCEBINANCE COIN (BNB)

Son Dakika: Binance CZ Affedildi, Borsanın Başına Geri Dönecek Mi?

Özet

  • Trump CZ'yi affetti.
  • Binance'ın en büyük hissedarı ve kurucusu olan CZ affın ardından borsaya dönebiliri.
  • ABD hükümetiyle yapılan anlaşmanın güncellenmesi CZ'yi yeniden borsanın başına getirebilir. BNB yüzde 5 arttı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

BNB Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada hızla 1.140 doları geri aldı çünkü Trump CZ’yi affetti. Binance kurucusu CZ kripto para dünyasının en önemli isimlerinden ve FTX çöküşünün ardından Binance borası Adalet Bakanlığı tarafından cezalandırılmıştı. CZ hapiste bile yattı ancak Trump gerekeni yaptı.

Binance Son Dakika

Binance kurucu ortağı CZ biraz önce Trump tarafından affedildi. Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao’nun affedilmesi yıl boyunca beklenen bir şeydi ve bu oldu. Bu hafta hem Coinbase hem de Robinhood’un BNB Coin’i listelemesi aslında bu müjdeli haberin önden sızdırılması gibiydi. Aynı zamanda Gasparino tam 2 hafta önce bu affın olacağına dair sızıntıyı paylaşmıştı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt sert bir dille Biden dönemindeki kripto düşmanlığını eleştirdi ve Trump’ın CZ’yi affettiğini söyledi.

“Başkan Trump, kripto para birimlerine karşı savaşında Biden yönetimi tarafından yargılanan Zhao’ya af çıkararak anayasal yetkisini kullandı.”

Peki CZ son af olayının ardından Binance borsasının başına dönebilecek mi? Bugün CZ için en güzel günlerden biri ve teknik olarak bu mümkün. Binance borsasının en büyük hissedarı ve kurucusu olmasına rağmen ABD hükümeti ile yaptığı anlaşma gereği CZ’nin ömür boyu Binance borsasına dönemeyeceği söylenmişti. Af bu anlaşmanın revize edilmesine kapı aralayacak gibi görünüyor ve CZ bir süredir zaten kriptoya geri dönmüştü yani borsanın başına da dönmesi mümkün.

BNB hızla yükseldi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Donald Trump’ın Changpeng Zhao’yu Affetmesiyle İlgili Olay İddia: Servet Transferi Yapılıyor

CZ’nin Affedilmesiyle BNB Coin’in Ulaşacağı Fiyat, Farklı Analistlerden Grafik Yorumu

Trump’ın Affının Ardından CZ ve Binance Borsasından 23 Ekim Açıklamaları

Sıcak Gelişme: Trump 22:00’da Önemli Açıklamalar Yapacak, Kripto Paralar Düşer Mi?

Son Dakika: İşte BNB Coin İçin Beklenen An, Binance ve Coinbase Tarih Yazıyor

Son Dakika: BNB Coin İçin İkinci ABD Müjdesi Geldi

Son Dakika: Binance ve 21 Ekim Kripto Yatırımı, Altcoin Yüzde 43 Arttı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Sıcak Gelişme: Trump 22:00’da Önemli Açıklamalar Yapacak, Kripto Paralar Düşer Mi?
Bir Sonraki Yazı Haklı Çıkan Kripto Para Kahininden 23 Ekim Uyarısı ve Hedefler
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin ve Kripto Paralarda Nefesler Tutuldu: XRP, ETH, SOL’de Bugün Saat 15.30’a Dikkat
Kripto Para
Donald Trump’ın Changpeng Zhao’yu Affetmesiyle İlgili Olay İddia: Servet Transferi Yapılıyor
Kripto Para
Satoshi Dönemi Bitcoin Madencisi 14 Yıl Sonra İlk Kez BTC Taşıdı
BITCOIN (BTC)
XRP İçin Son Zamanlardaki En Ciddi Sinyal Yandı: Yüzde 3 Azaldı
RIPPLE (XRP)

Lost your password?