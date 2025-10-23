Son Dakika: Binance CZ Affedildi, Borsanın Başına Geri Dönecek Mi?



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



BNB Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada hızla 1.140 doları geri aldı çünkü Trump CZ’yi affetti. Binance kurucusu CZ kripto para dünyasının en önemli isimlerinden ve FTX çöküşünün ardından Binance borası Adalet Bakanlığı tarafından cezalandırılmıştı. CZ hapiste bile yattı ancak Trump gerekeni yaptı.

Binance Son Dakika

Binance kurucu ortağı CZ biraz önce Trump tarafından affedildi. Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao’nun affedilmesi yıl boyunca beklenen bir şeydi ve bu oldu. Bu hafta hem Coinbase hem de Robinhood’un BNB Coin’i listelemesi aslında bu müjdeli haberin önden sızdırılması gibiydi. Aynı zamanda Gasparino tam 2 hafta önce bu affın olacağına dair sızıntıyı paylaşmıştı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt sert bir dille Biden dönemindeki kripto düşmanlığını eleştirdi ve Trump’ın CZ’yi affettiğini söyledi.

“Başkan Trump, kripto para birimlerine karşı savaşında Biden yönetimi tarafından yargılanan Zhao’ya af çıkararak anayasal yetkisini kullandı.”

Peki CZ son af olayının ardından Binance borsasının başına dönebilecek mi? Bugün CZ için en güzel günlerden biri ve teknik olarak bu mümkün. Binance borsasının en büyük hissedarı ve kurucusu olmasına rağmen ABD hükümeti ile yaptığı anlaşma gereği CZ’nin ömür boyu Binance borsasına dönemeyeceği söylenmişti. Af bu anlaşmanın revize edilmesine kapı aralayacak gibi görünüyor ve CZ bir süredir zaten kriptoya geri dönmüştü yani borsanın başına da dönmesi mümkün.

BNB hızla yükseldi.