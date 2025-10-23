Sıcak Gelişme: Trump 22:00’da Önemli Açıklamalar Yapacak, Kripto Paralar Düşer Mi?



23 Ekim Perşembe akşamı için Trump’ın yapacağı açıklama gün boyu konuşuldu. Rusya yaptırımlarının ardından gelecek ilk büyük açıklama olacağından herkes tarifelerle veya yaptırımlarla ilgili bir şeyler duymayı umuyor. Ve evet bu durum kripto paraları da etkileyecek türden. Peki Trump ne hakkında konuşacak?

Trump’ın 23 Ekim Açıklamaları

Bugün Trump Türkiye saatiyle 22:00’da önemli bir açıklama yapacak. Biraz önce açıklamanın kapsamı hakkında Beyaz Saray’ın konuyu doğruladığını öğrendik. Gündem karteller olacak. Meksika, Venezuela, Karayipler uzun süredir Trump’ın odağında. ABD Başkanı uyuşturucu trafiğinin engellenmemesi nedeniyle askeri hamleler yapacağı tehdidinde bulunmuştu.

Hatta birkaç teknenin vurulduğunu ardından Venezuela’nın “sivillere saldırı” manşetiyle açıklama yaptığını görmüştük. Bu açıklamada muhtemelen ya yeni yaptırımlar ya da askeri müdahale konusunu göreceğiz. Rusya ve Çin ile artan gerilime ek olarak şimdi Meksika, Venezuela, Karayipler gibi bölgelerde de daha büyük sorunlar görürsek bu risk piyasaları için iyi olmaz.

Kartellere yönelik atılacak adımlarda görebileceğimiz ilginç detay kripto paralarla ve diğer ödeme kanallarıyla ilgili sınırlamalar da olabilir. Belki de Trump tüm borsalardan bu bölgelerdeki müşterilere hizmet vermemesini, transferleri kısıtlamasını isteyebilir. Ancak kesin olan şey akşamki açıklamaların kartellerle ilgili olacağı. Yani Çin veya Rusya özelinde daha sert açıklamalar görmeyeceğiz ve bu nispeten iyi.

BTC şimdilik 109.500 doları koruyor.