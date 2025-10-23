Hyperliquid Strategies: HYPE Coin Rezervi İçin Milyar Dolarlık Başvuru



Microstrategy yıllardır Bitcoin $109,411.71 biriktiriyor ve hisse fiyatları inanılmaz yükselişler yaşadı. Diğer şirketler de özellikle son 1 yılda onu izlemeye başladı. Son 6 aydır da Saylor’un stratejisinin altcoinlere uygulanmaya başladığını görüyoruz. Bu elbette artan rekabet ortamında kripto paraların pozitif ayrışmak için fırsata çevirmeye çalıştığı bir şey.

Hyperliquid (HYPE) Rezervi

Yeni nesil DEX anlatısının en büyüklerinden olan Hypeliquid iyi kazançlar elde ediyor. Vadeli işlemlerde merkezi olmayan platformların CEX tadı vererek kullanıcılara hizmet vermesi oldukça ilgi çekici. Elbette HYPE Coin büyümesi için daha fazlasına ihtiyaç var. Hyperliquid Strategies bunun için var.

1 milyar dolarlık halka arz için SEC’e başvuru yapan Hyperliquid Strategies 160 milyon hisse senedi arz etmeyi planlıyor. Chardan Capital Markets, halka arz için finansal danışmanlık verecek.

Peki Hyperliquid Strategies nedir? Bildiğiniz üzere SOL, SUI, BNB ve diğerleri ABD borsalarında işlem gören şirketlere giderek onları kripto rezerv şirketlerine dönüştürmeye çalışıyor. Başarılı da oluyorlar. Nasdaq’ta işlem gören biyoteknoloji şirketi Sonnet BioTherapeutics ve özel amaçlı satın alma şirketi Rorschach tarafından kripto hazine şirketi oluşturmak için kurulan Hyperliquid Strategies adından anlaşılacağı üzere HYPE biriktirecek.

Şirketin hali hazırda 12,6 milyon HYPE Coin ve 305 milyon dolar nakit parası var. Temmuz ayında yapılan başvurunun ardından bugün atılan adım şirketin ek 1 milyar dolarlık daha HYPE Coin alabileceğini gösteriyor.

HYPE Coin

Milyar dolarlık HYPE talebi, artan işlem hacmi, büyüyen kullanıcı sayısı harika. Tüm bunlar birleştiğinde HYPE Coin için daha fazla yükseliş görmemiz mümkün. Üstelik bugün ABD’nin en büyük (bireysel yatırımcılara ağırlıklı hitap eden) yatırım uygulamalarından Robinhood onu listeledi ve HYPE 40 doları aşarak yüzde 10 yükseldi.

Hem ETF tarafında hem rezerv cephesinde HYPE eğer istenen iyi haberleri verirse bu durumda yeni tüm zamanların rekor seviyelerini görmek şaşırtıcı olmaz.

Kısa vadede tek sorun petrol fiyatındaki yaptırım kaynaklı artışın Fed’in faiz indirimlerini duraklamaya zorlaması, Çin ile ABD, AB arasındaki gerilimin artması ve Rusya’ın daha saldırgan hale gelmesi olacak. Evet kısa vadede büyük risklerin gölgesi üzerimizde ve yıl boyunca yaşadığımız şey de buydu. Kısa molaları hariç tutarsak yıl boyunca kıyamet senaryoları hem ticarette hem jeopolitikte konuşulup durdu.