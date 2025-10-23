Savaş Başladı, Rusya Ciddi Mali Darbe Alacak ve Kripto Paralar Düşebilir



Bitcoin $109,411.71 fiyatı güne 109 bin dolarda devam etse de ABD attığı adımlarla rakiplerini kaşımaya devam ediyor. Çin’in Rusya’dan petrol alımlarını durdurmaya çalışan AB ile ABD birlikte hareket ediyor. Bugün son birkaç saatte birçok gelişme oldu. Saatler önce uyardığımız üzere yaptırımlar geldi ve kripto şimdilik sakin.

Rusya Yaptırımları

Rusya yıllardır süregelen savaşın ortasında bazı sorunlarla karşı karşıya. Çok fazla kayıp verdi ve ekonomisi süreçte darbe aldı. Dahası uzayan savaşın ortasında işler onun için daha da zorlaşıyor çünkü Ukrayna uzun menzilli füzeler edindi. Yani Rusya’ya daha ağır darbeler vurabilir. Eş zamanlı olarak ABD yeni yaptırımlarla Rusya’yı mali olarak boğmaya çalışıyor.

Rosneft ve Lukoil Rusya’nın en büyük petrol üreticileri var kara listeye alındılar. ABD ile AB ortak şekilde bugüne kadar atabilecekleri en büyük adımı attılar. Rusya’nın zengin petrol yatakları var ve buradan çıkardığı şeyi satarak savaşı finanse edebiliyor. Trump yönetimi ise bu iki şirketten diğer ülkelerin alım yapmasının önüne geçerek petrolü Rusya’da sadece “tüketilen bir yakıt” haline getiriyor. Mali değerini yok ediyor.

AB aynı gün Rusya’dan LNG alımını kademeli olarak durdurma planını devreye aldı. Ayrıca Rus petrol ticaretinde yer alan 20’den fazla Çinli ve diğer yabancı firmayı hedef alan yeni yaptırımları onayladı. Trump’ın Alaska görüşmesinden sonra bile Putin’i barış için imza atmaya ikna edememesi artık böyle bir sonucun doğacağını gösteriyordu. Brent petrol yüzde 5 artış yaşadı.

Çin Yaptırımlardan Etkileniyor

Çin için film 1 Kasım tarihinde vizyona girecek. Eğer Güney Kore’de uzlaşı çıkmazsa Trump %155 vergi ve birçok ihracat kısıtlamasını devreye alacak. Bugün Rusya petrolüne erişimi engellenmeye başladığı için zaten darbe alan Çin daha büyük şoklarla karşı karşıya kalacak. Aslında tüm bunlar kripto paralar için ortamı daha tehlikeli, düşüşe müsait hale getiriyor. Şaşırtıcı biçimde BTC halen 109 bin dolar civarında oyalanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada AB’nin Çinli şirketlere uyguladığı yaptırımları yasadışı olarak tanımladı. Çinli ulusal petrol şirketleri PetroChina, Sinopec, CNOOC ve Zhenhua Oil, yaptırımlar konusundaki endişeler nedeniyle en azından kısa vadede deniz yoluyla taşınan Rus petrolünden uzak duracak.

“Hak ve çıkarlarımızı korumak için gerekli önlemleri alacağız.” – Çin Ticaret Bakanlığı

Bu sırada ABD Ticaret Temsilcisi Greer, Çin hakkında “konuşmak mantıklı ancak göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Petroldeki %5 artışın enflasyona etkisi, Çin ile Rusya’nın son hamlelere karşı atacakları misilleme adımları, 1 Kasım yaklaşırken artan endişeler kripto paralar için kısa vadeli düşüş psikolojisini besliyor.