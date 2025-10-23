Son Dakika: HYPE Coin Yüzde 10 Yükseldi Sebebi Ses Getirdi



Bitcoin $109,411.71 fiyatı 109 bin dolar sınırında ve altcoinler kayıplarını şimdilik noktaladı. Ancak Çin yeni yaptırımlara karşı harekete geçecek. Ortam halen kaotik ancak bu durum altcoinler özelinde gelen güzel haberlerin yükselişleri tetiklemesini engellemiyor. HYPE Coin yüzde 10 arttı.

HYPE Coin Yükselişi

Robinhood bugünlerde agresif listelemeler yapıyor. Volatilitenin güçlü kalacağına dair beklenti artarken trade platformlarındaki alternatiflerin arttığını görmek şaşırtıcı değil. HYPE Coin için listeleme duyurusu yapan Robinhood bugün fiyatın %10+ yükselerek 40 doları aşmasına yardımcı oldu.

HYPE Coin bir süredir zor günler geçirse de 34 doları destek olarak korumayı başardı. Çoğu kripto para 10 Ekim günündeki dip seviyelerine yakın yeni dipler yaparken daha yüksek seviyede desteği koruya Hyperliquid (HYPE) şimdi 40 dolar direncinin üzerinde. Bu da fiyatın 4,36 doları koruduğu taktirde 43,8 dolar direncine hareket edebileceği anlamına geliyor.

Fakat bazı sorunlar var. Örneğin kısa vadeli dibi değerlendirenler iyi bir kar satış seviyesi buldu. Çin ile Rusya için açıklanan yaptırımlar gerilimi artırıyor yani yatırımcıların şimdi satıp daha ucuza alım yapabileceklerine inandıkları bir ortam var.