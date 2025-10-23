Hyperliquid (HYPE)

Son Dakika: HYPE Coin Yüzde 10 Yükseldi Sebebi Ses Getirdi

Özet

  • Robinhood, HYPE'ı listeledi.
  • Listeleme duyurusuyla fiyat %10 arttı ve 40 doları aştı.
  • Jeopolitik riskler ve kısa vadeli yatırımcıların iyi seviyeden satış yapma imkanı yükselişin sürdürülebilirliğini şüpheye düşürüyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Bitcoin $109,411.71 fiyatı 109 bin dolar sınırında ve altcoinler kayıplarını şimdilik noktaladı. Ancak Çin yeni yaptırımlara karşı harekete geçecek. Ortam halen kaotik ancak bu durum altcoinler özelinde gelen güzel haberlerin yükselişleri tetiklemesini engellemiyor. HYPE Coin yüzde 10 arttı.

HYPE Coin Yükselişi

Robinhood bugünlerde agresif listelemeler yapıyor. Volatilitenin güçlü kalacağına dair beklenti artarken trade platformlarındaki alternatiflerin arttığını görmek şaşırtıcı değil. HYPE Coin için listeleme duyurusu yapan Robinhood bugün fiyatın %10+ yükselerek 40 doları aşmasına yardımcı oldu.

HYPE Coin bir süredir zor günler geçirse de 34 doları destek olarak korumayı başardı. Çoğu kripto para 10 Ekim günündeki dip seviyelerine yakın yeni dipler yaparken daha yüksek seviyede desteği koruya Hyperliquid (HYPE) şimdi 40 dolar direncinin üzerinde. Bu da fiyatın 4,36 doları koruduğu taktirde 43,8 dolar direncine hareket edebileceği anlamına geliyor.

Fakat bazı sorunlar var. Örneğin kısa vadeli dibi değerlendirenler iyi bir kar satış seviyesi buldu. Çin ile Rusya için açıklanan yaptırımlar gerilimi artırıyor yani yatırımcıların şimdi satıp daha ucuza alım yapabileceklerine inandıkları bir ortam var.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Lost your password?