Kripto Para

Layer-1 Yerine Layer-2: Robinhood’tan Cesur Tercih

Özet

  • Robinhood, Ethereum güvenliğini merkeze alarak Layer-2 ağı geliştiriyor.
  • Tokenleştirilmiş hisse sayısı kısa sürede 2.000’in üzerine çıktı.
  • Şirket, gerçek dünya varlıklarını Blockchain'e taşıma hedefini genişletiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Robinhood, kripto para altyapısında attığı yeni adımlarla yalnızca bir alım-satım platformu olmanın ötesine geçerek Blockchain tabanlı finans mimarisine yatırım yapıyor. Şirket son bir yıl içinde tokenlaştırılmış hisse senetleri, staking ürünleri ve Ethereum ölçekleme ekosistemi üzerinde konumlanan yeni bir Layer-2 ağıyla stratejik bir dönüşüm sürecine girdi. Sektörde asıl dikkat çeken nokta ise Robinhood’un bağımsız bir Layer-1 Blockchain’i kurmak yerine Ethereum temelli bir çözümü tercih etmesi oldu. Bu yaklaşım hem teknik riskleri sınırlayan hem de likiditeye hızlı erişim sağlayan bir çerçeve sunuyor.

İçindekiler
1 Ethereum Güvenliği Üzerine Kurulu Layer-2 Stratejisi
2 Tokenleştirilmiş Hisselerden Gerçek Dünya Varlıklarına

Ethereum Güvenliği Üzerine Kurulu Layer-2 Stratejisi

Robinhood’un kripto para operasyonlarından sorumlu yöneticisi Johann Kerbrat, şirketin Layer-1 ile Layer-2 arasında net bir değerlendirme yaptığını ve tercihlerini Ethereum’un sunduğu güvenlik ve merkeziyetsizlik özelliklerinden yana kullandıklarını vurguladı. Ethereum Sanal Makinesi ekosisteminde yer almanın yalnızca teknik güvenliği değil, aynı zamanda derin bir likidite havuzunu da beraberinde getirdiğini belirtti. Böylece Robinhood çekirdek Blockchain güvenliğiyle uğraşmak yerine ürün geliştirmeye odaklanabiliyor.

Yeni ağ Ethereum’un en aktif rollup çözümlerinden biri olan Arbitrum altyapısı üzerinde geliştiriliyor. Halihazırda özel bir test ağında çalışan sistemin ne zaman halka açılacağı açıklanmış değil. Bununla birlikte Robinhood’un tokenlaştırılmış hisse senetlerinin zaten Arbitrum One üzerinde işlem görmesi ileride devreye girecek özel Layer-2 ağına geçişi teknik açıdan sorunsuz hale getiriyor. Şirket varlıkların ve likiditenin yeni Blockchain’e doğrudan taşınabileceğini ifade ettş.

Tokenleştirilmiş Hisselerden Gerçek Dünya Varlıklarına

Robinhood tokenleştirilmiş hisse programını ilk olarak yaz aylarında sınırlı bir kapsamla başlattı. Başlangıçta yaklaşık 200 hisse senediyle sunulan ürün kullanıcı talebinin hızla artmasıyla birlikte kısa sürede 2.000’in üzerine çıktı. Şirket yönetimi yatırımcıların yalnızca popüler hisselerle yetinmek istemediğini, tüm portföye erişim beklentisi taşıdığını aktarıyor. Bu talep tokenizasyon vizyonunun ölçeğini genişleten temel unsur olarak öne çıkıyor.

Genişleme planları yalnızca halka açık şirketlerle sınırlı kalmayacak. Robinhood, özel sermaye, gayrimenkul ve sanat eserleri gibi farklı varlık sınıflarının da Blockchain içinde temsil edilebileceği bir gelecek öngörüyor. Aynı dönemde staking ürünleri de portföye eklendi. Avrupa’da başlayan staking hizmeti, düzenleyici netliğin artmasının ardından ABD genelinde devreye alındı. Yalnızca birkaç eyalet kapsam dışında bırakıldı. Şirket Blockchain içinde artan varlık çeşitliliğinin yeni getiri ve borçlanma modellerinin önünü açacağı görüşünde.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

