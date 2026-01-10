BITCOIN (BTC)

Bitcoin 90 Bin Dolar Eşiğinde: Küresel Baskılar Altında Yeni Denge Arayışı

Özet

  • Bitcoin, küresel belirsizlikler altında 90 bin dolar civarında dengeleniyor.
  • Teknik göstergeler, yükselişin devamı için kritik dirençlerin aşılması gerektiğini gösteriyor.
  • Zincir üstü veriler, olası bir birikim sürecine işaret ediyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin, küresel finans piyasalarında artan belirsizliklerin gölgesinde 90 bin dolar seviyesine yakın seyrini sürdürüyor. Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimler, gelişmekte olan ülkelerde itibari para birimlerine yönelik güvenin zayıflaması ve makroekonomik dalgalanmalar, yatırımcıların yeniden Bitcoin’e odaklanmasına neden oldu. Dijital varlık, bu süreçte hem güvenli liman tartışmalarının merkezinde yer alıyor hem de teknik olarak kritik bir konsolidasyon döneminden geçiyor.

İçindekiler
1 Günlük Grafik ve Teknik Görünüm
2 Kısa Vadeli Grafikler ve Zincir Üstü Veriler

Günlük Grafik ve Teknik Görünüm

Günlük zaman diliminde Bitcoin’in düşen kanal yapısını yukarı yönlü kırdığı görülüyor. Ancak bu hareket, 95 bin dolar bölgesinde güçlü bir dirençle karşılaştı. 80 bin dolardan başlayan yükseliş oldukça sert gerçekleşti fakat bu seviyede ivmenin yavaşladığı dikkat çekiyor. Fiyat henüz 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkabilmiş değil. Bu ortalamalar sırasıyla yaklaşık 99 bin ve 106 bin dolar seviyelerinde bulunuyor.

Mevcut yapı, düşüş trendinden nötr bir görünüme geçme çabası olarak okunabilir. Bitcoin’in 90 bin dolar gibi psikolojik önemi yüksek bir seviyenin üzerinde kalması, daha yüksek bir dip oluşumunu mümkün kılabilir. Böyle bir senaryoda yeniden 95 bin doların test edilmesi ve ardından 100 bin dolar bölgesinin gündeme gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Buna karşılık 90 bin doların kaybedilmesi, fiyatı yeniden önceki düşüş kanalına doğru itebilir ve piyasada satış baskısını artırabilir.

Kısa Vadeli Grafikler ve Zincir Üstü Veriler

Dört saatlik grafikte Bitcoin’in yükselen takoz formasyonu içinde sıkıştığı görülüyor. 90 bin dolar civarı destek, 95 bin dolar ise kısa vadeli direnç konumunda. RSI göstergesinin aşağı yönlü hareket etmesi, fiyat destek üzerinde tutunsa bile yükseliş momentumunun zayıfladığını işaret ediyor. 90 bin dolar altına olası bir kırılım, fiyatı 88 bin dolara doğru hızlandırabilir. Öte yandan 95 bin doların hacimli şekilde aşılması, genellikle agresif yükselişlerle sonuçlanan bir formasyon kırılımını tetikleyebilir.

Zincir üstü verilerde ise SOPR göstergesinin 30 günlük üssel ortalamasının 1 seviyesinin hemen altında seyrettiği görülüyor. Bu durum, harcanan coin’lerin önemli bir kısmının zararla el değiştirdiğini ve kısa vadeli yatırımcıların kârsız şekilde piyasadan çıktığını gösteriyor. Tarihsel olarak SOPR’ın 1’in altında yataylaşması, düzeltmenin son evresine veya güçlü yatırımcıların birikim sürecine işaret edebiliyor.

Bu noktada başka bir güncel gelişmeye de dikkat çekmek gerekiyor. Son günlerde ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik kurumsal girişlerin yeniden artmaya başlaması, uzun vadeli beklentiler açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. ETF kanalıyla gelen bu talep, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen Bitcoin’in yapısal gücünü destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Bitcoin ETF’lerinde Patlama: 2 Günde 1.16 Milyar Dolar Aktı

İlayda Peker
İlayda Peker
