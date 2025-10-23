Analistten LINK, PEPE, WLD, BTC, AAVE Yorumu: İçlerinden Biri Herkesi Şaşırtabilir



Yakından takip edilen kripto para analisti Ali Martinez, piyasada artan belirsizlik ortamında teknik göstergelere dayalı son analizlerini ve görüşlerini paylaştı. Martinez, Bitcoin $109,411.71’in kısa vadeli yatırımcıların maliyet tabanının altına düşmesi halinde tarihsel olarak uzun vadeli yatırımcıların seviyesini de test etme eğiliminde olduğunu belirtti. Bu eşiğin şu anda 37.000 dolar civarında bulunduğunu söyleyen analist, altcoin‘ler zayıflık sinyali verirken Chainlink $17.52’in istisnai bir güç sergilediğini vurguladı.

Chainlink Balinaları Alımda: 100 Dolara Giden Yolun Haritası

Martinez’e göre piyasanın geri çekildiği son iki haftada balinalar 13 milyon adetin üzerinde LINK coin biriktirdi. Bu birikim 16 dolar seviyesinin güçlü bir talep bölgesi haline gelmesini sağladı. Blockchain içi verilere göre 54.5 milyon adet LINK bu fiyat bandında toplanarak dev bir destek duvarı oluşturdu. Teknik açıdan bakıldığında LINK’in fiyatı simetrik üçgen formasyonu içinde hareket ediyor.

Analist altcoin‘in fiyatının 25 doların üzerinde bir kırılım ve kapanış gerçekleştirmesi halinde yükselişin hızlanabileceğini belirtti. Bu senaryoda 53 dolara kadar bir ivme ve piyasa koşullarının elvermesi halinde 100 dolara uzanan bir trend ihtimali öne çıkıyor. Martinez söz konusu yapının hem teknik hem de yatırımcı davranışı açısından olgunlaştığını ve piyasadaki az sayıdaki boğa senaryosundan biri olduğunu ifade etti.

Bitcoin Baskı Altında, PEPE ve WLD’de Görüntü Kritik

Martinez, Bitcoin’in kısa vadeli yatırımcıların ortalama alış maliyeti altında kalmasının tarihsel olarak satış baskısını artırdığını anımsatarak dikkatleri 37.000 dolar seviyesine çekti. Analiste göre bu seviye kırılırsa en büyük kripto para uzun vadeli yatırımcıların ortalama maliyetini de test edebilir.

Memecoin cephesinde ise PEPE için omuz baş omuz formasyonu uyarısı yapan Martinez, formasyonun aşağı yönlü kırılması halinde fiyatın 0.00000185 dolara kadar düşebileceğini konusunda uyardı.

Buna karşın Worldcoin (WLD) grafiğinde yukarı yönlü kırılım sinyalleri görüldüğünü belirterek 0,40 dolarlık hedefi işaret etti. Ayrıca TD Sequential göstergesinin AAVE coin için alım sinyali ürettiğini de aktardı.