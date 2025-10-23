Kripto Para

Analistten LINK, PEPE, WLD, BTC, AAVE Yorumu: İçlerinden Biri Herkesi Şaşırtabilir

Özet

  • Analist Ali Martinez, Bitcoin’in 37.000 dolar seviyesinin altına sarkması halinde daha derin bir düzeltme olabileceği konusunda uyardı.
  • Analist, altcoinler arasında LINK'in güçlü bir teknik yapı oluşturduğunu ve 25 doların üzerinde bir kırılımın fiyatı 100 dolara taşıyabileceğini belirtti.
  • PEPE’de düşüş, WLD ve AAVE coin'de ise yükseliş beklentisini ifade etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi




Yakından takip edilen kripto para analisti Ali Martinez, piyasada artan belirsizlik ortamında teknik göstergelere dayalı son analizlerini ve görüşlerini paylaştı. Martinez, Bitcoin $109,411.71’in kısa vadeli yatırımcıların maliyet tabanının altına düşmesi halinde tarihsel olarak uzun vadeli yatırımcıların seviyesini de test etme eğiliminde olduğunu belirtti. Bu eşiğin şu anda 37.000 dolar civarında bulunduğunu söyleyen analist, altcoin‘ler zayıflık sinyali verirken Chainlink $17.52’in istisnai bir güç sergilediğini vurguladı.

İçindekiler
1 Chainlink Balinaları Alımda: 100 Dolara Giden Yolun Haritası
2 Bitcoin Baskı Altında, PEPE ve WLD’de Görüntü Kritik

Chainlink Balinaları Alımda: 100 Dolara Giden Yolun Haritası

Martinez’e göre piyasanın geri çekildiği son iki haftada balinalar 13 milyon adetin üzerinde LINK coin biriktirdi. Bu birikim 16 dolar seviyesinin güçlü bir talep bölgesi haline gelmesini sağladı. Blockchain içi verilere göre 54.5 milyon adet LINK bu fiyat bandında toplanarak dev bir destek duvarı oluşturdu. Teknik açıdan bakıldığında LINK’in fiyatı simetrik üçgen formasyonu içinde hareket ediyor.

LINK Coin

Analist altcoin‘in fiyatının 25 doların üzerinde bir kırılım ve kapanış gerçekleştirmesi halinde yükselişin hızlanabileceğini belirtti. Bu senaryoda 53 dolara kadar bir ivme ve piyasa koşullarının elvermesi halinde 100 dolara uzanan bir trend ihtimali öne çıkıyor. Martinez söz konusu yapının hem teknik hem de yatırımcı davranışı açısından olgunlaştığını ve piyasadaki az sayıdaki boğa senaryosundan biri olduğunu ifade etti.

Bitcoin Baskı Altında, PEPE ve WLD’de Görüntü Kritik

Martinez, Bitcoin’in kısa vadeli yatırımcıların ortalama alış maliyeti altında kalmasının tarihsel olarak satış baskısını artırdığını anımsatarak dikkatleri 37.000 dolar seviyesine çekti. Analiste göre bu seviye kırılırsa en büyük kripto para uzun vadeli yatırımcıların ortalama maliyetini de test edebilir.

Bitcoin Maliyet Tabanı

Memecoin cephesinde ise PEPE için omuz baş omuz formasyonu uyarısı yapan Martinez, formasyonun aşağı yönlü kırılması halinde fiyatın 0.00000185 dolara kadar düşebileceğini konusunda uyardı.

PEPE Coin

Buna karşın Worldcoin (WLD) grafiğinde yukarı yönlü kırılım sinyalleri görüldüğünü belirterek 0,40 dolarlık hedefi işaret etti. Ayrıca TD Sequential göstergesinin AAVE coin için alım sinyali ürettiğini de aktardı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

