Kripto para yatırımcıları dünkü uyarımızı dikkate aldı ve ne kadar haklı olduğunu gördü. Sırada bugün var.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Dün günlerdir yaptığımız uyarı yerini buldu ve Bitcoin ciddi fiyat dalgalanması yaşadı. Bugün de aynısı olacak. Hatta bugün Powell dışında birkaç önemli gelişme daha yaşanacağı için dünden daha kritik bir noktada olduğumuz söylenebilir. Peki bugün ne gibi gelişmeler yaşanacak? Yatırımcıları neler bekliyor?

Kripto Paralar Düşebilir

Dün 18:00’da Bankacılık Komitesi’nde ifade veren Fed Başkanı Powell ekonomiye dair önemli değerlendirmeler yaptı. Powell enflasyonun henüz istedikleri oranda durulmadığını ancak hizmet dışı alanlarda geri çekilmenin başladığını söyledi. Faiz tavanını artırabileceklerini de ifade etti ki bu zaten beklenen bir gelişmeydi. Aralık ayında açıklanan %5,1 tavanı önümüzdeki toplantıda 50bp artış yapıldığında karşılanacak. Sonraki toplantılarda da faiz artışlarının devam edeceğini söyleyen Powell yine de gelecek veriler ışığında toplantıdan toplantıya karar alacaklarını açık biçimde ifade etti.

Akşam 18:00’da Powell ikindi oturuma katılacak ve Bankacılık Komitesi’nde son ifadesini verecek. Burada yapacağı açıklamalar, açıklama yapacağı sırada istihdama dair gelecek veriler ışığında yapacağı yorumlar Bitcoin ve diğer kripto paralarda volatilitenin daha da artmasını sağlayabilir.

Günün Kritik Verileri

Bugün saat 16:15’te ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi gelecek ve bunun 200 binin altında açıklanması gerekiyor. Saat 18:00’da Powell’ın konuşmasının başlamasıyla eş zamanlı olarak JOLTS verisiyle istihdamın güncel durumu hakkında bilgi sahibi olacağız. Bugün öğlen Euro bölgesinin küçüldüğüne işaret eden GSYİH verisi de geldi. Yarın sabah 4:30’da Çin’in enflasyon verisi açıklanacak ve İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvurularını 16:30’da göreceğiz. Yani önümüzdeki 24 saat son derece kritik. Haftanın finali Tarım Dışı İstihdam verisiyle olacak.

Powell dün yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde gelecek verilerin son derece önemli olduğunu 22 Mart tarihinde faiz kararını bu verilere göre alacaklarını söylemişti. Akşam yapacağı değerlendirmemelerle birlikte bu gelecek veriler Bitcoin fiyatının 21.800 doların üstünde kalıp kalmayacağını gösterecek. Hali hazırda 22.300 dolar desteği kaybedildiği için gelecek olumsuz verilerin fiyatı hızla 20 bin doların altına itme ihtimali bulunuyor. Bu durum altcoinler özelinde daha büyük bir yıkımı tetikleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.